Уже завтра стартует Лига чемпионов, а пока — два матча в АПЛ и один в Серии А.

«Лидс» — «Вулверхэмптон», дебют Шомуродова и другие матчи 19 октября: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, а в НХЛ и НБА определились чемпионы. Впереди старт еврокубков. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на понедельник, 19 октября.

На что ставить в футболе 19 октября: АПЛ, Серия А

Вторая международная пауза завершилась, теперь сборные соберутся только в январе. Футболисты разбрелись по клубам, график в ближайшие недели будет невероятно плотный. С национальными первенствами практически разобрались, уже во вторник наконец-то стартует групповой этап Лиги чемпионов.

«Вест Бромвич» — «Бёрнли». Прогноз: здесь вам не «Челси»! «Дрозды» забудут, что такое голы Обеим командам нужно набирать очки, чтобы подняться со дна таблицы АПЛ.

Именно по этой причине все гранды отстрелялись ещё в пятницу-субботу. На понедельник запланировано считаное количество матчей, причём вывески довольно скромные. Пожалуй, главное события дня состоится в чемпионате Англии. Там «Лидс Юнайтед» сразится с «Вулверхэмптоном» (22:00 мск).



Новичок АПЛ с ходу заявил о себе, набрав семь очков в четырёх турах. «Вулверхэмптон» справляется чуть хуже — всего шесть баллов. Марсело Бьельса всегда и везде играет от себя, стараясь атаковать. «Волки», напротив, ставят на дисциплину и контратаки. Значит, будет очень интересно.



В другом матче чемпионата Англии сразятся «Вест Бромвич» и «Бёрнли». Обе команды завалили старт сезона и находятся внизу турнирной таблицы. Очки им нужны позарез, так что борьбы и стыков должно быть предостаточно. Они начнут на 2,5 часа раньше, в 19:30 мск.

В чемпионате Италии завершится четвёртый тур. Вроде бы вывеска так себе — «Верона» против «Дженоа» (21:45 мск). Но! Здесь должен состояться дебют экс-форварда «Ростова» Элдора Шомуродова в итальянском футболе. Он провёл несколько тренировок с командой и попал в заявку.

«Сочи» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Ларсен заглохнут на юге России Уфимцы нестабильны, а «Сочи» выиграл четыре из пяти предыдущих очных встреч на своём льду.

Два матча состоятся в чемпионате Турции, один — в чемпионате Португалии. Также играют в Армении, Болгарии, Греции, Дании, Ирландии, Кипре, Китае, Польше, Румынии, Узбекистане, Финляндии и Швеции. И вторая Бундеслига на месте. Вполне неплохо для разминки перед Лигой чемпионов.

Матчи по хоккею для ставок 19 октября

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, в понедельник пройдёт пять матчей. Самый ранний — в Хабаровске, уже в 12:00 мск на лёд выйдут «Амур» и «Йокерит». Спустя 3,5 часа в Новосибирске местная «Сибирь» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». А дальше подтянутся остальные.

В 19:00 в Мытищах «Куньлунь» постарается добыть вторую победу подряд, а «Торпедо» будет мешать подопечным Алексе Ковалёва. Спустя полчаса стартуют ещё две встречи: СКА — «Витязь» и «Сочи» — «Салават Юлаев». Любители хоккейного андерграунда могут обратить внимание на ВХЛ и МХЛ.

На что ещё ставить 19 октября

Турнир в Санкт-Петербурге завершился, в понедельник стартуют соревнования в Кёльне (опять) и Антверпене. Россиянин Карен Хачанов напрямую попал во второй круг Антверпена как третий сеяный, а в Германии наших соотечественников не будет.

СКА — «Витязь». Прогноз: Сёмин и Артюхин наведут шороху в Петербурге на глазах Ротенберга «Витязь» не так часто побеждает, но свои два-три гола забивает исправно.

У женщин начнётся турнир в Остраве. Екатерина Александрова с ходу попала на крепкую эстонку Анетт Контавейт. Также выделим матчи Кристина Плишкова — Мария Саккари, Даяна Ястремская — Дженнифер Брэйди и Елена Остапенко — Петра Мартич.



Наконец, две встречи состоятся в Единой лиге ВТБ. ЦСКА сразится с «Зенитом», а «Химки» — с «Астаной». В обоих случаях стартовый спорный запланирован на 19:30 мск.