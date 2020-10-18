«РБ Лейпциг» — «Истанбул». Прогноз: полуфиналист ЛЧ не заметит Жулиано, Шкртела и Епуряну

20 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Истанбул ББ». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «РБ Лейпциг» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Истанбула» оценён букмекерами коэффициентом 10.25. Поставить на ничью предлагают за 6.15.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Истанбул ББ»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Истанбул Башакшехир» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.69. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.81.

«РБ Лейпциг» — «Истанбул ББ»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 20 октября 2020

Квалификация Лиги чемпионов сезона-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, в самом начале октября состоялась жеребьёвка, а после второй международной паузы наступает время первого тура. Дождались!

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Начнут во вторник, 20 октября, сразу восемью матчами. В Лейпциге местный «РБ Лейпциг» на стадионе «Ред-Булл Арена» будет выяснять отношения с «Истанбулом Башакшехир», начало — в 22:00 мск. Имя фаворита очевидно: действующий полуфиналист Лиги чемпионов сразится с чемпионом Турции.



Состав у гостей довольно крепкий, тут хватает известных имён — Насер Шадли, Гёкхан Инлер, Мехмет Топал, Эльеро Элия, Демба Ба. Есть сразу несколько футболистов с опытом выступлений в чемпионате России — Александр Епуряну («Москва», «Динамо», «Крылья Советов», «Анжи»), Мартин Шкртел («Зенит»), Виктор Жулиано («Зенит»).



Подопечные Окана Бурука попали в групповой этап напрямую. В прошлом сезоне они проиграли первому же сопернику — в третьем квалификационном раунде уступили крепкому «Олимпиакосу» (0:2, 0:1). Зато потом довольно уверенно выиграли чемпионат Турции и неплохо выступили в Лиге Европы.

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Правда, старт нынешнего сезона получился слабым. Видимо, именно из-за еврокубков. Команде пришлось играть в августе (вылетели из Лиги Европы от «Копенгагена»), в результате чего подготовка к новому сезону оказалась скомканной. Стартовать пришлось вместе со всеми, а времени на отдых было меньше.



В итоге в четырёх стартовых турах удалось зацепить всего одно очко. И это при вполне рабочем расписании. Первую победу одержали уже после октябрьской международной паузы. В гостях разобрались с мощным «Трабзонспором» (2:0), хотя тот тоже начал далеко не лучшим образом.



Беда в том, что «РБ Лейпциг» будет спрашивать гораздо строже. И за ошибки непременно накажет. «Быки» — очень гибкая команда, которая умеет быстро реагировать на происходящее на поле и моментально менять тактику. Тимо Вернер перебрался в «Челси», а результаты даже не думают ухудшаться.

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В четырёх турах чемпионата Германии набрано 10 очков, а это чистое первое место в турнирной таблице. Единственная ничья — в гостях у «Байера» (1:1). Соперников попроще разобрали с запасом. 3:1 с «Майнцем», 4:0 с «Шальке» и 2:0 с «Аугсбургом». Как видно, оборона в порядке.



Предыдущие матчи соперники провели 17 октября, то есть дополнительного преимущества ни у кого не будет. А по уровню исполнителей немцы гораздо сильнее. Плюс своё поле и отличный тренер. Предпосылок для сенсации не видно. Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 1.85 и П1 всухую за 2.44. Турецкие клубы традиционно не блещут в гостях.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Истанбул ББ» 20 октября 2020 года

В составе «Истанбула» хватает известных футболистов, но по общему уровню немцы заметно выше. Достаточно сказать, что турки в прошлом году уступили первому же сопернику в квалификации ЛЧ, а из Лиги Европы вылетели от рук «Копенгагена». «Быки» в полном порядке: 10 очков в четырёх турах Бундеслиги, всего два пропущенных мяча. Ждём победы хозяев всухую.

Ставка: победа «РБ Лейпциг» всухую за 2.44.