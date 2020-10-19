«Лацио» — «Боруссия Д». Прогноз: берегись, «Зенит»! Санчо, Витсель и Холанд покажут класс

20 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Боруссия Д». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.11. Успех «Лацио» оценён букмекерами коэффициентом 3.36. Поставить на ничью предлагают за 3.94.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Боруссия Д» 20.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Боруссия Дортмунд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.14. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.46.

«Лацио» — «Боруссия Д»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

Квалификация Лиги чемпионов сезона-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, в самом начале октября состоялась жеребьёвка, а после второй международной паузы наступает время первого тура. Дождались!

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Начнут во вторник, 20 октября, сразу восемью матчами. В Риме местный «Лацио» на стадионе «Олимпико» местный «Лацио» будет выяснять отношения с дортмундской «Боруссией», начало — в 22:00 мск. Эти команды попали в один квартет с «Зенитом», также компанию им составит «Брюгге».



Старт сезона сложился для соперников по-разному. Римляне пока абсолютно не тянут: всего четыре очка в четырёх турах чемпионата Италии. Это место неподалёку от зоны вылета. Спокойно обыграли «Кальяри» (2:0), а дальше началось. Без шансов влетели «Аталанте» (1:4), сыграли вничью с «Интером» (1:1) и без дисквалифицированного Иммобиле получили 0:3 от «Сампдории».



Последнее поражение получилось особенно чувствительным. Чистый середняк Серии А, который в прошлом сезоне бился за выживание, вёл с игру с начала и до конца. 7:0 по ударам в створ, добавить тут нечего. Симоне Индзаги честно заметил, что заменил бы весь состав в перерыве, если б имел такую возможность.

«Куньлунь» — «Торпедо». Прогноз: один раз победили — и хватит. Ковалёв опять проиграет Нижегородцы выиграли у «Куньлуня» семь из восьми предыдущих очных встреч.

Справедливости ради, кадровые проблемы действительно солидные. Травмированы Лулич, Раду, Луис Фелипе, Баштуш, Лаццари и Андреас Перейра. Строго говоря, у тренерского штаба фактически нет пространства для манёвра. Иммобиле готов выйти на поле, однако скамейка сейчас отсутствует как класс. 11 игроков основы и один-два серьёзных исполнителя в запасе.



Неудивительно, что на таком фоне дортмундцы идут фаворитом даже на чужом поле. Они-то как раз в порядке. Три победы в четырёх турах чемпионата Германии — могло быть лучше, но в Аугсбурге действительно ничего не получилось (0:2). Хотя с учётом плотного графика разовые осечки будут у всех.



Достаточно взглянуть на АПЛ. Да и «Бавария» успела получить 1:4 от «Хоффенхайма». После международного перерыва «шмели» выиграли в Зинсхайме. С большим трудом — 1:0, с голом на 76-й минуте. И всё же по делу. Действовали активнее, территорией владели, создали больше. А Марко Ройс прекрасно вышел на замену.

«Сочи» — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Метсола и Ларсен заглохнут на юге России Уфимцы нестабильны, а «Сочи» выиграл четыре из пяти предыдущих очных встреч на своём льду.

Букмекеры вообще не сомневаются в высокой результативности, хотя в этом есть серьёзные сомнения. Дело в том, что «бьянкочелести» сейчас чертовски далеки от оптимального состояния, а у дортмундцев за четыре тура Бундеслиги ни разу не доехала ставка «обе забьют». Трижды они сыграли на ноль, а в Аугсбурге остались с пустыми руками.



ИТМ 1.5 гола «Лацио» за 1.69 кажется надёжной ставкой. Варианты посмелее — ИТМ 1 гола «Лацио» за 2.65 и «обе забьют — нет» за 2.72. Качественной поддержки у Иммобиле, похоже, не будет, а оборона у немецкого клуба сейчас хороша. Потому любители рисковать могут даже проверить П2 всухую за сумасшедший коэффициент 4.80. На наш взгляд, он должен находиться в районе 3.50-3.70.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Лацио» — «Боруссия Д» 20 октября 2020 года

Дортмундцы в порядке: девять очков в четырёх турах Бундеслиги, едва не взяли у «Баварии» Суперкубок Германии. И главное — порядок в обороне. В трёх из четырёх матчей чемпионата Германии не пропустили. «Лацио» тем временем искалечен травмами, возможностей для ротации просто нет. Шансы немецкого клуба заметно выше. Мы же рискнём проверить П2 всухую за 4.80. Думается, моментов у хозяев будет не так много.

Ставка: победа «Боруссии Д» всухую за 4.80.