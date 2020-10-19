«ПСЖ» — «МЮ». Прогноз: ну здравствуй, Лига чемпионов! Неймар и Ди Мария дадут жару

20 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «ПСЖ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.66. Успех «МЮ» оценён букмекерами коэффициентом 5.80. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Ман Юнайтед» 20.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.65.

«ПСЖ» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 20 октября 2020

Квалификация Лиги чемпионов-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, в самом начале октября состоялась жеребьёвка, а после второй международной паузы наступает время первого тура. Дождались!

«РБ Лейпциг» — «Истанбул». Прогноз: полуфиналист ЛЧ не заметит Жулиано, Шкртела и Епуряну «Быки» великолепно стартовали в Бундеслиге и находятся в замечательной форме.

Начнут во вторник, 20 октября, сразу восемью матчами. «ПСЖ» на стадионе «Парк де Пренс» в Сен-Дени будет выяснять отношения с «Манчестер Юнайтед», начало — в 22:00 мск. Это однозначно самая громкая вывеска первого дня турнира, а может — и всего тура. Поспорить может только битва «Баварии» и «Атлетико», она пройдёт в среду.



Пути клубов не пересекались с марта 2019 года, когда манкунианцы выбили французов по сумме двух матчей в 1/8 финала Лиги чемпионов: дома уступили со счётом 0:2, в гостях выиграли 3:1. Там была ошибка Буффона (выпустил мяч из рук при втором голе) и реализованный пенальти на 94-й минуте (мяч попал в руку Кимпембе).



С тех пор много воды утекло. Сульшер по-прежнему возглавляет англичан, только он уже не исполняющий обязанности, а полноценный главный тренер. Парижане в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов вообще дошли до финала, где при доле везения могли одолеть «Баварию». Не сложилось.

«Верона» — «Дженоа». Прогноз: дебют Шомуродова в чемпионате Италии обернётся кошмаром «Грифоны» долго сидели без игровой практики, а соперник не самый приятный.

«Дьяволы» слабо начали сезон. Шесть очков в четырёх турах — результат откровенно так себе. И это ещё невероятно повезло с «Брайтоном» (3:2), где «чайки» обстучали все штанги и перекладины, а решающий мяч получили с пенальти уже после финального свистка. Плюс два справедливых поражения — 1:3 от «Кристал Пэлас» и 1:6 от «Тоттенхэма».



Правда, после международной паузы удалось разгромить «Ньюкасл» в гостях (4:1). Вот только на счёт тут нужно смотреть в последнюю очередь, фаворит снова мог спокойно потерять очки. Собственно, вплоть до 86-й минуты на табло горели две единицы. Всё решил выход Донни ван ден Бека.



С отбора голландца началась контратака под второй гол, а дальше «сороки» развалились. Очевидно, что подопечные Уле-Гуннара Сульшера далеки от оптимальных кондиций. Вот только шутки закончились: впереди Лига чемпионов, а группа досталась неприятная. «ПСЖ» и «РБ Лейпциг» — это очень опасно, да и у «Истанбула» есть несколько известных футболистов.

«Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Хименеса и Адаму Траоре постигнет участь Гвардиолы «Лидс» забил девять голов в четырёх турах АПЛ. То ли ещё будет.

Парижане из-за жутких кадровых проблем слабо начали сезон, но постепенно вспышка коронавируса пошла на спад. Лидеры вернулись в строй и набрали форму, а по уровню исполнителей разница между чемпионом Франции и всеми остальными по-прежнему колоссальна.



Как итог — пять побед подряд с общим счётом 16:1 и второе место. Во вторник разгромили на выезде довольно крепкий «Ним» (4:0). И это не в оптимальном составе. Неймар, например, вообще не попал в заявку. Томас Тухель честно сказал, что дал бразильцу отдохнуть после матчей квалификации ЧМ-2022 и перелёта из Южной Америки.



В стартовом составе вышли Абду Диалло, Митчелл Баккер, Пабло Сарабия, Мойзе Кин и ещё несколько футболистов, которые редко появляются в основе на большие матчи. Нашлось игровое время даже для Хесе! В общем, лидеры получили отдых (некоторые из них, правда, под вопросом из-за повреждений) и должны находиться в хорошем состоянии.

«Вест Бромвич» — «Бёрнли». Прогноз: здесь вам не «Челси»! «Дрозды» забудут, что такое голы Обеим командам нужно набирать очки, чтобы подняться со дна таблицы АПЛ.

У «МЮ» в центре обороны откровенно разочаровывающая пара Магуайр-Линделеф, да и Теллесу явно требуется время на адаптацию. Готов дебютировать Эдинсон Кавани, который наверняка очень хочет забить бывшему клубу. Но выпускать его сходу в старте Сульшер не рискнёт, максимум — выход на замену ближе к концу.



Думается, Неймар, Мбаппе и Ди Мария свои два-три мяча найдут. Де Хеа нестабилен, а в центре защиты у манкунианцев большие проблемы. Скорее всего, для победы этого хватит. Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола «ПСЖ» за 2.13 и П1 с форой (-1) за 2.11.

Любители рисковать могут рассмотреть гол Ди Марии за 2.75. У аргентинца в «МЮ» не сложилось, зато в Париже он нынче великолепен. Беречь Анхеля для чемпионата Франции нет смысла, там у него дисквалификация.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «МЮ» 20 октября 2020 года

Манкунианцы продолжают разочаровывать. Старт сезона в АПЛ получился слабым, накануне очень долго возились с «Ньюкаслом». «ПСЖ» тем временем решил проблемы и добыл пять побед кряду с общим счётом 16:1. У манкунианцев в центре обороны Магуайр и Линделеф, так что Мбаппе, Неймару и Ди Марии будет где поживиться. Полагаем, два мяча хозяева забьют.

Ставка №1: победа «ПСЖ» с форой (-1) за 2.11.

Ставка №2: гол Анхеля Ди Марии за 2.75.