«Динамо» Киев — «Ювентус». Прогноз: Луческу удивит Пирло, Дибала с Моратой покорят Украину

20 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ювентус». Начало игры — в 19:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 4.75. Поставить на ничью предлагают за 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ювентус» 20.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев — «Ювентус» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.96.

«Динамо» Киев — «Ювентус»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

Квалификация Лиги чемпионов сезона-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, в самом начале октября состоялась жеребьёвка, а после второй международной паузы наступает время первого тура. Дождались!

«РБ Лейпциг» — «Истанбул». Прогноз: полуфиналист ЛЧ не заметит Жулиано, Шкртела и Епуряну «Быки» великолепно стартовали в Бундеслиге и находятся в замечательной форме.

Начнут во вторник, 20 октября, сразу восемью матчами. В Киеве местное «Динамо» на стадионе «Олимпийский» будет выяснять отношения с «Ювентусом», начало — в 19:55 мск. Опытнейший Мирча Луческу против Андреа Пирло, который делает первые шаги в качестве главного тренера. Уже интересно.



Румын великолепно заявил о себе. Успел выиграть Суперкубок Украины (разумеется, у донецкого «Шахтёра»), а главное — без особых хлопот попал в групповой этап Лиги чемпионов. Это позволит переживающим нелёгкое время киевлянам получить солидные призовые от УЕФА и пополнить бюджет.



Больше того — жеребьёвка оставляет реальные шансы на третье место и попадание в плей-офф Лиги Европы. Рассчитывать на большее можно только при очень смелой фантазии, всё же «Ювентус» и «Барселона» — это другой уровень. Расклад видится очевидным: команды Месси и Роналду разыграют первую строчку, динамовцы бодаются с «Ференцварошем» Сергея Реброва за третье место.



В чемпионате Украины у Киева всё замечательно. 14 очков в шести турах, чистое первое место в турнирной таблице. 17 октября одолели аутсайдера «Рух» (2:0). В первом тайме смотрелись здорово, после перерыва сбавили обороты. Тем не менее итоговый результат вопросов не вызывает, чистейшая победа на классе.

«Лидс» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Хименеса и Адаму Траоре постигнет участь Гвардиолы «Лидс» забил девять голов в четырёх турах АПЛ. То ли ещё будет.

А вот у «Ювентуса» проблемы. Коронавирус у Криштиану Роналду, также тренерский штаб не сможет рассчитывать на Рэмси, Алекса Сандро, де Лигта и Маккенни. Андреа Пирло перемудрил в выходные, лишив обойтись в Кротоне малой кровью. В старте, например, появились Фработта, Демирал и Портанова.



Ничего хорошего из этого не вышло (1:1). Справедливости ради, судья здорово начудил: поставил сомнительный пенальти и выдал красную карточку Федерико Кьезе. В сухом остатке — четыре очка отставания от «Милана». Однако довольно широкая ротация говорит о том, что к киевлянам Пирло относится с уважением.



Похоже, в Лиге чемпионов он выставит всех сильнейших. А это значит, что у хозяев будут проблемы. Состав у них молодой, много однозначно талантливых, но неопытных футболистов. Разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает, однако «Ювентус» пропустил в двух матчах сезона из трёх (техническую победу над «Наполи» выносим за скобки).

«Верона» — «Дженоа». Прогноз: дебют Шомуродова в чемпионате Италии обернётся кошмаром «Грифоны» долго сидели без игровой практики, а соперник не самый приятный.

А Киев хорош на контратаках. Думается, Мирча Луческу приготовит для Пирло парочку сюрпризов, и свои два-три хороших момента хозяева получат. При доле везения могут даже зацепиться за очки. Потерь в центре поля у действующего чемпиона Италии достаточно. На голы в обе стороны дают отличный коэффициент 1.96.



На наш взгляд, можно пойти дальше и взять Х2 + обе забьют за 2.40. Вариант для любителей рисковать — П2 + обе забьют за 4.05. Ждём тут чего-то вроде 1:2 или 1:3. Динамовцы умеют наслаждаться футболом и вряд ли станут парковать «автобус».

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Динамо Киев» — «Ювентус» 20 октября 2020 года

Киевляне очень хороши: Кубок Украины взяли, спокойно дошли до группового этапа Лиги чемпионов, лидируют в УПЛ. А вот у «Ювентуса» уже две осечки в Серии А. На пространстве «Динамо» представляет серьёзную опасность, возможности забить у хозяев будут. В то же время разница в уровне исполнителей вопросов не вызывает. Х2 + обе забьют за 2.40 смотрится замечательно.

Ставка: «Ювентус» не проиграет + обе забьют за 2.40.