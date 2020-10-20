«Оренбург» — «Сочи». Прогноз: Федотов уберёт с пути бывший клуб. Теперь — в Кубке России

21 октября «Оренбург» — «Сочи» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 17:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Сочи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.86. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи» 21 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи» 21 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз матча группового этапа Кубка России «Оренбург» — «Сочи» (21.10.2020)

Новый сезон в российском футболе стремительно приближается к экватору. В ФНЛ сыграли уже 15 туров, в РПЛ позади 11. На финишную прямую выходит один из раундов Кубка России. Тут с середины сентября в дело вступил целый ряд клубов Российской Премьер-Лиги. Формат в нынешнем сезоне необычный.

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Вместо привычной олимпийской системы в Кубке России ввели групповой этап. Участники разбиты на 10 групп, в каждой — по три клуба: по одному из ПФЛ и ФНЛ, а также один из РПЛ из числа тех, что не пробились в еврокубки. Соперники играют в один круг, победитель группы выходит в 1/8 финала. На этой стадии присоединятся шесть команд РПЛ, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона.

«Сочи» попал в компанию к «Оренбургу» и пермской «Звезде». 21 октября в этой группе состоится матч за первое место и, соответственно, попадание в 1/8 финала Кубка России. Клуб из ПФЛ не сумел навязать борьбу более статусным соперникам. Представителю РПЛ уступил со счётом 0:1, а участник ФНЛ получил техническую победу. Естественно, из-за коронавируса.

Пермяки в любом случае останутся на последнем месте, а вот при ничьей дальше пройдёт «Оренбург» благодаря лучшей разнице голов. Следовательно, «Сочи» придётся действовать первым номером и раскрываться. А с дисциплиной и организацией у хозяев порядок. В контратаки тоже бегать умеют, да и стандарты хорошие.

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Подопечные Марцела Лички потеряли лидерство в ФНЛ из-за удивительного отрезка — они сыграли вничью пять раз подряд. Потом, правда, пришли в себя, добыв две сухие победы. Пострадали «Чайка» (1:0) и «Спартак-2» (3:0). Промежуточный итог — второе место, одно очко до «Нижнего Новгорода».

«Сочи» играл со «Звездой» вторым составом: забили в середине первого тайма, без особых хлопот довёл дело до победы. В РПЛ график плотный — 17 октября играли в Санкт-Петербурге (1:3 от «Зенита»), а уже 24 числа предстоит наведаться в Москву. Там ждёт пережившее смену тренера «Динамо».

«Оренбургу» вполне по силам зацепиться, но тут нужно учитывать фактор Владимира Федотова. Нынешний главный тренер «Сочи» знает ближайшего соперника лучше, чем кто-либо другой. Состав с момента его ухода изменился не особенно сильно. Собственно, в минувшем марте южане победили на своём поле со счётом 5:1. А тут ещё и повторные проблемы хозяев с COVID-19, хотя в клубе эту информацию отвергают.

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Подобного разноса не ждём, но свой гол-два гости наверняка найдут. Жертвовать Кубком России особого смысла нет: в еврокубках они не выступают, а тут есть шанс пошуметь. П2 за 1.86 смотрится вполне нормально. Скорее всего, голов будет немного. Созидать полуторным составом тяжелее, а оборона у хозяев крепкая.

Альтернативный вариант — классический тотал меньше 2.5 гола за крепкий коэффициент 1.80. В РПЛ «Сочи» исправно пробивает планку тотала, но здесь, похоже, пойдёт совсем другой футбол. И моментов окажется заметно меньше.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Оренбург» — «Сочи» 21 октября 2020 года

«Оренбург» — крепкая и организованная команда, которая по делу занимает второе место в ФНЛ и претендует на повышение в классе. Вот только Владимир Федотов знает про свой бывший клуб практически всё, состав с момента его ухода не особенно изменился. Думается, даже на фоне ротации гости пройдут дальше. Хотя, скорее всего, с заметным трудом.

Ставка: победа «Сочи» за 1.86.