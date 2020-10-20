«Крылья Советов» — «Ротор». Прогноз: Гацкан, Комбаров и Зиньковский выбьют худший клуб РПЛ

21 октября «Крылья Советов» и «Ротор» сыграют в матче группового этапа Кубка России. Начало встречи — в 18:00 мск. Эксперты в прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.95. Успех «Ротора» оценён букмекерами коэффициентом 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Ротор» 21 октября

Букмекеры уверены, что матч Кубка России «Крылья Советов» — «Ротор» 21 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.80. Поставить на ничью в основное время в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Крылья Советов» — «Ротор» (21.10.2020)

Новый сезон в российском футболе стремительно приближается к экватору. В ФНЛ сыграли уже 15 туров, в РПЛ позади 11. На финишную прямую выходит один из раундов Кубка России. Тут с середины сентября в дело вступил целый ряд клубов Российской Премьер-Лиги. Формат в нынешнем сезоне необычный.

«Лацио» — «Боруссия Д». Прогноз: берегись, «Зенит»! Санчо, Витсель и Холанд покажут класс Берём коэффициент 4.80 в матче Лиги чемпионов. Шансы на проход осязаемы.

Вместо привычной олимпийской системы до победного конца в Кубке России ввели групповой этап. Участники разбиты на 10 групп, в каждой — по три клуба: по одному из ПФЛ и ФНЛ, а также один из РПЛ из числа тех, что не пробились в еврокубки. Соперники играют в один круг, победитель группы выходит в 1/8 финала. На этой стадии присоединятся шесть команд РПЛ, попавших в еврокубки по итогам прошлого сезона.

В седьмой группе собрались «Ротор», «Крылья Советов» и ставропольское «Динамо». Представитель ПФЛ уже отстрелялся, набрав три очка в двух поединках. Проиграл самарцам в родных стенах со счётом 1:4 (хотя сопротивлялся достойно, сохранив интригу до самой концовки) и получил техническую победу над волгоградцами.

Подопечные Александра Хацкевича тогда испытывали серьёзные проблемы с коронавирусом. В результате задача по выходу в следующий раунд Кубка России фактически становится невыполнимой. Нужно не просто обыграть «Крылья Советов» на их поле, а сделать это с разгромным счётом.

«Барселона» — «Ференцварош». Прогноз: Месси пощадит Реброва. «Класико» с «Реалом» важнее График у сине-гранатовых жуткий, они поберегут силы перед «Реалом».

Поверить в подобный сценарий сложно. Во-первых, «Ротору» сейчас не до Кубка России. В РПЛ всё просто кошмарно: три очка в 11 турах и чистое последнее место в турнирной таблице. Накануне проиграли в родных стенах «Тамбову» из-за жуткой реализации. Могли забить три-четыре мяча ещё до перерыва, обстучали каркас ворот и остались с пустыми руками (0:2).

А уже 24 октября предстоит ехать в Москву, там будет ждать «Локомотив». Шансы выйти в 1/8 финала Кубка России всё равно минимальны, так что увеличивать нагрузку на лидеров нет никакого смысла. Скорее всего, тренерский штаб бросит все силы на чемпионат России, а в Самаре обойдётся экспериментальным составом.

Во-вторых, «Крылья Советов» сейчас великолепны. Провалили старт сезона (притирались к Игорю Осинькину и новичкам, решали вопросы по уходу нескольких футболистов), зато дальше рванули. 10 побед и одна ничья в 11 предыдущих турах. Сумасшедший график. Теперь самарцы третьи в ФНЛ: до «Оренбурга» одно очко, до «Нижнего Новгорода» — два.

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Вот только «Крыльям» тоже некуда торопиться. График в ФНЛ ничуть не лучше, времени на отдых тоже нет. А путёвка в следующую стадию фактически в кармане. Думается, тренерский штаб побережёт как минимум нескольких лидеров, которые появятся после перерыва в случае возникновения проблем.

Раз так, предпосылок для высокой результативности не видно. А шансы хозяев определённо выше. Тотал меньше 2.5 гола идёт за 1.80. Если хотите увеличить потенциальный выигрыш, рассмотрите 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за отличный коэффициент 2.25.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Крылья Советов» — «Ротор» 21 октября 2020 года

Для выхода в следующий раунд «Ротору» нужно громить соперника в его логове. Поверить в такой расклад сложно, а главное — волгоградцам сейчас не до Кубка России. В РПЛ всё очень плохо, тратить силы лидеров на попытку использовать мизерный шанс смысла нет. Скорее всего, обе команды выставят экспериментальные составы и постараются сэкономить силы. Ждём довольно вялой игры и низкой результативности. Дальше пойдут самарцы.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.