«Зенит» обязан побеждать, «Локо» и «Краснодар» ждёт длинный вечер. Ставки на 1-й тур ЛЧ

20 октября стартует групповой этап Лиги чемпионов. Впервые на этой стадии сыграют сразу три российских клуба. «Зенит» начнёт турнир домашним матчем против «Брюгге», «Локомотив» отправится в гости к «Зальцбургу», а «Краснодар» дебютирует игрой против «Ренна». Чего ждать от наших команд? Разбираемся в букмекерских прогнозах.

«Зенит» должен выиграть. Бельгийцы несут потери

Команде Сергея Семака откровенно повезло со жребием. Более того, в стартовой игре Лиги чемпионов питерцы обязаны брать три очка. Домашний матч, самый слабый из возможных соперников – что ещё нужно? Кроме того, бельгийцы попали в коронавирусные сети. Сразу три футболиста клуба сдали положительные тесты на болезнь и точно не сыграют в Санкт-Петербурге. Это вратарь Симон Миньоле, защитник Одилон Коссуну и форвард Михал Крменчик. Кроме того, болеет менеджер команды Винсент Маннарт.

Букмекеры дают на победу «Зенита» минимальный коэффициент – 1.70. Это примерно 57% вероятности. Шансы бельгийцев аналитики оценили коэффициентом 5.00 (19% вероятности), а на ничью можно сделать ставку с коэффициентом 4.00 (24%).

Да, у Сергея Семака свои проблемы. В частности, получил травму и не сыграет против «Брюгге» Малком. Но учитывая всё нарастающие слухи о том, что Дзюба и Малком не могут поделить лидерство на поле, возможно, эта травма даже положительно повлияет на коллектив. Последний матч против «Сочи» завершился комфортными 3:1, в чемпионате команда идёт в лидерах – самое время сосредоточиться на Лиге чемпионов.

Правда, неплох и соперник. После 9 туров бельгийского чемпионата «Брюгге» делит лидерство с «Шарлеруа», набрав 19 очков. В последних двух турах эта команда разгромила «Андерлехт» (3:0) и сыграла вничью с льежским «Стандардом» (1:1). Бельгийцев нужно уважать и отнестись к ним со всей серьёзностью. Но бояться точно не стоит – обыгрывать эту команду на своём поле можно и нужно.

«Краснодар» дебютирует против дебютанта

У команды Мурада Мусаева пока совсем не складываются дела в РПЛ. Правда, в последнем туре «быки» победили «Рубин» 3:1 и не отпустили лидирующую группу. Сейчас краснодарцы занимают уже непривычное для себя по последним сезонам 7-е место, набрав 18 очков. Это на 6 меньше, чем у лидеров.

Лига чемпионов для команды Сергея Галицкого – давняя мечта. Поэтому стоит ждать от южан полной самоотдачи. Соперник по первому туру непростой, но всё же не самый грозный. «Ренн» тоже дебютирует в Лиге чемпионов, более того, команда Жюльена Стефана никогда не играла раньше против соперников из России. В Лиге 1 дела у французов идут неплохо – ни одного поражения в 7 матчах и 3-я строчка. Кстати, столько же очков на старте сезона набрал «ПСЖ». Неплохой пример для подражания!

Конечно, «Краснодар» — не фаворит встречи. Шансы команды Мурада Мусаева эксперты оценивают коэффициентом 4.30. Это примерно 22% вероятности. Поставить на «Ренн» можно за 1.80 (53%), а на ничью предлагается коэффициент 3.80 (25%). Получится ли набрать очки в первом же матче в истории клуба в Лиге чемпионов? Будет сложно, но кажется, что хотя бы ничью команда Мусаева сделать способна.

«Локомотиву» будет очень сложно

«Локомотив» стартует на день позже, команде Марко Николича предстоит выездной матч с «Зальцбургом». С одной стороны, это действительно самый простой из трех соперников москвичей, «Зальцбург» действительно слабее и «Баварии», и «Атлетико». С другой — клуб из системы «Ред Булла», ещё пару лет назад играл в полуфинале Лиги Европы, а в его составе собрана целая россыпь молодых талантов.

Шансы «Локо» выиграть букмекеры оценили коэффициентом 5.50. Это примерно 17% вероятности. При этом на победу австрийцев можно сделать ставку за 1.57 (61%), а на ничью предлагают коэффициент 4.30 (22%).

Сможет ли команда Николича увезти очки из Австрии? Хочется верить, что да. И те, и другие должны понимать, что их удел в этой группе – борьба за 3-е место, подвинуть грандов мирового футбола шансов практически нет. Исходя из этого, очные встречи – самые важные. Что ж, австрийцы, конечно, явные фавориты, они чудо как хороши в атаке, но порой делают «зевки» в обороне. Если москвичам удастся подловить соперника, то дальше Николич может спокойно «засушить» игру и добиться результата. Если же «Локомотив» пропустит первым, шансов отыграться будет минимум.

А как считаете вы, сколько очков соберут наши команды в первом туре Лиги чемпионов? Пишите варианты в комментариях!