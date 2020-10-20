«РБ Зальцбург» — «Локомотив». Прогноз: вот он какой, атакующий футбол Кикнадзе и Николича!

21 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив». Начало игры — в 19:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Зальцбурга» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.61. Успех «Локомотива» оценён букмекерами коэффициентом 5.80. Поставить на ничью предлагают за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Локомотив» 21.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

«Ред Булл Зальцбург» — «Локомотив»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

Квалификация Лиги чемпионов сезона-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, в самом начале октября состоялась жеребьёвка, а после второй международной паузы наступает время первого тура. Что сказать — дождались!

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Первый тур группового этапа завершится в среду, 21 октября, восемью матчами. Любителей отечественного футбола в первую очередь интересует тот, что состоится в Австрии. «Ред Булл Зальцбург» на стадионе «Вальс-Зиценхайм» будет выяснять отношения с «Локомотивом», начало — в 19:55 мск.



Понятно, что это битва аутсайдеров группы, которые с огромной долей вероятности разыграют между собой третью строчку и путёвку в Лигу Европы. Слишком уж сильные соперники выпали из двух верхних корзин — «Бавария» и мадридский «Атлетико». Тягаться с ними на дистанции просто не хватит ресурсов.



РПЛ котируется заметно выше чемпионата Австрии, однако «Ред Булл» считается у букмекеров явным фаворитом не только матча, но и всей борьбы за третье место. Это показательный момент. Самое обидное, что спорить с линией совсем не хочется. Клуб из Зальцбурга семь лет подряд выигрывает чемпионство и стабильно выступает в еврокубках.

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В 2018 году, например, дошёл до полуфинала Лиги Европы. На следующий год добрался до 1/8 финала Лиги Европы, где уступил «Наполи» с общим счётом 3:4. А в сезоне-2019/2020 навёл шороху в Лиге чемпионов. Набрал семь очков на групповом этапе, забив в итоге больше «Ливерпуля» и «Наполи». 16 мячей за шесть игр. С Лигой Европы, правда, не сложилось. Сходу уступили «Айнтрахту».



Сейчас австрийцы в полнейшем порядке. Единоличное первое место в национальном первенстве — четыре победы из четырёх с общим счётом 17:4. Уверенный проход раунда плей-офф квалификации ЛЧ (5:2 с «Маккаби» за 180 минут). Состав крепкий, еврокубковый опыт на месте.



Серьёзных проблем с коронавирусом удалось избежать. Трое футболистов в начале октября отправились на карантин, на этом всё. «Быки» идут на серии из девяти побед, а в десяти последних встречах отгрузили аж 37 голов. Ну и во всех случаях забивали как минимум раз. То есть скучать Гильерме не придётся.

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И самое главное. «Ред Булл» никогда не убирает ногу с педали газа. Вне зависимости от того, сколько остаётся до финального свистка и какой счёт на табло. Он будет стараться лезть вперёд и забивать. То есть соперник чертовски опасный — любит высокий темп, постоянно оказывает давление.



Тут надо бы вспомнить о словах Василия Кикнадзе. Президент «Локомотива» обещал атакующий футбол и говорил, что при Марко Николиче игра будет более осмысленной. Спустя несколько месяцев кажется, что тренера просто подставили. Подбор футболистов довольно средненький, но в случае слабых результатов эти слова Кикнадзе вспомнят быстро. И вряд ли большинство будет разбираться, кто именно их произнёс.



С «Баварией» и «Атлетико» всё понятно: ловить особенно нечего, слишком велика разница в классе. А вот на фоне «Ред Булл Зальцбург» будет прекрасно видно, что из себя представляет футбол «железнодорожников». С этой точки зрения с соперником повезло. «Быки» — это прекрасный тест. Они требуют интенсивности и хорошей физической подготовки.

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Москвичи потихоньку взобрались на четвёртое место РПЛ, но тут надо сказать спасибо календарю. Лишь в одном из шести предыдущих поединков забили больше одного мяча — скромным «Химкам» (2:1). Даже едва живой «Уфе» в минувшем туре на своём поле отгрузили только один, да и тот после чудовищной ошибки Беленова.



Сдержанный оптимизм вызывает приобретение Зе Луиша, ведь Эдер в последнее время смотрится совсем грустно. «Зальцбург» — в какой-то мере заложник своего стиля. При всей зрелищности футбола пропускает он очень много. Во всех еврокубковых матчах прошлого сезона хотя бы раз доставал мяч из сетки. Это дарит надежду.



Даже скромный бельгийский «Генк» забил три гола за 180 минут. В чемпионате Австрии тоже пропускают исправно, а там соперники уступают «Локомотиву» по общему уровню. В семи из десяти последних игр подопечные Джесси Марша не смогли сыграть на ноль. То есть на свой гол российский клуб наверняка наиграет.

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Мы бы выбирали между тоталом больше 3 гола за 2.00 и ставкой «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча» за 2.06. У австрийцев в еврокубках она доезжает очень часто. Альтернатива — 1Х + обе забьют за 2.04. Также стоит подумать о ставках на статистику. Обычно РБЗ крайне агрессивен в родных стенах. Думается, преимущество по владению мячом и угловым окажется солидным.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «РБ Зальцбург» — «Локомотив» 21 октября 2020

«Ред Булл Зальцбург» — одна из самых зрелищных команд Европы, которая при любом счёте лезет вперёд в надежде забить ещё. В 10 последних матчах она отличилась 37 раз, но и пропускает очень много. Скажем, абсолютно во всех встречах прошлого сезона еврокубков не удалось сыграть на ноль. То есть свой гол москвичи наверняка найдут, но выдержать высочайший темп и давление им будет сложно. Тем более на выезде.

Ставка: тотал больше 3 гола за 2.00.