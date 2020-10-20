«Реал» — «Шахтёр». Прогноз: нет Рамоса — жди беды. Украинцы закатят концерт в Мадриде

21 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Шахтёр». Начало игры — в 19:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Реала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.32. Успех «Шахтёра» оценён букмекерами коэффициентом 9.90. Поставить на ничью предлагают за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Шахтёр» 21.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Шахтёр» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.84.

«Реал» — «Шахтёр»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

Квалификация Лиги чемпионов-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, в самом начале октября состоялась жеребьёвка, а после второй международной паузы наступает время первого тура. Дождались!

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Первый тур группового этапа завершится в среду, 21 октября, восемью матчами. В Мадриде «Реал» на стадионе «Альфредо ди Стефано» будет выяснять отношения с «Шахтёром», начало — в 19:55 мск. Соперники пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/2016, тогда было весело.



В родных стенах «сливочные» победили со счётом 4:0 (хет-трик Роналду, гости в дебюте второго тайма остались в меньшинстве), а во Львове получилось ещё круче. Мадридцы победили со счётом 4:3, шесть голов из семи были проведены после перерыва. Хозяева все три забили в концовке.



Сейчас «Реал» находится не в лучшем состоянии. В пяти турах чемпионата Испании набрано 10 очков. Три натужные победы (3:2 с «Бетисом», 1:0 с «Вальядолидом» и 2:0 с «Леванте»), плюс нулевая ничья с «Реалом Сосьедад» и 0:1 от «Кадиса». Отдельно заметим, что Тибо Куртуа хорош и много выручает, без него осечек наверняка оказалось бы больше.

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Встреча с новичком элитного дивизиона получилась совсем бледной. В первом тайме действующий чемпион выглядел кошмарно и спокойно мог пропустить не один мяч, а сразу три. После перерыва добавили, много владели мячом, однако по-настоящему острые моменты создавали крайне редко. В общем, уступили по делу.



И самое главное — очень много кадровых потерь. Точно не сыграют Мартин Эдегор, Эден Азар, Дани Карвахаль и Альваро Одриосола, под большим вопросом участие Серхио Рамоса. На левом фланге, похоже, выйдет Марсело, которого надо страховать. Если капитан не сыграет, в центре обороны придётся довериться сочетанию Варан — Милитао. Звучит не лучшим образом.



«Шахтёр» тоже начал слабо — три осечки в шести турах УПЛ, третье место в турнирной таблице. Забивают по-прежнему больше всех (уже 15 голов), да только пропускают слишком часто. Семь мячей — для постоянного чемпиона страны многовато. Сыграть на ноль удалось лишь в одном случае из семи, было ведь ещё поражение от киевского «Динамо» в битве за Суперкубок Украины.

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Позитивные новости тоже есть. Николай Матвиенко и Жуниор Мораес вернулись в строй после коронавируса, Виктор Коваленко избежал серьёзной травмы и тоже может выйти на поле. Хозяева наверняка будут держать в уме «класико» с «Барселоной», которое состоится уже 14 октября. Данный фактор нужно учитывать.



Будем исходить из того, что Рамос всё же не сыграет. Именно так считают испанские СМИ. Это удар не только по центру обороны, но и по атаке. Созидание подопечным Зинедина Зидана даётся с трудом, с этим трудно спорить. А у «Шахтёра» достаточно футболистов с внушительным опытом в Лиге чемпионов.



Потому логично предположить, что лёгкой прогулки у фаворита тут не будет. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 2.05 и ИТМ 2.5 гола «Реала» за 1.79. Мадридцы наверняка наберут очки, но придётся постараться. Свой гол экспериментальной обороне украинский клуб наверняка забьёт.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Шахтёр» Донецк 21 октября 2020 года

У мадридцев заметные проблемы с качеством футбола и много кадровых потерь. Точно не будет Азара, Эдегора, Карвахаля и Одриосола, а главное — с большой долей вероятности не сыграет Серхио Рамос. Это большой удар не только по обороне, но и по атаке. Ведь созидание даётся «Реалу» с заметным трудом. На наш взгляд, «Шахтёр» должен дать бой фавориту. Если повезёт, может даже зацепиться за очки.

Ставка: ИТМ 2.5 гола «Реала» за 1.79.