«Бавария» — «Атлетико». Прогноз: Нойер с Облаком зачехлят Суареса, Левандовского и Мюллера

21 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» — «Атлетико Мадрид». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.60. Успех «Атлетико» оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Поставить на ничью предлагают за 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Атлетико» 21.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Атлетико Мадрид» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.70.

«Бавария» — «Атлетико»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

Квалификация Лиги чемпионов сезона-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, в самом начале октября состоялась жеребьёвка, а после второй международной паузы наступает время первого тура. Дождались!

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Первый тур группового этапа завершится в среду, 21 октября, восемью матчами. В Мюнхене «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» будет выяснять отношения с «Атлетико», начало — в 22:00 мск. Это главная вывеска среды, а скорее всего, вообще первого тура. Поспорить может разве что битва «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».



Что особенно радует, составы близки к оптимальным. У хозяев не будет Лероя Зане (колено), у гостей — Диего Косты (проблемы с задней мышцей бедра), плюс под вопросом участие Хосе Марии Хименеса, его тоже беспокоят мышцы. А вот все остальные готовы выйти на поле, то есть возможности усилить игру заменами у тренеров будут максимальными.



Жеребьёвка в группе А такова, что пропасть между парой фаворитов и парой аутсайдеров кажется чрезмерной. «Ред Булл Зальцбург» и «Локомотив» наверняка зацепятся в отдельно взятых матчах и при доле везения даже могут рассчитывать на какие-то очки. Но состязаться с мюнхенцами и мадридцами на дистанции будет невероятно сложно — ресурсов маловато.

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Старт сезона сложился для обеих команд неидеально, но вполне успешно. «Бавария» ограничилась одной осечкой, сразу после тяжелейшей битвы с «Севильей» за Суперкубок УЕФА уступив на выезде традиционно неудобному для себя «Хоффенхайму» со счётом 1:4. Во всех остальных матчах Бундеслиги побеждала и забивала как минимум четыре раза, хотя с «Гертой» получилось совсем на тоненького.



В сухом остатке — девять очков после четырёх туров, второе место в турнирной таблице. У «РБ Лейпциг» на один балл больше. После международной паузы подопечные Ханса-Дитера Флика сыграли дважды. Экспериментальным составом забодали любительский «Дюрен» в Кубке Германии (3:0) и не оставили шансов «Арминии» (4:1).



В Билефельде всё стало понятно уже к середине первого тайма, когда преимущество действующего чемпиона достигло двух мячей. Лидеров удалось поберечь: Горецка, Гнабри, Левандовски и Коман покинули поле досрочно, а Альфонсо Дэвис вышел на замену лишь на 90-й минуте. С функциональной подготовкой проблемы вряд ли возникнут.

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«Атлетико» менее стабилен, но всё же собрал восемь очков в четырёх турах. Уничтожил крепкую «Гранаду» в первом туре (6:1), а дальше скатал две нулевые ничьи — с «Уэской» и «Вильярреалом». В обоих случаях смотрелся чуть лучше, но какого-то внушительного преимущества не имел.

После паузы провёл одну встречу, одолев в гостях «Сельту» (2:0). Забил быстрый гол, а вот дальше позволял клубу из Виго многое. Хозяева создали несколько отличных моментов, однако Ян Облак оказался на высоте. Интрига умерла только на 95-й минуте, когда забил Янник Карраско. Да и состав был близок к оптимальному.



Линия букмекеров вопросов не вызывает. АТМД в любом состоянии очень опасен, в прошлом году он выбил «Ливерпуль» из Лиги чемпионов. И всё же клуб находится в переходной фазе: прошлым летом ушёл практически весь костяк, а теперь надо привыкать к Луису Суаресу, который при всём великолепии на данном этапе карьеры имеет определённую специфику.

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А вот у «Баварии» всё замечательно. Лидеры давно играют друг с другом, Флик выжимает максимум из имеющегося набора футболистов, уход нескольких значимых исполнителей компенсировали перед закрытием трансферного окна. Скамейка удлинилась, вариантов стало больше.



С букмекерами можно согласиться: немцы — фавориты, но в случае потерь концентрации или ошибок «матрасники» получат шанс набрать очки. Потому лезть в форы опасно. Атака у мюнхенцев мощнейшая, да только испанский клуб за четыре матча в сезоне пропустил ровно один мяч. А Ян Облак по-прежнему великолепен.



От этого и оттолкнёмся. Мы бы выбирали между тоталом меньше 3 гола за 1.83 и ставкой «обе забьют — нет» за 2.17. На первый взгляд, риск. Но тут нужно вспомнить историю противостояния. Она насчитывает четыре матча, все состоялись в последние пять лет. Результаты — 1:0, 1:2, 1:0, 0:1. Планку в три мяча не пробили ни разу, голы в обе стороны состоялись лишь однажды.

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Нойер и Облак по-прежнему в порядке, а задачи победить любой ценой тут не стоит. Группа довольно скромная, так что ничья, строго говоря, устроит всех. Если любите рисковать, рассмотрите мирный исход за отличный коэффициент 4.80. На наш взгляд, на ничью должны давать в районе четвёрки.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Бавария» — «Атлетико» 21 октября 2020 года

Букмекеры не сомневаются в высокой результативности, хотя за последние пять лет соперники пересекались четырежды и во всех случаях забивали не меньше трёх мячей. Больше того — лишь однажды голы состоялись в обе стороны. «Атлетико» за четыре тура Примеры пропустил всего один раз, да и Нойер по-прежнему в порядке. На наш взгляд, тут вполне может обойтись без кучи голов.

Ставка: обе забьют — нет за 2.15.