«Аякс» — «Ливерпуль». Прогноз: Промес, Блинд и Тадич шокируют чемпиона Англии в Амстердаме

Мерсисайдцы остались без Алисона и ван Дейка, да ещё и Матип рискует не сыграть.

21 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.74. Успех «Аякса» оценён букмекерами коэффициентом 4.85. Поставить на ничью предлагают за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» 21.10.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.51.

«Аякс» — «Ливерпуль»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

Квалификация Лиги чемпионов сезона-2020/2021 стартовала ещё до завершения предыдущего розыгрыша турнира. Разумеется, из-за коронавируса. Отборочные стадии позади, в самом начале октября состоялась жеребьёвка, а после второй международной паузы наступает время первого тура. Дождались!

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Первый тур группового этапа завершится в среду, 21 октября, восемью матчами. В Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена» местный «Аякс» будет выяснять отношения с «Ливерпулем», начало — в 22:00 мск. Оба клуба — завсегдатаи еврокубков, да только история противостояния насчитывает всего две встречи. Обе состоялись в далёком 1966 году.



«Аякс» открыл сезон нестабильно. В начале октября умудрился проиграть средненькому «Гронингену» со счётом 0:1, хотя владел мячом 70% времени. Зато после международной паузы разнёс в родных стенах «Херенвен» со счётом 5:1, сняв все вопросы уже к 35-й минуте, когда преимущество достигло трёх голов.



Предыдущая сборка амстердамского клуба играла в финале Лиги Европы и едва не добралась до финала Лиги чемпионов. Самые талантливые футболисты той версии, естественно, уже давно и выгодно проданы, но состав всё равно крепкий. Принцип тот же — сочетание многообещающей молодёжи и опытных игроков, которые стабилизируют качество футбола.

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Блинд, Классен, Промес, Тадич, Тальяфико, Хунтелар, Закария — все эти футболисты находятся в основной обойме и стабильно получают практику. Плюс молодёжь, которая при должном развитии в ближайшие годы разбредётся по топ-клубам: Онана, Нерес, Лисандро Мартинес, Антони, Лассина Траоре, Перр Схюрс.



Главным тренером всё так же трудится Эрик тен Хаг, который ставит на контроль мяча, прессинг и давление. Отдавать территорию и действовать вторым номером амстердамцы точно не станут, тем более на своём поле. Из АПЛ к схожей философии можно отнести «Лидс», который стремится играть в свой футбол всегда и везде.



У «Ливерпуля» проблемы. Прежде всего кадровые. Точно не будет Алисона, ван Дейка и Алекса Окслейд-Чемберлена, под вопросом участие Жоэля Матипа и Тьяго Алькантары. Как видно, проблемы в центральной оси катастрофические. Адриан стремительно деградировал и практически не выручает.

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А в центре обороны, похоже, выйдет пара Фабиньо-Гомес. Англичанин уже успел провалить несколько матчей в сезоне, а тут придётся противостоять Нересу, Классену, Промесу и Тадичу. Трудно поверить, что на своём поле «Аякс» не сможет воспользоваться столь серьёзными проблемами соперника и уйдёт без гола.



Наиболее надёжным вариантом видится ИТБ 1 гола «Аякса» за 1.71. Если хозяева обойдутся одним мячом, произойдёт возврат. На «обе забьют» дают скромнейший коэффициент 1.51, так что остаётся только добавлять дополнительные условия. «Обе забьют + тотал больше 2.5 гола» идёт за 1.69, «обе забьют + Х2» — за 1.77.



Лезть в исход совсем не хочется. «Ливерпуль», конечно, сильнее, но общая нестабильность и проблемная оборона способны перевесить. Для амстердамцев каждый матч Лиги чемпионов невероятно важен, ведь это лучший способ заявить о себе и поднять трансферную стоимость. Потому ждём агрессивного футбола и голов от хозяев.

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Любители рисковать могут рассмотреть 1Х за 2.20 и ИТБ 1.5 гола «Аякса» за 2.60. В 15 предыдущих матчах подопечные тен Хага одержали 13 побед. Ниже определённой планки в атаке они опускаются очень редко, а одна из таких встреч случилась совсем недавно, с «Гронингеном». Думается, у Адриана будет непростой вечер.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Аякс» — «Ливерпуль» 21 октября 2020 года

У гостей точно не будет Алисона и ван Дейка. Адриан стремительно деградирует и выручает крайне редко, а Джо Гомес в последнее время разочаровывает. Если не успеет восстановиться ещё и Матип, «Ливерпулю» придётся очень туго. Подбор исполнителей у «Аякса» хороший, с голами проблем нет. Трудно поверить, что на своём поле амстердамцы не смогут воспользоваться потерями оппонента. ИТБ 1 гола «Аякса» за 1.71 выглядит надёжно.

Ставка: ИТБ 1 гола «Аякса» за 1.71.