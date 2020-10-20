«Олимпиакос» — «Марсель». Прогноз: Вальбуэна, М’Вила и Семеду испортят настроение Манданда

21 октября «Олимпиакос» примет «Марсель» в матче 1-го тура группы С Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу греческого клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех французов оценён букмекерами коэффициентом 3.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Марсель»

Букмекеры считают, что матч группы С «Олимпиакос» — «Марсель» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Марсель» (21.10.2020)

Наконец-то! Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, отборочные стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021 давно остались позади. Первый тур группового этапа турнира уже вот-вот стартует. Зрители на трибунах тоже будут, пусть и не более 30% от вместимости арены.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие интересные пары. Например, среди прочих 21 октября в группе С греческий «Олимпиакос» на стадионе «Георгиос Караискакис» в Пирее примет французский «Марсель». Их встреча стартует в 22:00 мск.



В прошлом сезоне Лиги чемпионов греки дошли до группового этапа, по пути выбив российский «Краснодар». Однако группа им досталась очень серьёзная: мюнхенская «Бавария», лондонский «Тоттенхэм» и «Црвена Звезда». Удалось в итоге занять третью строчку, обойдя сербов всего на один балл.



В Лиге Европы красно-белые успели совершить подвиг, оставив позади лондонский «Арсенал» на стадии 1/16 финала турнира. Однако в следующей стадии английский «Вулверхэмптон» отомстил за своих соотечественников. По сумме двух матчей клуб из Пирея проиграл со счётом 1:2.

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Новый еврокубковый сезон начался для «Олимпиакоса» с раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Там он прошел скромную кипрскую «Омонию». Первая встреча в Греции завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, а во втором случае на Кипре голов забито не было, но преимущество греков ощущалось ещё сильнее.



В текущем розыгрыше греческой Суперлиги подопечные португальского тренера Педру Мартинша успели провести лишь четыре игры. Правда, статистика выступлений внушительная. За это время забили 10 голов, а пропустили всего лишь один. Хотя надо учитывать, что уровень большинства соперников в Греции не такой уж высокий.



«Марсель» в предыдущем розыгрыше еврокубков участия не принимал. Зато по итогам прошлого усеченного сезона французской Лиги 1 занял второе место и напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов. Работа бывшего тренера «Зенита» Андре Виллаша-Боаша даёт свои плоды, а дополнительный отдых из-за отсутствия еврокубков помог сохранять свежесть.

«Амур» — «Ак Барс». Прогноз: Квартальнов, Азеведу и Тихонов потратят нервы в Хабаровске В пяти из шести предыдущих очных встреч в Хабаровске хозяева забивали как минимум дважды.

Теперь же провансальцы имеют всего одно поражение в семи сыгранных турах. Получилось поделить очки с лидером «Лиллем» (1:1) и даже обыграть «ПСЖ» (1:0). Отставание от топ-3 на данный момент составляет всего три пункта.



Однако тягаться с «Олимпиакосом» в Греции будет очень тяжело. Греки зависимы от своего поля, дома они играют очень мощно. У «Марселя» же не всё хорошо с игрой во вторых таймах. Французский клуб пропустил 75% своих голов в Лиге 1 как раз после перерыва.



При таких раскладах вполне можно проверить гол хозяев во втором тайме за коэффициент 1.85. Дело ещё в том, что красно-белые за шесть последних матчей забили 12 голов. Любопытно, что все 12 случились во втором тайме.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Марсель» 21 октября 2020 года

«Марсель» слабо проводит вторые таймы в последнее время. «Олимпиакос» же на своём поле будет играть на победу. На наш взгляд, стоит проверить гол хозяев после перерыва. Дело в том, что 12 своих последних голов греки забили как раз во вторых сорокапятиминутках. Коэффициент хороший, 1.85.



Ставка: гол «Олимпиакоса» во втором тайме за 1.85.