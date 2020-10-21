ПСВ — «Гранада». Прогноз: Сольдадо, Гётце и Кенеди накажут букмекеров за глупость

«Гранада» провела восемь матчей в сезоне, ПСВ — семь. Как минимум по разу забили абсолютно во всех.

22 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «ПСВ Эйндховен» — «Гранада». Начало игры — в 19:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ПСВ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.38. Успех «Гранады» оценён букмекерами коэффициентом 3.20. Поставить на ничью предлагают за 3.44.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы ПСВ — «Гранада» 22 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «ПСВ Эйндховен» — «Гранада» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. Поставить на обе забьют можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги Европы ПСВ — «Гранада» (22.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 19:55 мск, поздние — в 22:00.

«Енисей» — «Спартак». Прогноз: Тедеско и Урунов на классе выйдут в 1/8 финала Кубка России Путь до Красноярска неблизкий, а впереди «Краснодар». Лидеров наверняка поберегут.

Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. В Эйндховене местный ПСВ на стадионе «Филипс» будет выяснять отношения с «Гранадой», начало — в 19:55 мск. Обе команды собрали неплохие составы и имеют серьёзные амбиции. В группе Е они считаются фаворитами.



Голландцы не смогли попасть в Лигу чемпионов (досрочное завершение сезона лишило шансов побороться за топ-2), зато дальше совершили сразу несколько интересных шагов. Во-первых, пост главного тренера занял немец Роджер Шмидт, который три года руководил «Байером». А ещё раньше возглавлял «Падерборн» и «Ред Булл Зальцбург».



Вторая громкая новость прозвучала совсем недавно. В октябре двухлетний контракт подписал Марио Гётце, забивший в первой же встрече на новом месте. Уже на девятой минуте он пробил вратаря ПЕК «Зволле», а в середине второго тайма отправился на замену. Надо сказать, дела у красно-белых идут на лад.

«РБ Зальцбург» — «Локомотив». Прогноз: вот он какой, атакующий футбол Кикнадзе и Николича! Австрийцы забили 37 голов в 10 предыдущих матчах.

Во внутреннем первенстве всё замечательно. Четыре победы и ничья в пяти турах, это 13 очков и чистое первое место в турнирной таблице. Результативность хороша — 11 голов, больше только у «Фененоорда». Сами пропустили лишь трижды. Состав не то чтобы пестрит громкими именами, зато молодых и прогрессирующих футболистов тут достаточно. С квалификацией Лиги Европы проблем не возникло: 5:1 с «Мурой» и 2:0 с «Русенборгом».



«Гранада» по итогам минувшего сезона впервые в истории забралась в еврокубки. Три отборочных раунда остались позади. Разнесли «Теуту» (4:0), дожали «Динамо» из Тбилиси» (2:0). Наибольшее трудности возникли в Швеции. «Мальмё» держался около часа, но всё же дрогнул (3:1).



В Примере всё тоже в порядке — 10 очков в пяти поединках, проиграли только «Атлетико» (правда, аж со счётом 1:6). После международной паузы вообще хлопнули «Севилью» (1:0), хотя та весь второй тайм играла в меньшинстве. Состав в порядке: Сольдадо, Вальехо, Кенеди, Гоналон.

Санчо, Витсель и Иммобиле разрушат надежды Дзюбы. Чего ждать от «Зенита» в Лиге чемпионов? Сине-бело-голубые хотят в плей-офф, но глубина состава по меркам Лиги чемпионов совсем не впечатляет.

И тут наступает самое интересное. «Гранада» успела провести восемь матчей в сезоне. Забила абсолютно в каждом. ПСВ выходил на поле семь раз. И тоже отличился во всех случаях. И знаете что? На «обе забьют» букмекеры дают прекрасный коэффициент 1.88, а на тотал больше 2.5 мяча — вообще 2.17.



Понятно, что всякое может случиться. Но вообще цена ошибки на старте группового этапа скромна, а умение забивать с обеих сторон вопросов не вызывает. С точки зрения математики предложенные варианты смотрятся прекрасно. Любители рисковать могут даже рассмотреть «обе забьют + тотал больше 2.5 гола» за 2.50. Скучно тут быть не должно.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «ПСВ Эйндховен» — «Гранада» 22 октября 2020 года

Обе команды в порядке: ПСВ назначил главным тренером Роджера Шмидта и подписал Марио Гётце, сейчас занимает первое место в чемпионате Нидерландов. «Гранада» уверенно чувствует себя в Примере и без проблем прошла квалификацию. Хозяева провели семь матчей в сезоне — забили во всех. Гости выходили на поле восемь раз — без гола ни разу не ушли. Ждём верха.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.17.