«Мидтьюлланн» — «Аталанта». Прогноз: Пашалич и Гомес покажут Миранчуку, что делать в ЛЧ

21 октября «Мидтьюлланн» примет «Аталанту» в матче 1-го тура группы D Лиги чемпионов. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу итальянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех датчан оценён букмекерами коэффициентом 5.90. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.85.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Аталанта»

Букмекеры считают, что матч группы D «Мидтьюлланн» — «Аталанта» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.06.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Аталанта» (21.10.2020)

Дождались! Октябрьская международная пауза благополучно завершилась, отборочные стадии Лиги чемпионов сезона-2020/2021 давно остались позади. Первый тур группового этапа турнира уже вот-вот стартует. Зрители на трибунах тоже будут, пусть и не более 30% от вместимости арены.

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Всё внимание отечественных болельщиков приковано к выступлениям российских клубов, но есть и другие крайне интересные пары. Например, среди прочих 21 октября в группе D датский «Мидтьюлланн» на стадионе «МСХ Арена» в Хернинге примет итальянскую «Аталанту». Их встреча стартует в 22:00 мск.



Датчане проделали огромный путь, чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов. Они с большим отрывом заняли первое место в прошлом сезоне чемпионата Дании и попали во второй квалификационный раунд турнира. По дороге получилось выбить «Лудогорец» и «Янг Бойз», в раунде плей-офф досталось пражской «Славии», отлично показавшей себя год назад.



В текущем розыгрыше датской Суперлиги «волки» успели провести пять встреч. Получилось одержать три победы и скатать одну ничью при одном поражении. Семь забитых и пять пропущенных при этом мячей на фоне первенства страны выглядят не лучшим образом. И всё же итальянцам следует быть осторожнее.

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«Аталанта» в прошлом (первом для себя) сезоне Лиги чемпионов сумела дойти сразу до четвертьфинала. Причём имелись даже шансы выйти в полуфинал турнира, но «ПСЖ» забил два мяча уже в самой концовке встречи и перевернул расклад (1:2). Впрочем, команда из Бергамо всё равно сильно удивила.



По итогам Серии А получилось финишировать на третьем месте и обеспечить себе второе подряд участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Новый сезон итальянского чемпионата тоже начался для чёрно-синих здорово. Три победы в четырёх стартовых турах и место в четвёрке лидеров.



Причём результативность осталась на прежнем уровне. Подопечные Гасперини оформили 14 голов за четыре тура. Больше в Серии А пока что никто не забил. Однако пропустила «Аталанта» тоже много – девять мячей. За время квалификации Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» записал на свой счёт восемь голов, с результативностью у него тоже проблем нет.

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Хотя итальянцы справедливо идут фаворитом. Разница в классе исполнителей серьёзная, большинство лидеров в строю. Алехандро Гомес за четыре игры успел отличиться четырьмя голами и двумя результативными передачами, а у Мюреля и Сапаты по три результативных действия.



Вполне возможно, мы увидим и дебют Алексея Миранчуа. Экс-игрок «Локомотива» восстановился после травмы и в прошлой игре с «Наполи» (1:4) попал в запас. На поле не вышел, но теперь шансы россиянина получить шанс заметно выше. Соперник идеально подходит для того, чтобы почувствовать партнёров в боевых условиях и показать сильные качества.



Мы бы проверили комбинированную ставку Х2 + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.70. Результативность «богини» по-прежнему на высоком уровне, но на своём поле датчане могут и удивить. Так что гола от хозяев не исключаем.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Мидтьюлланн» — «Аталанта» 21 октября 2020 года

«Мидтьюлланн» здорово себя показал во время квалификации Лиги чемпионов, однако «Аталанта» по понятным причинам идёт фаворитом. Всё же тут и класс исполнителей гораздо выше, да и результативность на сумасшедшем уровне. Датчане на своём поле могут удивить, но сенсации не ждём.



Ставка: «Аталанта» не проиграет + тотал больше 2.5 мяча за 1.70.