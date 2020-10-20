Величие Хабиба преувеличено. У него не было ни одного сильного соперника

24 октября в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Начало поединка — не ранее 23:00 мск. Турнир UFC 254 пройдёт на «Бойцовской острове» в Абу-Даби. Смотреть онлайн прямой эфир всех событий вечера можно будет на Wink, UFC Fight Pass, more.tv и UFC TB. Главные бои бесплатно покажет телеканал «Рен-ТВ». Начало трансляции — 22:30 мск.

Букмекеры считают Хабиба явным фаворитом боя с Гэтжи. Ставки на победу Нурмагомедова принимаются с коэффициентом 1.26. Это соответствует 75% вероятности. Выигрыш Гэтжи оценивается котировкой 4.10 (23%), а ничья доступна за 55.00 (2%).

Доходит до того, что в некоторых букмекерских конторах чуть ли не 99% от всего объёма ставок на бой приходится на победу Хабиба. Да, это логично, ведь «Орёл» постоянно побеждает, но насколько сильны были его предыдущие соперники?

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Команда Нурмагомедова грамотно ведёт карьеру Хабиба. «Орёл» выходит биться лишь тогда, когда находится в идеальном состоянии. Чего не скажешь об остальных.



Объективнее всех картину оценивают букмекеры. Выставляя котировки, они рискуют своими деньгами. И мы видим, что в каждом из десяти последних боёв Хабиб был явным фаворитом.



— Тиагу Таварис, 19 января 2013, коэффициент на победу Хабиба 1.67;



— Абель Трухильо, 25 мая 2013, 1.29;



— Пэт Хили, 21 сентября 2013, 1.38;



— Рафаэл дус Анжус, 19 апреля 2014, 1.57;



— Даррел Хорчер, 16 апреля 2016, 1.14;



— Майкл Джонсон, 12 ноября 2016, 1.27;



— Эдсон Барбоза, 30 декабря 2017, 1.38;



— Эл Яквинта, 7 апреля 2018, 1.10;



— Конор Макгрегор, 6 октября 2018, 1.61;



— Дастин Порье, 7 сентября 2019, 1.23.

Да и в ближайшем поединке с Гэтжи «Орёл» также идет явным фаворитом. Таким образом, каждый соперник Нурмагомедова ещё до боя считался аутсайдером.

С пиковым Фергюсоном битвы так и не случилось. Конечно, Хабиб и Тони всё ещё могут подраться, но американец уже прилично сдал, а после поражения от Гэтжи просто так он бой с Нурмагомедовым не получит.

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А ведь не в идеальном состоянии был и Макгрегор. До боя с Хабибом ирландец не дрался в UFC практически два года. Конор рекламировал виски, получил огромный гонорар за аферу века с Флойдом Мейвезером и постоянно развлекался.



Возможный бой с Сен-Пьером? Весной Жоржу стукнет 40 лет, у него за плечами лишь один поединок после 2013 года. Очевидно, что канадец уже далёк от лучшей формы. Кроме того, Хабиб настаивает на том, чтобы соперник (полусредневес) спустился в лёгкий вес, где ему будет гораздо тяжелее.



Статистика Хабиба говорит сама за себя. 28 побед и ни одного поражения — это фантастическое достижение. Но хейтеры всегда что-нибудь придумают: Конор был не тот, с Фергюсоном так и не подрался, а подниматься в полусредний вес испугался. Они и дальше будут считать, что величие Нурмагомедова преувеличено.



Однако «Орёл» и его команда достойны друг друга. Хабиб профессионально готовится к боям, а менеджеры четко продумывают последствия каждого следующего шага в карьере Нурмагомедова.

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В биографии каждой легенды можно найти, к чему придраться. У Хабиба могли быть более тяжелые соперники и поражения? Возможно. Но спорт не терпит сослагательного наклонения. Нурмагомедов лучше всех в мире делает своё дело. У «Орла» 28-0, а остальное — это ваши фантазии.