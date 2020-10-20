Величие Хабиба преувеличено. У него не было ни одного сильного соперника

24 октября в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Начало поединка — не ранее 23:00 мск. Турнир UFC 254 пройдёт на «Бойцовской острове» в Абу-Даби. Смотреть онлайн прямой эфир всех событий вечера можно будет на Wink, UFC Fight Pass, more.tv и UFC TB. Главные бои бесплатно покажет телеканал «Рен-ТВ». Начало трансляции — 22:30 мск.
Букмекеры считают Хабиба явным фаворитом боя с Гэтжи. Ставки на победу Нурмагомедова принимаются с коэффициентом 1.26. Это соответствует 75% вероятности. Выигрыш Гэтжи оценивается котировкой 4.10 (23%), а ничья доступна за 55.00 (2%).
Доходит до того, что в некоторых букмекерских конторах чуть ли не 99% от всего объёма ставок на бой приходится на победу Хабиба. Да, это логично, ведь «Орёл» постоянно побеждает, но насколько сильны были его предыдущие соперники?
Команда Нурмагомедова грамотно ведёт карьеру Хабиба. «Орёл» выходит биться лишь тогда, когда находится в идеальном состоянии. Чего не скажешь об остальных.
Объективнее всех картину оценивают букмекеры. Выставляя котировки, они рискуют своими деньгами. И мы видим, что в каждом из десяти последних боёв Хабиб был явным фаворитом.
— Тиагу Таварис, 19 января 2013, коэффициент на победу Хабиба 1.67;
— Абель Трухильо, 25 мая 2013, 1.29;
— Пэт Хили, 21 сентября 2013, 1.38;
— Рафаэл дус Анжус, 19 апреля 2014, 1.57;
— Даррел Хорчер, 16 апреля 2016, 1.14;
— Майкл Джонсон, 12 ноября 2016, 1.27;
— Эдсон Барбоза, 30 декабря 2017, 1.38;
— Эл Яквинта, 7 апреля 2018, 1.10;
— Конор Макгрегор, 6 октября 2018, 1.61;
— Дастин Порье, 7 сентября 2019, 1.23.
Да и в ближайшем поединке с Гэтжи «Орёл» также идет явным фаворитом. Таким образом, каждый соперник Нурмагомедова ещё до боя считался аутсайдером.
С пиковым Фергюсоном битвы так и не случилось. Конечно, Хабиб и Тони всё ещё могут подраться, но американец уже прилично сдал, а после поражения от Гэтжи просто так он бой с Нурмагомедовым не получит.
А ведь не в идеальном состоянии был и Макгрегор. До боя с Хабибом ирландец не дрался в UFC практически два года. Конор рекламировал виски, получил огромный гонорар за аферу века с Флойдом Мейвезером и постоянно развлекался.
Возможный бой с Сен-Пьером? Весной Жоржу стукнет 40 лет, у него за плечами лишь один поединок после 2013 года. Очевидно, что канадец уже далёк от лучшей формы. Кроме того, Хабиб настаивает на том, чтобы соперник (полусредневес) спустился в лёгкий вес, где ему будет гораздо тяжелее.
Статистика Хабиба говорит сама за себя. 28 побед и ни одного поражения — это фантастическое достижение. Но хейтеры всегда что-нибудь придумают: Конор был не тот, с Фергюсоном так и не подрался, а подниматься в полусредний вес испугался. Они и дальше будут считать, что величие Нурмагомедова преувеличено.
Однако «Орёл» и его команда достойны друг друга. Хабиб профессионально готовится к боям, а менеджеры четко продумывают последствия каждого следующего шага в карьере Нурмагомедова.
В биографии каждой легенды можно найти, к чему придраться. У Хабиба могли быть более тяжелые соперники и поражения? Возможно. Но спорт не терпит сослагательного наклонения. Нурмагомедов лучше всех в мире делает своё дело. У «Орла» 28-0, а остальное — это ваши фантазии.
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