«Брага» — АЕК. Прогноз: Массимо Каррера сделает то, что не смог «Спартак» с Кононовым

22 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Брага» — АЕК. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Браги» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.73. Успех «АЕК Афины» оценён букмекерами коэффициентом 5.35. Поставить на ничью предлагают за 3.90.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Брага» — АЕК 22 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы«Брага» — АЕК не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.59. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги Европы «Брага» — АЕК Афины (22.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 19:55 мск, поздние — в 22:00.

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Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. В Браге местный одноимённый клуб на стадионе «АХА» будет выяснять отношения с АЕК из Афин. Португальцы попали в групповой этап напрямую, а вот греческому клубу пришлось проходить квалификацию.



Справились выше всяких похвал. Под чутким руководством Массимо Карреры дожали на выезде швейцарский «Санкт-Галлен» (1:0), а в раунде плей-офф в родных стенах хлопнули крепкий «Вольфсбург» (2:1). Не обошлось без доли везения, пришлось проявить характер. И всё сложилось.



Немцы открыли счёт перед самым перерывом, пропустили в ответ в середине второго тайма. Развязка наступила на 94-й минуте, времени отыграться у гостей не осталось. АЕК действовал вторым номером, но моменты создавал исправно. Среди прочего был нереализованный пенальти и пара хороших возможностей с игры.

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В чемпионате Греции, правда, забуксовали после двух побед на старте. Но это объяснимо. Сперва на выезде уступили «Атромитосу» со счётом 0:1, поскольку с 39-й минуты действовали в меньшинстве. А затем скатали ничью с крепким ПАОК (1:1): вели с середины первого тайма и не дотерпели, ответный мяч получили на 89-й минуте.



Состав у АЕК крепкий. Чигринский, плюс перешедший из «Уфы» Неделчару. А ещё Шахов, плюс выступавший за «Рубин» Марко Ливайя. Плюс несколько футболистов из сборной Греции, четыре португальца и пара-тройка легионеров из нерейтинговых стран. В общем, для группового этапа Лиги Европы вполне неплохо.



«Брага» идёт у букмекеров явным фаворитом, хотя не всё так очевидно. Старт сезона получился не то чтобы успешным — всего шесть очков в четырёх турах и место в середине турнирной таблицы. Проиграли «Порту» (1:3) и середняку «Санта-Кларе», а также обыграли аутсайдера «Тонделу» (4:0) и новичка элитного дивизиона «Насьонал» (2:1).

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Словом, ничего такого. С опытом в еврокубках проблем нет, в августе прошлого года даже дважды пересекались к квалификации со «Спартаком». Зацепиться за очки красно-белые так и не смогли: 0:1 в Португалии, 1:2 в Москве. «Оружейники» в итоге вышли из группы, а в первом раунде плей-офф уступили «Рейнджерс».



АЕК — колючий коллектив, в котором хватает опытных футболистов. Он уверенно чувствует себя под давлением, стабильно проявляет характер. И умеет играть в футбол, разумеется. Понятно, что на своём поле жёлто-чёрные опаснее, но даже в гостях считать их явным аутсайдером чревато.



На наш взгляд, есть «Брага» и победит, то с большим трудом. П2 с форой (+1) за 1.65 — аккуратная и довольно надёжная ставка. Вариант посмелее — ИТМ 1.5 гола «Браги» за 1.93. АЕК провёл в новом сезоне семь поединков, в том числе с ПАОК, «Вольфсбургом» и «Олимпиакосом». Больше одного мяча ни разу не пропустил.

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Как видно, с обороной тут полный порядок. Скорее всего, португальцы будут владеть территорией и действовать первым номером. Угловых должно быть достаточно, а вот голов — вряд ли. Сушить игру клуб из Афин умеет.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Брага» — АЕК Афины 22 октября 2020 года

Букмекеры не сомневаются в победе «Браги», хотя на старте сезона эта команда обыгрывает исключительно аутсайдеров. АЕК, напротив, хорош: выбил «Вольфсбург» в раунде плей-офф, а в семи матчах сезона ни разу не пропустил больше одного гола. Хозяева, может, и выиграют, но много вряд ли забьют.

Ставка: ИТМ 1.5 гола «Браги» за 1.93.