«Зальцбург» — «Локо», «Бавария» — «Атлетико» и другие матчи. На что ставить 21 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 21 октября.
На что ставить в футболе 21 октября
Лига чемпионов продолжается! Сегодня старт примет «Локомотив», команде Марко Николича предстоит выездной матч против «Зальцбурга». Начало – в 19:55.
Кроме того, нас ждёт суперматч «Бавария» — «Атлетико», гастроли «Шахтёра» на «Сантьяго Бернабеу» в матче против «Реала» и Юрген Клопп на выезде против «Аякса». «Ман Сити» примет «Порту», а «Интер» — «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Алексей Миранчук может дебютировать за «Аталанту» в игре против «Мидтьюлланна», а «Олимпиакос» померится силой с «Марселем».
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 21 октября
Большой игровой день в КХЛ – сразу 8 матчей! Выделяем иностранный матч «Барыс» — «Йокерит», встречу ЦСКА и «Торпедо», а также динамовское дерби — Москва против Минска. Кроме того, поставить можно на матчи ВХЛ, чемпионатов Латвии, Финляндии и Беларуси.
На что ещё ставить 21 октября
В баскетболе продолжается очередной тур Еврокубка, в Краснодаре «Локомотив-Кубань» сыграет против «Андорры». А вот матч «Уникса» против французского «Бурга» перенесён из-за коронавируса в стане французов.
Стартует и баскетбольная Лига чемпионов, в ней «Нижний Новгород» сыграет против венгерского «Фалько Сомбатхей».
В мужской волейбольной Суперлиге 3 матча: «Енисей» примет «Урал», «Факел» — «Югру-Самотлор», а московское «Динамо» — «Газпром-Югру». 3 матча запланированы и в женской лиге.
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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