СКА — «Спартак». Прогноз: Знарок и Широков замучают Брагина в Санкт-Петербурге

Красно-белые не проигрывают в основное время уже пять матчей, хотя соперники были серьёзные.

22 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Спартака» идёт за 6.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Спартак» Москва 22 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ СКА — «Спартак» 22 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.43. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.60. Гол на первой минуте идёт за 13.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (22.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. Четверг, 22 октября, вполне можно считать разгрузочным днём. Запланированы всего две встречи. Наиболее поздняя из них стартует в 19:30 мск в Санкт-Петербурге, где СКА будет выяснять отношения со «Спартаком».

Петербуржцы постепенно выбираются из череды проблем. Лидеры уже вернулись в строй и набирают форму через игры, главный тренер Валерий Брагин снова появился на скамейке и может руководить коллективом без дополнительных трудностей. Даже после отрезка из двух побед в шести матчах «армейцы» остались вторыми на Западе.

С одной стороны, это многое говорит о соперниках по дивизиону. С другой — стоит признать, что даже на фоне серьёзных кадровых сложностей выглядели достойно. Молодёжь показала себя, 22-летний вратарь Михаил Бердин доказал серьёзный потенциал. А накануне СКА на своём льду разнёс «Витязь» (5:1).

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Никакой интриги не было и близко: 3:0 после 13 минут, все шайбы в равных составах. Гости, конечно, постарались сохранить лицо, однако стабильно создавать опасные моменты стали только в заключительной 20-минутке. Оставили Бердина без шатаута (в средней зоне во втором периоде ошибся Ожиганов), но это слабое утешение.

«Спартак» потихоньку тоже приходит в себя. Побед маловато, всего две в семи последних поединках. Зато очки набираются исправно. В пяти предыдущих играх дважды выиграли в основное время (6:4 с «Куньлунем» и 3:0 с минским «Динамо»), а также трижды проиграли за его пределами.

Сперва случились 1:2 ОТ с «Локомотивом», затем — 2:3 ОТ с «Барысом». И накануне уступили по буллитам в Ярославле (0:1 Б). Если первый период выдался равным, то дальше преимущество «железнодорожников» вопросов не вызывало. Юлиус Гудачек много выручал, однако москвичи запороли все пять буллитных попыток. Даже Андрей Кутейкин не спас.

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Тем не менее полёт нормальный. Подопечные Олега Знарка добавляют: состав более-менее устаканился, лидеры пришли в себя, Гудачек начал показывать серьёзный уровень. Как итог — пропускает команда совсем немного, что и позволяет стабильно набирать очки. В зоне плей-офф пока держится, хотя «Витязь» совсем рядом.

Прежде Знарок очень здорово играл против СКА, однако единственную встречу нынешнего сезона отдал всухую (0:2). Впрочем, там надо учитывать контекст: у питерцев тогда состав ещё был близок к оптимальному, а вот красно-белые выходили без Лехтери, Ганзла и Радила. Естественно, созидать без трёх ключевых нападающих сложно.

Теперь они в строю. Трудно спорить с тем, что шансы хозяев выше. И всё же давать на П1 скромный коэффициент 1.50 как-то чересчур. На наш взгляд, должно быть что-то около 1.65-1.70. Ещё раз — «Спартак» не проигрывает в основное время уже пять матчей, хотя соперники были более чем серьёзные. Потому рискнём оттолкнуться от аутсайдера.

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Мы бы выбирали между П2 с форой (+2) за 1.69 и ИТМ 3.5 гола СКА за 1.74. Гудачек сейчас в порядке, оборона стала меньше нервничать. В принципе, можно даже рассмотреть П2 с форой (+1.5) за коэффициент 2.10. На Х2 вообще дают дивный коэффициент 2.92, но эта ставка строго на любителя. Риск велик.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Спартак» Москва 22 октября 2020 года

«Спартак» постепенно выбрался из ямы: легионеры в строю и набрали форму, Юлиус Гудачек тащит. Команда мало пропускает, а в основное время не проигрывает на протяжении пяти матчей. СКА только-только дождался возвращения Валерия Брагина, да и не все лидеры сейчас в оптимальном состоянии. Шансы хозяев выше, но разгрома тут быть не должно.

Ставка: победа «Спартака» с форой (+2) за 1.69.