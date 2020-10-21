СКА — «Спартак». Прогноз: Знарок и Широков замучают Брагина в Санкт-Петербурге

22 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Спартак». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.50, успех «Спартака» идёт за 6.40.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Спартак» Москва 22 октября 2020 года
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ СКА — «Спартак» 22 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.69, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.43. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.60. Гол на первой минуте идёт за 13.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ СКА Санкт-Петербург — «Спартак» Москва (22.10.2020)
Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. Четверг, 22 октября, вполне можно считать разгрузочным днём. Запланированы всего две встречи. Наиболее поздняя из них стартует в 19:30 мск в Санкт-Петербурге, где СКА будет выяснять отношения со «Спартаком».
Петербуржцы постепенно выбираются из череды проблем. Лидеры уже вернулись в строй и набирают форму через игры, главный тренер Валерий Брагин снова появился на скамейке и может руководить коллективом без дополнительных трудностей. Даже после отрезка из двух побед в шести матчах «армейцы» остались вторыми на Западе.
С одной стороны, это многое говорит о соперниках по дивизиону. С другой — стоит признать, что даже на фоне серьёзных кадровых сложностей выглядели достойно. Молодёжь показала себя, 22-летний вратарь Михаил Бердин доказал серьёзный потенциал. А накануне СКА на своём льду разнёс «Витязь» (5:1).
Никакой интриги не было и близко: 3:0 после 13 минут, все шайбы в равных составах. Гости, конечно, постарались сохранить лицо, однако стабильно создавать опасные моменты стали только в заключительной 20-минутке. Оставили Бердина без шатаута (в средней зоне во втором периоде ошибся Ожиганов), но это слабое утешение.
«Спартак» потихоньку тоже приходит в себя. Побед маловато, всего две в семи последних поединках. Зато очки набираются исправно. В пяти предыдущих играх дважды выиграли в основное время (6:4 с «Куньлунем» и 3:0 с минским «Динамо»), а также трижды проиграли за его пределами.
Сперва случились 1:2 ОТ с «Локомотивом», затем — 2:3 ОТ с «Барысом». И накануне уступили по буллитам в Ярославле (0:1 Б). Если первый период выдался равным, то дальше преимущество «железнодорожников» вопросов не вызывало. Юлиус Гудачек много выручал, однако москвичи запороли все пять буллитных попыток. Даже Андрей Кутейкин не спас.
Тем не менее полёт нормальный. Подопечные Олега Знарка добавляют: состав более-менее устаканился, лидеры пришли в себя, Гудачек начал показывать серьёзный уровень. Как итог — пропускает команда совсем немного, что и позволяет стабильно набирать очки. В зоне плей-офф пока держится, хотя «Витязь» совсем рядом.
Прежде Знарок очень здорово играл против СКА, однако единственную встречу нынешнего сезона отдал всухую (0:2). Впрочем, там надо учитывать контекст: у питерцев тогда состав ещё был близок к оптимальному, а вот красно-белые выходили без Лехтери, Ганзла и Радила. Естественно, созидать без трёх ключевых нападающих сложно.
Теперь они в строю. Трудно спорить с тем, что шансы хозяев выше. И всё же давать на П1 скромный коэффициент 1.50 как-то чересчур. На наш взгляд, должно быть что-то около 1.65-1.70. Ещё раз — «Спартак» не проигрывает в основное время уже пять матчей, хотя соперники были более чем серьёзные. Потому рискнём оттолкнуться от аутсайдера.
Мы бы выбирали между П2 с форой (+2) за 1.69 и ИТМ 3.5 гола СКА за 1.74. Гудачек сейчас в порядке, оборона стала меньше нервничать. В принципе, можно даже рассмотреть П2 с форой (+1.5) за коэффициент 2.10. На Х2 вообще дают дивный коэффициент 2.92, но эта ставка строго на любителя. Риск велик.
Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Спартак» Москва 22 октября 2020 года
«Спартак» постепенно выбрался из ямы: легионеры в строю и набрали форму, Юлиус Гудачек тащит. Команда мало пропускает, а в основное время не проигрывает на протяжении пяти матчей. СКА только-только дождался возвращения Валерия Брагина, да и не все лидеры сейчас в оптимальном состоянии. Шансы хозяев выше, но разгрома тут быть не должно.
Ставка: победа «Спартака» с форой (+2) за 1.69.
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