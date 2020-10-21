«Хоффенхайм» — «Црвена Звезда». Прогноз: Деян Станкович устроит кошмар обидчику «Баварии»

22 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Црвена Звезда». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Хоффенхайма» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.49. Успех «Црвены Звезды» оценён букмекерами коэффициентом 7.00. Поставить на ничью предлагают за 5.00.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Црвена Звезда» 22 октября

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Црвена Звезда» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Црвена Звезда» (22.10.2020)

Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 19:55 мск, поздние — в 22:00.

ПСВ — «Гранада». Прогноз: Сольдадо, Гётце и Кенеди накажут букмекеров за глупость «Гранада» провела восемь матчей в сезоне, ПСВ — семь. Как минимум по разу забили абсолютно во всех.

Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. В Зинсхайме на стадионе «Райн-Некар-Арена» местный «Хоффенхайм» будет выяснять отношения с «Црвеной Звездой», начало — в 22:00 мск. Разумеется, немецкий клуб считается фаворитом.



Однако не всё так просто. Вслед за шумным разгромом «Баварии» (4:1) последовали два поражения подряд, оба — с разницей в один мяч. Сперва по делу уступили во Франкфурте «Айнтрахту» (1:2), затем на своём поле не дотерпели с дортмундской «Боруссией» (0:1). На 76-й минуте не уследили за Ройсом.



После международной паузы количество кадровых потерь стало критическим. Прежде всего, выпал Андрей Крамарич, который забил шесть голов в трёх турах. Без него пробить дортмундцев не вышло. С «Црвеной Звездой» хорват тоже не сыграет. Как и ещё целый ряд футболистов основной обоймы.

«Янг Бойз» — «Рома». Прогноз: Джеко, Мхитарян и Педро не станут бушевать в Швейцарии В четырёх матчах чемпионата Швейцарии «Янг Бойз» забил всего три гола, а пропустил вообще один.

Не будет флангового защитника Кадержабека, центрального защитника Бичакчича. По-прежнему в лазарете находятся ещё два центральных защитника — Касим и Нортвейт. В центре поля всё хорошо, однако перед выездом в Бремен (уже 25 октября предстоит сражаться с «Вердером») вероятность ротации довольно велика.



Потому есть ощущение, что хозяевам придётся нелегко. График плотный, состав при любых раскладах будет далёк от оптимального, а соперник весьма колючий. «Црвена Звезда» стабильно выигрывает чемпионаты Сербии и выступает в еврокубках, с опытом никаких проблем тут нет.



Состав не то чтобы мощный, но крепкий и сыгранный. А главным тренером трудится сам Деян Станкович, отдавший 15 лет «Лацио» и «Интеру». В национальном первенстве у белградцев всё замечательно: 10 побед и ничья в 11 матчах, восемь очков отрыва от ближайшего преследователя.

«Мидтьюлланн» — «Аталанта». Прогноз: Пашалич и Гомес покажут Миранчуку, что делать в ЛЧ «Аталанта» забила 14 голов за четыре тура в Серии А.

18 октября сыграли вничью в дерби с «Партизаном» (1:1). Разумеется, с россыпью жёлтых карточек и удалением. Дорога к очередному чемпионскому титулу открыта. На наш взгляд, с учётом всех факторов логичнее отталкиваться от гостей. Благо что вариантов достаточно. Самый очевидный — П2 с форой (+1.5) за 1.69.



Посмелее — «обе забьют» за 1.73 или даже «гости откроют счёт» за 3.32. Логика простая: у «Хоффенхайма» не будет трёх центральных защитников, проблемы со взаимопониманием должны возникнуть. А пользоваться чужими ошибками «Црвена Звезда» умела всегда, так что свой гол должна найти.



И, пожалуй, оптимальный вариант с точки зрения баланса между степенью риска и коэффициентом. На ИТБ 1 гола «Црвены Звезды» дают 2.45. Если сербы ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Они провели в нынешнем сезоне 16 официальных матчей (чемпионат Сербии, квалификация ЛЧ, квалификация ЛЕ). Забили абсолютно в каждом.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Хоффенхайм» — «Црвена Звезда» 22 октября 2020 года

«Хоффенхайм» испытывает серьёзные кадровые проблемы: не будет лучшего бомбардира Крамарича и сразу четырёх защитников, три из которых играют в центре. А ведь «Црвена Звезда» в порядке — 31 очко из 33 возможных в чемпионате Сербии и как минимум один результативный удар во всех 16 матчах сезона. Думается, отыграть на «ноль» немцам не удастся.

Ставка: ИТБ 1 мяча «Црвены Звезды» за 2.45.