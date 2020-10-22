«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз на матч ЛЕ: Гончаренко, Акинфеев и Влашич сохранят традицию

22 октября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Вольфсберга» оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Поставить на ничью предлагают за 3.78.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА 22 октября 2020
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.
Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА (22.10.2020)
Национальные чемпионаты набрали ход, две международные паузы остались позади. В третьей декаде октября наконец-то добрались до десерта — стартовали групповые этапы еврокубков. В обоих турнирах все матчи разбиты на два слота: ранние начинаются в 19:55 мск, поздние — в 22:00.
Лиге чемпионов традиционно отдали вторник и среду, а Лиге Европы достался четверг. В Клагенфурте на стадионе «Хипо-Арена» «Вольфсберг» будет выяснять отношения с ЦСКА, начало — в 22:00 мск. «Армейцы» — единственный представитель России в Лиге Европы, «Динамо» и «Ростов» проиграли первым же соперникам в квалификации.
Команды попали в групповой этап напрямую, в минувшем сезоне они заняли четвёртые места в национальных первенствах. Разумеется, чемпионат России заметно сильнее австрийского: «Ред Булл Зальцбург» в полном порядке, в последнее время усилился ЛАСК, а вот все остальные заметно отстают и способны удивить только на короткой дистанции.
«Вольфсберг» заточен на атаку, больше него в прошлом году забили только «быки». 69 голов за 32 тура, то есть больше двух штук в среднем за 90 минут. А вот в нынешнем сезоне дела у «волков» категорически не складываются: аж три поражения в четырёх турах, 10 пропущенных мячей и всего девятое место из 12 участников.
Больше того — накануне чуть не вылетели из Кубка страны от непритязательного «Рида». Спаслись на 81-й минуте и оказались точнее в серии пенальти (2:2, 4:3 пен). Состав у хозяев довольно скромный, исполнителей калибра Влашича и Акинфеева нет. Потому линия букмекеров выглядит вполне логично.
Шансы ЦСКА действительно выше, даже на чужом поле. Напрягают внушительные кадровые проблемы. В Австрии придётся обойтись без Марио Фернандеса, Щенникова, Карпова, Ахметова, Магнуссона и Набабкина, под вопросом ещё и Сигурдссон. В линии обороны потери особенно колоссальны.
С «Динамо» на правом фланге обороны хорошо отработали Виктор Васин и Константин Марадишвили, но очевидно, что это для них непрофильные позиции. А «Вольфсберг» как раз крайне опасен в переходных фазах: быстрый выход из обороны в атаку — его хлеб. Тренерскому штабу придётся это учесть.
Скорее всего, ЦСКА будет действовать довольно аккуратно, с оглядкой на свои ворота. Защитная линия снова окажется экспериментальной, потому количество неаккуратных передач (особенно поперёк поля) нужно свести к минимуму. Иначе наказание последует быстро. Без Марио Фернандеса неизбежно просядет правый фланг, придётся искать другие пути и чаще атаковать через центр.
Скорее всего, дебют получится осторожным: команды присмотрятся друг к другу и только потом приступят к активным действиям. Нам нравится «гол в первые 26 минут — нет» за 2.16, альтернатива — тотал меньше 1 гола в первом тайме за 2.17. Статистика полностью согласна с этими ожиданиями.
Дело в том, что в последнее время первые таймы поединков с участием красно-синих не получаются событийными, всё самое интересное стабильно происходит после перерыва. Скажем, в четырёх предыдущих встречах в первых таймах состоялся всего один гол. Было это в дерби с «Локомотивом», когда на 45-й минуте отличился Фёдор Смолов.
В остальном тенденция очевидна: восемь голов за 360 минут, семь из них — после паузы. В принципе, можно рассмотреть ещё и «второй тайм результативнее первого» за 2.07. ЦСКА не забивал до перерыва аж с 13 сентября, тогда два из трёх мячей в дерби состоялись именно в стартовые 45 минут.
Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА 22 октября 2020 года
«Вольфсберг» уступает по уровню исполнителей, однако у российского клуба огромное количество травмированных. Особенно в обороне. Потому ЦСКА придётся действовать осмотрительнее, ведь контратаки у австрийцев в полном порядке. Думается, дебют получится осторожным, жара пойдёт ближе к концу. Между прочим, в четырёх последних матчах с участием «армейцев» состоялись восемь голов. Лишь один из них — до перерыва
Ставка: гол в первые 26 минут — нет за 2.16.
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