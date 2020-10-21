«Вольфсберг» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Акинфеев не повторят ошибок «Зенита»

22 октября «Вольфсберг» примет ЦСКА в матче 1-го тура группы K Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям: поставить на победу российского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех австрийцев оценён букмекерами коэффициентом 3.54. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.78.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА 22 октября 2020

Букмекеры считают, что матч группы K «Вольфсберг» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.34. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.19.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА (22.10.2020)

Еврокубки набирают ход. Групповой этап Лиги чемпионов сезона-2020/2021 благополучно стартовал во вторник и среды, на носу первый тур Лиги Европы. Зрители на трибунах будут и здесь, хотя тоже не более 30% от вместимости арены из-за коронавируса.

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Единственный представитель России в групповом этапе Лиге Европы – ЦСКА. 22 октября в группе К московский клуб сыграет с австрийским «Вольфсбергом» на стадионе «Вёртерзе» в Клагенфурте. Их встреча начнётся в 22:00 мск.



Букмекеры считают австрийцев аутсайдером группы К, однако последние выступления российских команд в еврокубках показали, что слабых соперников тут просто не бывает. Недооценивать их смертельно опасно. В прошлом сезоне, например, «волки» разгромили немецкую «Боруссию М» у неё дома (4:0) и даже дважды сыграла вничью с итальянской «Ромой», забив суммарно три мяча в ворота римлян.



Правда, в нынешнем сезоне «Вольфсберг» испытывает некоторые трудности. После перехода основного бомбардира Шона Вейсмана в испанский «Реал Вальядолид» с результатами стало туговато. Три поражения в четырёх турах австрийской Бундеслиги и 10 пропущенных мячей при шести забитых. Откровенно слабый результат.

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Также отметим, что 18 октября «волки» играли в Кубке Австрии с «Ридом». Перед матчем в Лиге Европы они провели на поле более двух часов. Основное время завершилось вничью (2:2), дополнительное прошло без голов, лишь в серии пенальти (4:3) соперник «армейцев» смог одержать победу. Но сил явно было потрачено много.



ЦСКА на прошедших выходных тоже играл. В 11-м туре клуб на своём поле принимал «Динамо». Московское дерби завершилось победой хозяев со счётом 3:1, причём по делу. Красно-синие выглядели живее в атаке и сумели использовать свои моменты.



Однако без неприятностей не обошлось. Центральный защитник Вадим Карпов в столкновении с нападающим бело-голубых сломал нос и был заменён уже на 20-й минуте встречи. Разумеется, в таком состоянии в Австрии делать нечего. И это только малая часть проблем.

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Из-за травм не полетели с «армейцами» Арнор Сигурдсон и Георгий Щенников. Также пропустит игру Марио Фернандес, у которого было не всё в порядке с тестами на COVID-19 в сборной России. За левый фланг обороны можно не беспокоиться, ведь туда здорово вписался новичок Бактийор Зайнутдинов.

А вот с правым флангом у Виктора Гончаренко могут возникнуть серьёзные затруднения. Виктор Васин, скорее всего, вернётся на родную позицию в центре обороны, потому что выбирать там особо не из кого. Константин Марадишвили отлично показал себя в дерби, но сумеет ли он избежать волнения в Лиге Европы — вопрос.



Прошлогодний опыт выступлений в Лиге Европы ещё свеж в памяти, наверняка красно-синие сыграют аккуратно. Однако у «Вольфсберга» тоже не всё гладко: проблемы в обороне существенные. Ждать голевого парада от команд при таких раскладах мы бы не стали. На пару мячей соперники наверняка сподобятся, но больше трёх голов тут не ждём.

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ЦСКА здорово смотрится в чемпионате России. За 11 туров было забито 19 голов при девяти пропущенных. При этом в семи последних матчах московская команда потерпела всего лишь одно поражение и добыла пять побед. У неё есть отличные шансы набрать первые очки в Лиге Европы. Мы бы проверили ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.00.

Прогноз и ставки на матч 1-го тура Лиги Европы «Вольфсберг» — ЦСКА 22 октября 2020 года

Московский ЦСКА здорово выступает в Российской Премьер-Лиге: у него пять побед в шести последних матчах при 12 забитых и трёх пропущенных мячах. Набрать первые очки в Лиге Европы красно-синие вполне могут, но ждать много голов мы бы не стали. «Вольфсберг» в последнее время стабильностью не отличается, да и перед встречей в ЛЕ провел тяжёлый кубковой поединок.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.00.