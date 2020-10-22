«Ноттингем Форест» — «Дерби Каунти». Прогноз: Самба Соу даст зайти коэффициенту 2.62

За шесть туров соперники забили на двоих всего пять мячей.

23 октября состоится матч 7-го тура Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Дерби Каунти». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ноттингема» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Дерби Каунти» оценён букмекерами коэффициентом 4.15. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.45.

Букмекерские коэффициенты на матч Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Дерби Каунти»

Букмекеры считают, что матч Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Дерби Каунти» 23 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз матча Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Дерби Каунти» (23.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Уже в пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

«Лестер» — «Заря». Прогноз: Мэддисон, Слимани и Олбрайтон не пожалеют гостей с Украины «Лисы» потерпели два поражения всухую, нужно вернуть уверенность в своих силах.

Ещё одна игра пройдёт в Чемпионшипе, здесь наступило время седьмого тура. 23 октября в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд» местный «Ноттингем Форест» сразится с «Дерби Каунти». Начало — в 21:45 мск. Соперники провалили начало сезона и находятся на дне турнирной таблицы.



А ведь в прошлом сезоне всё складывалось гораздо удачнее. «Лесников», похоже, надломил эпический пролёт мимо зоны плей-офф минувшим летом, когда команда получила 1:4 на своём поле от немотивированного «Сток Сити» в последнем туре и заняла в итоге седьмую строчку, уступив «Суонси» по дополнительным показателям.



Состав остался довольно крепким (здесь, например, выступает экс-полузащитник «Динамо» Самба Соу), а результаты просели. Начали вообще с четырёх поражений, а первый гол забили только в четвёртом туре. Дальше потихоньку стали выкарабкиваться: на 90-й минуте вырвали победу у «Блэкберн Роверс» (1:0) и спаслись от домашнего поражения со скромным «Ротерхэм Юнайтед» (1:1).

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Впрочем, гордиться всё равно нечем. Всего четыре очка в шести турах и 21-е место в турнирной таблице Чемпионшипа. Штука в том, что у «баранов» дела складываются ещё хуже. Они ограничились тремя баллами, хотя год назад тоже всерьёз претендовали на зону плей-офф, в итоге замкнув топ-10.



Пять поражений в шести турах. Календарь был вполне крепким (лидирующий «Рединг», вылетевшие из АПЛ «Норвич» с «Уотфордом», добавивший «Хаддерсфилд Таун»), но это слабое утешение. Единственная победа добыта как раз над «канарейками», причём на выезде (1:0). Спасибо Уэйну Руни, забившему на 87-й минуте. Правда, в эту пятницу он точно не сыграет.



Дальше состоялись два поражения со счётом 0:1. Нельзя сказать, что играет «Дерби» совсем ужасно, всё же невезение сказывается. «Уотфорд» на днях, к примеру, забил с единственного попадания в створ. И тем не менее. Два гола в шести турах и место в зоне вылета — показатель постыдный.

«Байер» — «Ницца». Прогноз: Патрик Виейра не справится с Беллараби, Демирбаем и Арангисом В четырёх матчах чемпионата Германии леверкузенцы забили всего три мяча.

Предпосылок для высокой результативности не видно, ведь «Ноттингем» за те же шесть матчей отличился лишь трижды. Статистика очных встреч согласна: лишь в одном из семи предыдущих случаях голы влетели в обе стороны. Да и верх на том же отрезке состоялся только однажды. От этого и оттолкнёмся.



Классический тотал меньше 2.5 гола идёт за 1.68, «обе забьют — нет» оценён коэффициентом 1.78. Вариант посмелее — ИТМ 1 гола «Ноттингема» за 2.62. «Лесные» до сих пор ни разу не пробили эту отметку, а «бараны» вот уже три тура кряду пропускают не больше одного мяча.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Ноттингем Форест» — «Дерби Каунти» 23 октября 2020 года

Соперники попали в топ-10 Чемпионшипа по итогам прошлого сезона, а сейчас находятся на дне. «Ноттингем» за шесть туров забил всего три мяча, «Дерби» — два. Шесть из семи предыдущих очных встреч получились низовыми, так что голов не ждём. Возьмём ИТМ 1 мяча «Ноттингема» за 2.62. Хозяева ни разу не пробили эту планку.



Ставка: ИТМ 1 гола «Ноттингем Форест» за 2.62.