Букмекеры мечтают о поражении Хабиба. Он постоянно их разоряет!

24 октября в Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи встретятся в поединке за звание чемпиона мира UFC в легком весе. Начало поединка — не ранее 23:00 мск. Турнир UFC 254 пройдёт на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Смотреть онлайн прямой эфир всех событий вечера можно будет на Wink, UFC Fight Pass, more.tv и UFC TB. Главные бои бесплатно покажет телеканал «Рен-ТВ». Начало трансляции — 22:30 мск.

У россиянина миллионы поклонников по всему миру. Многие из них сделают ставки на своего кумира. А вот если сделать ставку на Джастина Гэтжи, то в случае победы американца можно озолотиться! Самое интересное, что в числе поддерживающих Гэтжи в субботу точно окажутся букмекеры. Ведь Хабиб регулярно приносит им убытки!

Бой с Конором стал рекордным по убыткам

На счету Хабиба Нурмагомедова 28 побед в 28 боях, а за последними его успехами следит весь мир. Более того, это очень популярные события для ставок.

Так, бой Хабиба против Конора Макгрегора стал самым популярным за всю историю ставок на ММА у букмекеров. Более того, его можно было сравнить с топовыми клубными футбольными матчами или играми сборной России на ЧМ-2018.

При этом в бою против ирландца игроки активно ставили на Хабиба. До матча более 85% поставленных на поединок денег пришлись на победу Нурмагомедова. В лайве ситуация не поменялась. Завершился бой в четвертом раунде – Хабиб победил болевым. Таким образом, почти все ставки на поединок оказались выигрышными. По данным БК «Фонбет», этот бой стал рекордным по суммарному выигрышу клиентов компании.

В бою с Порье на Хабиба ставили все

Похожая ситуация сложилась и в последнем на данный момент официальном бою Хабиба – поединке против Дастина Порье в сентябре 2019 года.

По данным букмекерской компании «Фонбет», перед боем 96% объема рынка «Победитель боя» пришлось на победу Хабиба Нурмагомедова. Дастин Порье собрал жалкие 4% от любителей сорвать куш на крупном коэффициенте. Кстати, поставить на Дастина можно было за 4.40. Ставите 1000 рублей – получаете 4400 рублей в случае успеха.

Не изменилась ситуация и в лайве. Более 90% поставленных денег ушли на победу Хабиба. И это при том, что к концу боя коэффициент на успех россиянина составлял жалкие 1.08. Разумеется, для букмекера предпочтительным итогом боя была бы победа Порье. Но она не случилась, а значит, конторы снова понесли убытки.

Что касается объемов ставок, то, конечно, бой Хабиба с Порье нельзя сравнить с поединком против Конора. Но, к примеру, на этот поединок поставили в 2 раза больше денег, чем на отборочный матч Евро-2020 Шотландия – Россия.

Букмекеры будут горой за Гэтжи

Ситуация повторяется и в октябре 2020 года. На этот раз соперник Хабиба Нурмагомедова – американец Джастин Гэтжи. Вновь аналитики букмекерских компаний считают россиянина фаворитом. Поставить на победу Хабиба можно сейчас с коэффициентом 1.26, а шансы Гэтжи оценивают коэффициентом 4.10.

И это мы говорим о простой победе. А если сделать ставку, к примеру, на то, что американец победит болевым или удушающим, то коэффициент составит 30.00! То есть ставите 1000 рублей –выигрываете 30 000.

Конечно, при таком раскладе букмекерам куда выгоднее выплатить несколько выигрышей поставившим на Гэтжи, чем выплачивать деньги по валу удачных ставок на Хабиба. Да и действительно большие суммы на победу американца вряд ли кто-то поставит.

Так что громкая сенсация в бою принесет миллионы букмекерам и ряду счастливчиков, рискнувшим поставить на Джастина Гэтжи. Ну а победа Хабиба, конечно, не разорит, но принесет букмекерам заметные убытки!