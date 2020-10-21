«Селтик» — «Милан». Прогноз: Златан, Кастильехо и Романьоли растянут редкую серию в Глазго

«Селтик» в дерби с «Рейнджерс» накануне не нанёс ни одного удара в створ.

22 октября «Селтик» примет «Милан» в матче 1-го тура группы H Лиги Европы. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу итальянского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех шотландцев оценён букмекерами коэффициентом 4.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.98.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Селтик» — «Милан» 22 октября 2020

Букмекеры не уверены, что матч группы H «Селтик» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.99. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.16.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура Лиги Европы «Селтик» — «Милан» (22.10.2020)

Вместе с Лигой чемпионов стартует и Лига Европы. Во втором по значимости европейском турнире тоже есть на что посмотреть. Среди прочих 22 октября в группе H шотландский «Селтик» примет итальянский «Милан». Встреча стартует в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Селтик Парк» в Глазго.

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На пути к групповому этапу турнира соперникам пришлось играть отборочные раунды. Шотландцы вылетели из Лиги чемпионов от «Ференцвароша» (1:2), хотя смотрелись гораздо лучше, а потом им достались скромные «Рига» и «Сараево» в ЛЕ. Преимущество в обоих случаях тоже было полностью на их стороне, но с реализацией опять не задалось. Обе встречи завершились со счётом 1:0, а латышам забили только на 90-й минуте.



В шотландском Премьершипе кельты уже успели провести 10 туров. Пока всё привычно: восемь побед и одна ничья при одном поражении. Отставание от вечного соперника «Рейнджерс» составляет четыре пункта, но есть одна игра в запасе. Полёт нормальный.



В последнем матче «Селтик» встречался на своём поле как раз с подопечным Стивена Джеррарда, но зацепиться за очки не получилось (0:2). Хозяева владели мячом большую часть времени, однако в итоге нанесли всего лишь пять ударов по воротам. Причём ни один из них не попал в створ.

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«Милану» во время отборочных матчей Лиги Европы пришлось понервничать. Сперва на выезде прошли гордый ирландский «Шэмрок Роверс» (2:0), затем дома натерпелись от норвежского «Будё-Глимта» (3:2). А на стадии плей-офф квалификации еле проскочили через не самый именитый португальский клуб «Риу Аве». Получилось победить лишь в серии пенальти.



Зато в родной Серии А команда Стефано Пиоли выглядит выше всяких похвал. В четырёх турах было добыто четыре победы с общим счётом 9:1. Конечно, не все соперники представляли серьёзную опасность, но прежде клуб часто спотыкался с середняками и аутсайдерами. А тут — 12 очков из 12 возможных и чистое первое место в турнирной таблице.



Отдельного внимания заслуживает последняя игра. Россонери бились в миланском дерби с «Интером» и одержали победу со счётом 2:1. Ключевой фигурой стал Златан Ибрагимович, оформивший дубль. Впереди у «дьяволов» непростая игра с «Ромой» в чемпионате Италии, вполне возможно, что главный тренер побережёт шведа.

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У «Селтика» есть важная потеря перед матчем: травмирован Форрест, который умеет разгонять атаки. Оборона «Милана» довольно крепкая, а у шотландцев с созиданием сейчас стало туговато. Да и вообще миланцы в последнее время на высоте.



Беспроигрышная серия россонери составляет уже 20 матчей, в ХХI веке такого отрезка у клуба ещё не было. На наш взгляд, тенденция не прервется. Однако много голов ждать тоже не стоит. Проверим ставку Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.68.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Селтик» — «Милан» 22 октября 2020 года

«Селтик» выглядит не так грозно, как в прежние годы, а вот у «Милана» порядок и с результативностью, и с обороной. На наш взгляд, уникальная серия миланцев из 20 матчей без поражений не прервется в Глазго. Ибрагимович и компания как минимум сумеют набрать очки. И больше одного мяча, думается, не пропустят.



Ставка: «Милан» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.68.