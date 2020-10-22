«Амур» — «Трактор». Прогноз: 7:1 с «Ак Барсом» — только начало. «Тигры» продолжат зажигать

23 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Трактор». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Трактора» в основное время можно с коэффициентом 2.40, успех «Амура» идёт за 2.85.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Трактор» 23 октября 2020 года
Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Амур» — «Трактор» 23 октября не будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.21, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 3.68. Гол на первой минуте идёт за 16.00.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Трактор» Челябинск (23.10.2020)
Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.
Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. На пятницу, 23 октября, запланированы сразу пять матчей. Наиболее ранний из них стартует в 12:00 мск. Разумеется, в Хабаровске. Местный «Амур» на «Платинум-Арене» будет принимать «Трактор».
Соперники в последнее время заметно добавили. «Тигры» вообще впервые в сезоне выдали серию из трёх побед. Первая из них прошла незаметно — на выезде отыгрались с 0:2 у хилого «Сочи» и лучше исполнили буллиты (4:3 Б). Вторая оказалась погромче — в родных стенах разгромили мощный «Йокерит» (4:1), который встал в заключительном периоде.
Зато третья шандарахнула как бомба. На своём льду уничтожили «Ак Барс» (7:1). Конечно, такого счёта казанцы не заслужили, что-нибудь в районе 5:3 было бы справедливее. Да и о кадровых проблемах гостей забывать не стоит. Однако состав у хозяев в любом случае скромнее, а результат на табло.
Работа Сергея Светлова даёт плоды. Строгости в обороне стало заметно больше, Владимир Бутузов повадился забивать не только в равных составах, но и в меньшинстве. Вернулись и набрали форму легионеры, расцвёл центральный нападающий Кирилл Рассказов, в полном порядке вратари.
Кошмарный старт сезона остался далеко позади. «Амур» доказал, что по праву претендует на зону плей-офф и просто так от неё не откажется. К слову, разгром «Ак Барса» впервые в регулярном чемпионате поднял хабаровчан в кубковую восьмёрку. Правда, все прямые конкуренты провели меньше игр.
«Трактор» тоже набрал отличный ход. Шутка ли — до неудачи в Новосибирске было шесть побед в семи поединках. Единственное поражение на том отрезке состоялось в Екатеринбурге, причём на тоненького (1:3, в концовке подвели удаления). Зато одолели сразу нескольких крепких оппонентов — московское «Динамо», «Ак Барс» и «Северсталь».
Анвар Гатиятулин знает своё дело. Защита чертовски надёжна и практически не ошибается, вратари в нужный момент выручают. А нападение не опускается ниже определённой планки даже без Виталия Кравцова, который по-прежнему восстанавливается от травмы и должен вернуться со дня на день.
«Мишки» потихоньку сели на хвост лидирующей группе Восточной конференции и абсолютно не собираются отставать. Соперники крепкие, обученные, дисциплинированные. В то же время линия на тоталы от букмекеров выглядит сомнительно. «Амур» добирался до отметки в четыре шайбы в шести последних матчах, а в пяти из них забивал как минимум трижды.
У «Трактора» ситуация похожая — вот уже в 10 поединках с участием челябинцев забивается не менее четырёх голов. При этом даже на тотал больше 4 шайбы дают нестыдный коэффициент 1.75. Обе команды сейчас на ходу. Они именно что дисциплинированные, а не трусливые. Жаться к воротам вряд ли станут, надо ковать железо, пока горячо.
Словом, на четыре-пять голов мы тут вполне можем рассчитывать. Ставка посмелее — Х2 + тотал больше 3.5 шайбы за 2.26. Всё же состав у гостей покрепче, да и проблем со свежестью быть не должно. График в октябре был не самым плотным. Ждём тут чего-то вроде 2:3 или 2:2.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Амур» — «Трактор» 23 октября 2020 года
Обе команды на ходу: «Амур» впервые в сезоне добыл три победы подряд, «Трактор» держится в группе лидеров Восточной конференции. Планка тотала кажется заниженной. В шести предыдущих матчах с участием дальневосточников забивалось как минимум четыре шайбы, у челябинцев та же результативность наблюдается уже десять поединков. Возьмём ТБ 4 шайбы за 1.75.
Ставка: тотал больше 4 шайбы за 1.75.
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