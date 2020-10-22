«Северсталь» — «Металлург». Прогноз: Яковлев и Плотников помогут Загидулину. Иначе — беда

23 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Металлург». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 2.42, успех «Северстали» идёт за 2.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Северсталь» — «Металлург» 23 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Северсталь» — «Металлург» 23 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.05. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Северсталь» — «Металлург» Магнитогорск (23.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. На пятницу, 23 октября, запланированы сразу пять матчей. В 19:00 мск в Череповце местная «Северсталь» в Ледовом дворце начнёт выяснять отношения с «Металлургом» в надежде продлить победную серию.

Хозяева по-прежнему чувствуют себя уверенно. Исправно набирают очки и уверенно держатся в зоне плей-офф. Идут на серии из двух побед, причём соперники были довольно крепкими. Сперва выстояли с «Автомобилистом» (2:1), а два дня спустя одолели ХК «Сочи» (2:0). Во втором случае имели серьёзное преимущество и могли забивать больше.

Вернулся основной вратарь Владислав Подъяпольский, действовал очень надёжно и в нужные моменты выручал. Отдельно стоит выделить меньшинство: в двух предыдущих поединках шесть раз оставались вчетвером, однако ни разу не пропустили. Если так пойдёт и дальше, есть все шансы закрепиться в топ-8.

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«Металлург» сдал после мощной победной серии, но на то есть объективные причины. Случилась вспышка коронавируса, из-за которой состав заметно поредел. Выбыли два основных вратаря и несколько полевых хоккеистов из основной обоймы. По-прежнему на скамейке не может присутствовать главный тренер Илья Воробьёв.

Сперва «лисы» на тоненького уступили «Нефтехимику» (3:4). В дебюте у нижнекамцев залетало абсолютно всё, затем благодаря реализации лишнего удалось вернуться в игру. И всё же в конце немного недодавили: пару раз выручил Евгений Иванников, в паре эпизодов не хватило хладнокровия в завершении.

А накануне получили 4:6 от воспрявшего «Куньлуня». Возвращение Артёма Загидулина получилось провальным: пять шайб за два неполных периода, из них четыре за 12 минут. В принципе, это нормально. Игровой практики не было очень давно, плюс другие площадки. Дальше вратарь будет добавлять.

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Неудивительно, что букмекеры не видят тут фаворита. На фоне кадровых проблем шансы гостей снижаются, с большой долей вероятности игра пойдёт на три результата. Потому делать прогнозы тут довольно сложно. На наш взгляд, внимания достойны два варианта. Первый — тотал меньше 5 шайб за 1.81.

Во-первых, пять из шести предыдущих очных встреч получились низовыми. Во-вторых, у «Северстали» порядок в обороне, пропускает она сейчас мало. Планку в пять шайб череповчане в прошлый раз пробили аж 1 октября, с тех пор вот уже шесть матчей умещаются в заданный промежуток.

В-третьих, «Металлург» должен понять, что на фоне кадровых проблем нужно максимально помогать вратарю. Накануне этого не произошло, Загидулин слишком часто был предоставлен сам себе. И вторая ставка, посмелее. Лобовая ничья за 4.05.

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Тут логика ещё проще. Соперники сейчас близки по общему уровню, а три из шести последних игр в Череповце уходили в дополнительное время. На наш взгляд, что-то вроде 2:2 тут весьма вероятно, потому коэффициент выше четвёрки кажется чрезмерным.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Северсталь» — «Металлург» Мг 23 октября 2020 года

«Северсталь» заметно прибавила в обороне, вот уже в шести матчах подряд с её участием забивается не больше пяти голов. У «Металлурга» выпали два основных вратаря, в такой ситуации нужно действовать максимально осмотрительно и осторожно. Кроме того, пять из шести последних очных встреч выдались низовыми. Возьмём тотал меньше 5 шайб за 1.81.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.81.