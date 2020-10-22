ЦСКА — «Динамо» Минск. Прогноз: Киселевич, Робинсон и Телегин сделают Юханссону подарок

23 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.12, успех «Динамо» идёт за 28.0.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск 23 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Динамо» Минск 23 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.90. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 16.0. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — «Динамо» Минск (23.10.2020)

Позади полтора месяца регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. На пятницу, 23 октября, запланированы сразу пять матчей. В 19:30 мск в Москве местный ЦСКА начнёт выяснять отношения с минским «Динамо». Соперники входят в топ-5 Западной конференции, однако на котировки букмекеров больно смотреть.

На лобовую победу хозяев дают 1.12, даже П1 с форой (-3) идёт за смешные 1.65. На то есть объективные причины: клуб из Беларуси накрыла волна коронавируса, выходить на лёд приходится фактически вторым составом. Три последних матча провели без легионеров: со «Спартаком», правда, появился Бреннан Менелл, однако против московского «Динамо» американец не играл.

Дыры затыкали молодёжью и наспех подписанными хоккеистами из Высшей лиги Беларуси. Понятно, что далеко не все из них готовы выступать на уровне КХЛ. В сухом остатке — три поражения подряд. Справедливости ради, боролись во всех случаях. Счёт не должен вводить в заблуждение.

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С «Локомотивом» (0:1) недотерпели совсем чуть-чуть, со «Спартаком» (0:3) создали даже больше. Вот только реализация подвела. Накануне уступили бело-голубым со счётом 2:5. Но две заключительные шайбы подопечные Владимира Крикунова забили в пустые ворота.

В общем, мастерства явно не хватает, зато с характером полный порядок и вратари неплохие. Беда одна — впереди битва с ЦСКА в его логове. А подопечные Игоря Никитина только-только проиграли на своём льду «Торпедо» (2:3 ОТ). Зацепили очко благодаря большинству, в равных составах мало что получалось.

Строго говоря, это была чуть ли не худшая игра команды в сезоне. На такие провалы нужно отвечать, так что теперь с мотивацией у красно-синих должно быть получше. Благо что на последний рубеж наконец-то вернулся Ларс Юханссон. Опытный швед остался в запасе в дерби с «Динамо», а вот с «Торпедо» отыграл от звонка до звонка.

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Надо сказать, что с «зубрами» на своём льду «армейцы» разбираются уверенно. Аж пять разгромных побед в шести последних случаях: 8:1, 5:1, 3:2 ОТ, 3:0, 4:1 и 7:2. Пожалуй, П1 с форой (-3) за 1.65 действительно стоит рассмотреть. Мы же предпочтём рискнуть и взять победу ЦСКА всухую за 2.90.

Логика довольно простая: созидать у минчан сейчас особенно некому, а вот хозяевам нужно ответить за поражение от нижегородцев. Кроме того, шат-аут сильно помог бы Ларсу Юханссону обрести уверенность после долгого простоя. Думается, команда постарается сделать подарок шведу.

Прогноз и ставки на матч КХЛ ЦСКА Москва — «Динамо» Минск 23 октября 2020 года

У минчан большие проблемы с составом. Из-за вспышки коронавируса играть приходится фактически резервистами, все легионеры выпали. ЦСКА накануне умудрился проиграть «Торпедо» и будет необычайно мотивирован, а созидать у «зубров» сейчас особенно некому. П1 всухую за 2.90 выглядит неплохо.

Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.90.