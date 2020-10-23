«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: Мойес навредил Роджерсу и Моуринью. Держись, Пеп!

24 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Вест Хэма» оценён букмекерами коэффициентом 8.00. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ман Сити» 24 октября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.91. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.05.

Анализ и прогноз матча 6-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» (24.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

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Топ-клубы вернутся в дело в выходные. В английской Премьер-лиге пришло время шестого тура. На субботу, 24 октября, запланированы четыре встречи. Самая ранняя из них состоится в Лондоне, где местный «Вест Хэм» на стадионе «Олимпийский» будет выяснять отношения с «Манчестер Сити». Начало — в 14:30 мск.



«Молотобойцы» стартовали с двух обидных поражений. Абсолютно не по делу уступили «Ньюкаслу» (0:2), а дальше в концовке остались с пустыми руками против «Арсенала» (1:2). В обоих случаях у соперников залетало практически всё. Однако дистанция расставила всё по местам.



В трёх последующих турах лондонцы добыли семь очков, хотя соперники были ого-го. Разгромили в родных стенах колючий «Вулверхэмптон» (4:0), разнесли на выезде «Лестер Сити» (3:0). И на десерт оформили изумительный камбэк в дерби с «Тоттенхэмом» (3:3). Пропустили три мяча к 16-й минуте, первый забили только на 82-й. И ничего, спаслись.

Величие Хабиба преувеличено. У него не было ни одного сильного соперника У хейтеров Хабиба появилась новая отмазка. Неожиданно помогли букмекеры.

Дэвид Мойес переболел коронавирусом и вернулся на скамейку, результаты выправились. «Вест Хэм» потихоньку забрался в топ-10 турнирной таблицы, да только впереди очень серьёзное испытание. С «Манчестер Сити» в последние годы откровенно не клеится, это, пожалуй, наиболее неудобный соперник.



11 предыдущих очных встреч завершились победами «горожан». Зацепить очки в прошлый раз удалось в январе 2016 года: «молотобойцев» тогда возглавлял Славен Билич, а манкунианцев — Мануэль Пеллегрини. Как нетрудно догадаться, в эру Гвардиолы фаворит неизменно забирал три очка.



Справедливости ради, «Манчестер Сити» сейчас не блещет. По-прежнему восстанавливается от травмы Кевин Де Брёйне, игровых проблем достаточно. Ладно хоть неудачный отрезок удалось закрыть: за 2:5 от «Лестер Сити» и 1:1 с «Лидс Юнайтед» последовала непростая победа над «Арсеналом» (1:0).

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Нужно отметить, что лондонцы готовились в недельном цикле, а вот «Манчестер Сити» в среду сражался с «Порту» (3:1) в Лиге чемпионов. Показал довольно бледный футбол и допустил большое количество обрезов. При должной реализации «драконы» забили бы два-три мяча ещё до перерыва. Отдыхать некогда, а уже 27 октября лететь во Францию, там будет ждать «Марсель». Значит, ротации не избежать.



Итак, подопечные Дэвида Мойеса забили 11 голов в четырёх турах АПЛ и имели три лишних дня на восстановление. Плюс своё поле. Как ни крути, лезть в огромные форы тут слишком опасно. Думается, гол хозяева найдут, но ничья кажется потолком. На «обе забьют» дают скромный коэффициент 1.60, придётся выкручиваться.



Напрашиваются два варианта. Во-первых, Х2 + обе забьют за 1.82. Во-вторых, обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.83. Проверять П2 + обе забьют за 2.53 не рискнём. «Горожане» сейчас не в лучшем состоянии, а «Вест Хэм» уже отобрал очки у трёх крепких соперников кряду.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Сити» 24 октября 2020 года

Состав у гостей гораздо мощнее, но на старте сезона они выглядят бледно. Нет Де Брёйне, зато есть плотный график: в среду сражались с «Порту», уже 27 октября предстоит битва с «Марселем». «Вест Хэм» сейчас очень хорош, забивает много. Думается, проблем с голами не возникнет. Очки фаворит наверняка зацепит, но уверенности в победе нет. Остаётся Х2 + обе забьют за 1.82.



Ставка: обе забьют + «Манчестер Сити» не проиграет за 1.82.