«Бавария» — «Айнтрахт». Прогноз: крепись, «Локомотив». Дальше каток Флика поедет в Москву

24 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Айнтрахт». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.25. Успех «Айнтрахта» оценён букмекерами коэффициентом 13.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.70.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Айнтрахт»

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Айнтрахт» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 4.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.49.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Бундеслиги «Бавария» Мюнхен — «Айнтрахт» (24.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

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Топ-клубы вернутся в дело в выходные. В немецкой Бундеслиге набирает обороты пятый тур. На субботу, 24 октября, запланированы пять матчей. В 16:30 мск в Мюнхене местная «Бавария» на стадионе «Альянц-Арена» начнёт выяснять отношения с «Айнтрахтом». Гости прекрасно стартовали, но букмекеров это не смущает.



«Орлы» до сих пор не потерпели ни одного поражения. Что любопытно — во всех случаях голы непременно забивались в обе стороны. 1:1 с «Арминией» и «Кёльном», оба раза подопечные Адольфа Хюттера смотрелись предпочтительнее и могли забирать три очка. А также результативные победы над «Гертой» (3:1) и «Хоффенхаймом» (2:1).



То есть гости в порядке. Второй момент — они готовились в недельном цикле и должны быть в хорошем физическом состоянии. Шесть дней паузы по меркам сумасшедшего нынешнего сезона — это мини-каникулы. «Бавария» тем временем проведёт аж четвёртый поединок после ноябрьской международной паузы.

«Ноттингем Форест» — «Дерби Каунти». Прогноз: Самба Соу даст зайти коэффициенту 2.62 За шесть туров соперники забили на двоих всего пять мячей.

Сперва экспериментальным составом разгромили скромный «Дюрен» в Кубке Германии (3:0), затем досталось «Арминии» (4:1), в среду пришло время «Атлетико» в Лиге чемпионов. Даже выдохнуть некогда — уже 27 октября предстоит лететь в Москву, где будет ждать «Локомотив». То есть ротация состава неизбежна.



И знаете что? Играть от аутсайдера всё равно категорически не хочется. Причина простая — это ж «Бавария». Накануне она спокойно разнесла коллектив Диего Симеоне (4:0). Визуально показалось, что даже близко не включалась на полные обороты. Лидеров удалось поберечь: Альфонсо Дэвис вышел на замену, а Левандовски, Мюллер, Коман, Горецка и Павар покинули поле досрочно.



«Скамейку» перед закрытием трансферного окна укрепили, кадровых проблем немного. Дисквалифицирован Толиссо, коронавирус подхватил Гнабри, продолжает набирать форму после травмы Зане. Думается, даже на фоне ротации фаворит докажет преимущество в классе. Одну осечку в Бундеслиге уже допустили, да и прошлогодние 1:5 во Франкфурте ещё при Нико Коваче наверняка не забылись.

«Эльче» — «Валенсия». Прогноз: Ригони с Каррильо отправят Черышева и Грасию на дно Примеры Бойкий новичок Примеры набрал семь очков в четырёх матчах сезона.

Потому валять дурака хозяева не станут, ниже определённой планки не опустятся. Между прочим, в четырёх предыдущих очных встречах в Мюнхене доезжала ставка П1 + обе забьют. Букмекеры дают на неё отличный коэффициент 2.05, а желающие подстраховаться могут рассмотреть 1Х + обе забьют за 1.67.

Атака у гостей в порядке — Бас Дост, Андре Силва, Амин Юнес. Свой гол они наверняка забьют, но за очки зацепиться будет сложно. Слишком уж хороши сейчас подопечные Ханса-Дитера Флика.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Айнтрахт» 24 октября 2020 года

Атака у «Айнтрахта» в порядке — Дост, Андре Силва, Юнес. Во всех четырёх матчах Бундеслиги с участием «орлов» доезжала ставка «обе забьют». В то же время «Бавария» гораздо сильнее, да и осечку на внутренней арене уже допустила. В четырёх предыдущих очных встречах в Мюнхене хозяева пропускали, но побеждали. Поверим в продолжение тренда.



Ставка: победа «Баварии» + обе забьют за 2.05.