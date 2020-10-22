Хабиб делает людей богаче. Ставки на него беспроигрышны!

24 октября в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Начало поединка — не ранее 23:00 мск. Турнир UFC 254 пройдёт на «Бойцовской острове» в Абу-Даби. Смотреть онлайн прямой эфир всех событий вечера можно будет на Wink, UFC Fight Pass, more.tv и UFC TB. Главные бои бесплатно покажет телеканал «Рен-ТВ». Начало трансляции — 22:30 мск.

На счету Хабиба уже 28 побед и ни одного поражения. Вот и в бою с Гэтжи Нурмагомедов ожидаемо идёт явным фаворитом у букмекеров. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.26, это примерно 75% вероятности. Выигрыш Гэтжи оценивается котировкой 4.10 (23%), а ничья доступна за 55.00 (2%).

Раз Хабиб ни разу не проигрывал, то не проигрывал и тот, кто постоянно ставит на его победы! Вот уж действительно «железная ставка».

Во вчерашнем материале мы привели коэффициенты на победу Хабиба в его последних 10 боях. Если бы вы ставили каждый раз на успех россиянина всего 1000 рублей, то у вас в банке на сегодня было бы больше 20 000 рублей! И эта серия имела бы все шансы продолжиться в ближайшую субботу.

Величие Хабиба преувеличено. У него не было ни одного сильного соперника У хейтеров Хабиба появилась новая отмазка. Неожиданно помогли букмекеры.

Но есть люди, которые не просто делают ставки под просмотр боя Хабиба, а срывают настоящий куш на победах Дагестанского орла. Так, в 2018 году клиент букмекерской компании «Фонбет» из Москвы получил беспрецедентный выигрыш, сделав ставку на Хабиба в поединке против ирландца Конора Макгрегора.

Он хотел поставить так много, что ему пришлось разделить свою ставку на несколько. В итоге этот игрок сделал целый ряд ставок на победу Хабиба. Общая их сумма составила 25 млн рублей. Коэффициент на победу россиянина составлял 1.50.

Чем всё завершилось, вы наверняка помните. Хабиб победил Конора удушающим приёмом, а значит, игрок мог открывать шампанское. На выплату он получил 37,5 млн рублей! Невероятно!

В последнем на данный момент бою Хабиба – против Дастина Порье – суммы были скромнее, но и там выиграли около 95% клиентов. По данным букмекерской компании «Фонбет», самая крупная ставка на этот бой оказалась равна 2 млн рублей. Один из игроков рискнул…Хотя нет, рискнул здесь слово неуместное. Он поставил эти деньги на победу Хабиба с коэффициентом 1.20.

Дастин продержался два раунда, а в третьем всё кончилось. Очередной, 28-й успех Хабиба. Ну а клиент букмекера всего за 10 минут стал богаче на 400 тыс. рублей. Ему не пришлось даже волноваться!

История повторяется в поединке с Джастином Гэтжи. Если Хабиб выиграет и свой 29-й бой, то те, кто ставил на россиянина, станут богаче. Кажется, действительно найден вариант беспроигрышных ставок. Хабиб – машина похлеще железа и бетона.

Но нужно помнить, что всё может измениться в любой момент. Один точный удар Гэтжи – и картина может перевернуться. Все, кто много лет поднимал на победах Хабиба, в один день окажутся в положении проигравших. И тогда на авансцену выйдут те, кто год за годом ловит поражение Дагестанского орла. Те, кто ставит в субботу на Джастина Гэтжи.