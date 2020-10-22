«Ренн» — «Анже». Прогноз: сюрприз от «Краснодара» не выбьет Камавинга и Ругани из колеи

23 октября «Ренн» примет «Анже» в матче 8-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги 1 «Ренн» — «Анже» 23 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Ренн» — «Анже» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Франции «Ренн» — «Анже» (23.10.2020)

Первый тур Лиги чемпионов благополучно завершился. Уже на следующей неделе предстоит играть второй, плотность календаря невероятно высока. Времени на отдых нет, ведь нужно возвращаться к клубным чемпионатам.

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Во французской Лиге 1 стартует восьмой тур. Откроет программу 23 октября поединок соперника «Краснодара» по группе E в Лиге чемпионов «Ренна» с «Анже». Их встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне.



Собственно, 20 октября красно-чёрные принимали на своём поле в матче первого тура Лиги чемпионов российский «Краснодар» и сыграли вничью (1:1). Хозяева выглядели несколько активнее, много атаковали и часто били по воротам, но пробить Матвея Сафонова смогли лишь с пенальти. Правда, через три минуты после этого пропустили сами. Вратарь зевнул выстрел Рамиреса из-за пределов штрафной, да ещё и в ближний угол.



В чемпионате Франции «Ренн» после семи туров замыкает тройку лидеров. Он пропустил вперёд «Лилль» и «ПСЖ». Хотя у первого всего на два балла больше, а второй вовсе имеет столько же очков – 15. Главные преследователи — «Ницца» и «Ланс» — отстают на два пункта. В общем, положение комфортное.

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«Анже» в текущем сезоне Лиги 1 выступает нестабильно. Победы чередуются с поражениями, а всего за семь игр получилось набрать 10 очков. До пятёрки лидеров не хватает трёх пунктов, зато отрыв от зоны вылета солидный – восемь баллов.



В матче прошлого тура «учёные» принимали неуступчивый «Метц» и сыграли вничью (1:1). В целом, результат закономерный, соперники смотрелись сопоставимо. Хозяева открыли счёт с пенальти на 38-й минуте, но моментально получили гол в свои ворота. Так и доиграли.



Любопытно, что у «Анже» пока не клеится с выездами. За три сыгранных матча в гостях было набрано всего три очка из девяти возможных. Сперва получилось на тоненького обыграть аутсайдера «Дижон» (1:0), а затем последовали 1:4 от «Монпелье» и 1:6 от «ПСЖ».

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«Ренн» до сих не проигрывал в чемпионате Франции дома. При этом он забивал в каждой из трёх домашних игр по два гола. При таких раскладах можно подумать над ставкой ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 2.01. Красно-чёрные не имеют проблем с результативностью, а больше «Анже» за семь сыгранных туров пропустила только одна команда – «Страсбург» (16 мячей).



Вариант попроще – 1Х + тотал больше 1.5 мяча. На него букмекеры дают скромный коэффициент 1.62. Зато в 11 очных противостояниях ещё ни разу не фиксировалось поражение «Ренна», а забил он 21 гол. Шансы на проход крайне велики.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Анже» 23 октября 2020 года

«Ренн» очень здорово играет на своём поле, да и в целом не имеет проблем с результативностью. У «Анже» периодически возникают трудности с выездами. При этом клуб обладает одной из худших оборон в Лиге 1. Ждём как минимум двух голов от хозяев, благо что коэффициент приятный — чуть выше двойки.



Ставка: индивидуальный тотал «Ренна» больше 1.5 мяча за 2.01.