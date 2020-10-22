«Ренн» — «Анже». Прогноз: сюрприз от «Краснодара» не выбьет Камавинга и Ругани из колеи

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«Ренн» — «Анже», 23 октября 2020 года, прогноз и ставка на матч чемпионата Франции

«Ренн» — «Анже». Прогноз на матч Лиги 1 23.10.2020
Алексей Анисимов
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В трёх последних домашних играх в Лиге 1 красно-чёрные забивали по два мяча.
Ставки / Прогнозы 0

23 октября «Ренн» примет «Анже» в матче 8-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.66.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги 1 «Ренн» — «Анже» 23 октября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Ренн» — «Анже» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56.

Анализ и прогноз матча 8-го тура чемпионата Франции «Ренн» — «Анже» (23.10.2020)

Франция - Лига 1. 8-й тур
23 октября 2020, пятница. 22:00 МСК
Ренн
Ренн
Не начался
Анже
Анже

Первый тур Лиги чемпионов благополучно завершился. Уже на следующей неделе предстоит играть второй, плотность календаря невероятно высока. Времени на отдых нет, ведь нужно возвращаться к клубным чемпионатам.

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Во французской Лиге 1 стартует восьмой тур. Откроет программу 23 октября поединок соперника «Краснодара» по группе E в Лиге чемпионов «Ренна» с «Анже». Их встреча начнётся в 22:00 мск и пройдёт на стадионе «Роазон Парк» в Ренне.

Собственно, 20 октября красно-чёрные принимали на своём поле в матче первого тура Лиги чемпионов российский «Краснодар» и сыграли вничью (1:1). Хозяева выглядели несколько активнее, много атаковали и часто били по воротам, но пробить Матвея Сафонова смогли лишь с пенальти. Правда, через три минуты после этого пропустили сами. Вратарь зевнул выстрел Рамиреса из-за пределов штрафной, да ещё и в ближний угол.

В чемпионате Франции «Ренн» после семи туров замыкает тройку лидеров. Он пропустил вперёд «Лилль» и «ПСЖ». Хотя у первого всего на два балла больше, а второй вовсе имеет столько же очков – 15. Главные преследователи — «Ницца» и «Ланс» — отстают на два пункта. В общем, положение комфортное.

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«Анже» в текущем сезоне Лиги 1 выступает нестабильно. Победы чередуются с поражениями, а всего за семь игр получилось набрать 10 очков. До пятёрки лидеров не хватает трёх пунктов, зато отрыв от зоны вылета солидный – восемь баллов.

В матче прошлого тура «учёные» принимали неуступчивый «Метц» и сыграли вничью (1:1). В целом, результат закономерный, соперники смотрелись сопоставимо. Хозяева открыли счёт с пенальти на 38-й минуте, но моментально получили гол в свои ворота. Так и доиграли.

Любопытно, что у «Анже» пока не клеится с выездами. За три сыгранных матча в гостях было набрано всего три очка из девяти возможных. Сперва получилось на тоненького обыграть аутсайдера «Дижон» (1:0), а затем последовали 1:4 от «Монпелье» и 1:6 от «ПСЖ».

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«Ренн» до сих не проигрывал в чемпионате Франции дома. При этом он забивал в каждой из трёх домашних игр по два гола. При таких раскладах можно подумать над ставкой ИТБ1 1.5 мяча за коэффициент 2.01. Красно-чёрные не имеют проблем с результативностью, а больше «Анже» за семь сыгранных туров пропустила только одна команда – «Страсбург» (16 мячей).

Вариант попроще – 1Х + тотал больше 1.5 мяча. На него букмекеры дают скромный коэффициент 1.62. Зато в 11 очных противостояниях ещё ни разу не фиксировалось поражение «Ренна», а забил он 21 гол. Шансы на проход крайне велики.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Анже» 23 октября 2020 года

«Ренн» очень здорово играет на своём поле, да и в целом не имеет проблем с результативностью. У «Анже» периодически возникают трудности с выездами. При этом клуб обладает одной из худших оборон в Лиге 1. Ждём как минимум двух голов от хозяев, благо что коэффициент приятный — чуть выше двойки.

Ставка: индивидуальный тотал «Ренна» больше 1.5 мяча за 2.01.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: instagram.com/e.cama10

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