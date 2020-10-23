«Астон Вилла» — «Лидс», «Эльче» — «Валенсия» и другие матчи. На что ставить 23 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 23 октября.

На что ставить в футболе 23 октября

Еврокубки прошли, возвращаемся к национальным чемпионатам. В АПЛ «Лидс» Марсело Бьельсы едет в гости к «Астон Вилле», и это точно будет интересно! В Бундеслиге «Штуттгарт» примет «Кёльн», а в Испании «Эльче» сыграет с «Валенсией». По одному матчу также в Италии и Франции: «Сассуоло» сыграет с «Торино», а «Ренн» — с «Анже».

Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 23 октября

В КХЛ сегодня 5 игр. Начнётся день в Хабаровске, где «Амур» примет «Трактор». Затем переберёмся в Астану и последим за встречей «Барыс» — «Ак Барс». Ну а вечером сразу три встречи: «Северсталь» — «Металлург», «Витязь» — «Сочи» и ЦСКА – «Динамо» Мн.

На что ещё ставить 23 октября

В баскетбольной Евролиге важный матч для «Химок», у которых вернулись в строй почти все переболевшие и травмированные. Команде Римаса Куртинайтиса предстоит домашний матч против «Маккаби». Кроме того, «Бавария» примет «Олимпиакос», а на закуску «эль класико» баскетбольного разлива – «Барселона» — «Реал».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!