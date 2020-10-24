«Атлетико» — «Бетис». Прогноз: Суарес, Симеоне и Облак быстро забудут кошмар в Мюнхене

24 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Испании «Атлетико Мадрид» — «Бетис». Начало встречи — в 22:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетико» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.62. Успех «Бетиса» оценён букмекерами коэффициентом 6.85.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Бетис» 24 октября
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетико» — «Бетис» 24 октября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.15, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 4.20. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.08.
Анализ и прогноз матча 7-го тура Примеры «Атлетико Мадрид» — «Бетис» (24.10.2020)
Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Уже в пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.
В Примере пришло время седьмого тура. На субботу, 24 октября, запланированы четыре встречи. Самая поздняя из них стартует в Мадриде в 22:00 мск. Местный «Атлетико» на стадионе «Ванда Метрополитано» будет выяснять отношения с «Бетисом». Настроение у обеих команд должно быть так себе.
«Бетис» начал сезон с двух побед всухую, а вот дальше не пошло. Четыре тура — три поражения. Не дотерпели с мадридским «Реалом» (2:3), а также поймали два разгрома со счётом 0:3. С «Хетафе» получили три гола к перерыву, с «Реалом Сосьедад» оставались в седле дольше, однако кроме контроля мяча и стандартов ничего не придумали. Один удар в створ за 90 минут — маловато будет.
Единственная отдушина на провальном отрезке — гостевая победа над «Валенсией» (2:0). Там могли забивать и больше, хотя нужно отметить, что «летучие мыши» находятся в глубоком кризисе, распродали лидеров и уже не считаются железным претендентом на еврокубки. В сухом остатке у зелёно-белых девять очков и седьмое место.
Вроде бы неплохо, да только целая россыпь команд имеет по одной-две игре в запасе. Одна из них — как раз «Атлетико». Ни одного поражения в четырёх поединках, восемь баллов и восьмая строчка. Стабильности пока категорически недостаёт: 6:1 с «Гранадой», потом две нулевые ничьи при одном ударе в створ за 180 минут. И трудовая победа над «Сельтой» после международной паузы (2:0).
Повод для огорчения у подопечных Диего Симеоне совсем другой. В среду они разгромно проиграли в Лиге чемпионов «Баварии» (0:4), которая, как показалось визуально, особенно не напрягалась. АТМД имел парочку моментов и даже забил (взятие ворот отменили из-за офсайда, была помеха вратарю), но разница всё равно казалась внушительной.
Сказалось отсутствие Хосе Хименеса, без которого центр обороны просто не выдержал натиска действующего победителя Лиги чемпионов. Кадровых потерь достаточно: точно не будет Шиме Врсалько и Диего Косты, Сауль и Хименес также под вопросом. А ведь при столь плотном графике каждый футболист на вес золота.
Уже 27 октября «матрасникам» предстоит принимать «Ред Булл Зальцбург». Для спокойно выхода из группы на своём поле с аутсайдерами нужно набирать максимум. Видимо, Симеоне проведёт ротацию и предоставит отдых как минимум нескольким ключевым исполнителям. Это повышает шансы «Бетиса».
В то же время подопечные Мануэля Пеллегрини в последнее время разочаровывают, а главное — с «Атлетико» у них категорически не складывается. В восьмии предыдущих выездах в Мадрид удалось зацепить всего одно очко. И самое замечательное — за 720 минут команда сподобилась аж на один результативный удар.
В общем, лезть в форы и пророчить уверенную победу фаворита не рискнём, а вот ставку «гости не забьют» за 2.12 имеет смысл проверить. Любители рисковать могут рассмотреть П1 всухую за 2.60. Коэффициент впечатляет.
Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Атлетико Мадрид» — «Бетис» 24 октября 2020 года
«Бетис» резко просел после удачного старта, потерпев три поражения в четырёх турах. Во всех случаях пропустил по три мяча. Севильцы — традиционно удобный соперник для «Атлетико». В восьми предыдущих домашних матчах с ними подопечные Диего Симеоне набрали 22 очка из 24 возможных и пропустили лишь один мяч. Убойные цифры.
Ставка: «Бетис» не забьёт за 2.12.
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