«Боруссия Д» — «Шальке». Прогноз: ищи ключи, «Зенит»! Холанд и Санчо заберут рурское дерби

24 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Шальке». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Боруссии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.24. Успех «Шальке» оценён букмекерами коэффициентом 17.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 7.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Шальке» 24 октября

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Боруссия Дортмунд» — «Шальке» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.90.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Бундеслиги «Боруссия Д» — «Шальке» (24.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

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Топ-клубы вернутся в дело в выходные. В немецкой Бундеслиге набирает обороты пятый тур. На субботу, 24 октября, запланированы пять матчей. Самый поздний из них стартует в 19:30 мск в Дортмунде, где местная «Боруссия» на стадионе «Сигнал Идуна Парк» будет принимать «Шальке».



Это главная игра всего тура. «Горняки» переживают кошмарный период, но рурское дерби есть рурское дерби. Впрочем, котировки букмекеров выглядят абсолютно логично. На лобовую победу хозяев дают чуть больше 1.20, но играть против линии вовсе не хочется. Слишком уж плох сейчас «Шальке».



Смена тренера после второго тура быстрого результата не дала, хотя на подобное вряд ли кто-то рассчитывал. Получили по полной программе в Лейпциге (0:4) да скатали на своём поле ничью со скромным «Унионом» (1:1) — вот и все достижения под руководством Мануэля Баума, который занял пост рулевого в самом конце сентября.

Кто выиграет Лигу чемпионов? И чего ждать от «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара»? Клубы Месси и Роналду вне топ-5 фаворитов, «Зенит» и «Краснодар» поборются, а вот «Локомотив» обречён.

В принципе, дальше должно быть лучше. Во-первых, потому что хуже уже просто некуда. Во-вторых, потому что календарь невероятно уплотняется, а у «кобальтовых», напротив, времени будет достаточно. Никаких еврокубков, сравнительно небольшое количество представителей национальных сборных.



У Баума было две недели во время международной паузы, плюс неделя после ничьей с «Унионом». Времени на тренировки достаточно, постепенно команда должна добавлять. Сравните с графиком дортмундской «Боруссии»: 17 октября дожали крепкий «Хоффенхайм», 20 октября играли в Риме в Лиге чемпионов, 24 числа — рурское дерби и 28-го предстоит принимать «Зенит» в ЛЧ. А ведь гендиректор петербуржцев Александр Медведев уже заявил о желании подобрать ключи к дортмундцам!



Понятно, что без ротации при таком календаре не обойтись. Однако скамейка у Люсьена Фавра довольно длинная, резервы имеются. А кадровых проблем сравнительно немного: не будет только Шмельцера и Загаду. Накануне в строй вернулись сразу четыре футболиста — Шульц, Торган Азар, Джан и Аканджи. Красота.

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Валять дурака хозяева точно не станут. Ведь «Лацио» они проиграли, причём вполне заслуженно (1:3). Дров в обороне наломали изрядно, компенсировать атакой не вышло. Дерби с принципиальным и в то же время жутко проблемным оппонентом — отличная возможность вернуть уверенность в собственных силах, попутно задобрив болельщиков.



Лезть в огромные форы не рискнём, все же «шмелям» нужно держать в уме Лигу чемпионов, а вот «Шальке» будет свежим. Скорее всего, хозяева постараются быстро получить преимущество, чтобы потом не тратить лишние силы. Мы бы выбирали между П1 в первом тайме с форой (-1) за 2.26 и тоталом больше 1.5 гола в первом тайме за 2.08.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Боруссия Д» — «Шальке» 24 октября 2020 года

«Шальке» находится в жутком состоянии, смена тренера после второго тура быстрого результата не принесла. Гости готовились в недельном цикле и должны быть посвежее, однако скамейка у «Боруссии» хорошая, а поражение от «Лацио» добавит злости. Думается, «шмели» постараются быстро добиться преимущества, чтобы не тратить лишние силы перед «Зенитом». Второй осечки в Лиге чемпионов допускать никак нельзя.



Ставка: победа «Боруссии Д» в первом тайме с форой (-1) за 2.26.