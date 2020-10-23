«Авангард» — «Автомобилист». Прогноз: Коварж, Трямкин и Голышев испортят дебют Якупову

24 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Автомобилист». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.16, успех «Автомобилиста» идёт за 3.24.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 24 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 24 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.81, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.22. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.33. Гол на первой минуте идёт за 14.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» Екатеринбург (24.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

«Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз: даже Бьельса не выбьет Грилиша и Баркли из топ-3 АПЛ Бирмингемцы за четыре тура забили 12 голов, а пропустили всего два. Оба от «Ливерпуля».

Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. На субботу, 24 октября, запланированы всего два матча. Оба начнутся в 17:00 мск. В Балашихе «Авангард» будет выяснять отношения с «Автомобилистом». Это центральная игра дня, да только пройдёт она без зрителей по решению властей Московской области.

У омичей было достаточно времени на размышление и разбор ошибок. В шести предыдущих встречах они потерпели четыре поражения: 1:2 Б от «Витязя», 2:4 от ЦСКА, 0:3 от «Металлурга» и 3:4 Б от «Салавата Юлаева». Победы одержаны над проблемными командами — 4:0 с «Сибирью» и 7:2 с «Сочи».

Неудачный отрезок сбросил подопечных Боба Хартли с первого места в турнирной таблице Восточной конференции. Теперь лидирует как раз «Автомобилист»: у него на три очка больше, правда, при одной лишней игре. Плотность высока, все представители топ-6 находятся совсем рядом.

«Ренн» — «Анже». Прогноз: сюрприз от «Краснодара» не выбьет Камавинга и Ругани из колеи В трёх последних домашних играх в Лиге 1 красно-чёрные забивали по два мяча.

Важный момент — «ястребы» не выходили на лёд аж с 17 октября, то есть целую неделю. По меркам КХЛ это практически каникулы. За это время состоялся обмен Наиля Якупова из «Амура». Нападающий в 2020 году совсем не впечатлял, но глубины атаке должен добавить.

«Автомобилист» тем временем набрал крейсерскую скорость. Шутка ли — семь побед в девяти поединках. Без очков на этом интервале остались только в Череповце (1:2). Создали заметно больше, однако Владислав Подъяпольский поймал кураж. Ту неудачу закрыли накануне, в гостях разбив «Нефтехимик» (5:2).

Единственная проблема — уральцам придётся обойтись без Павла Дацюка, а это, конечно, сильно бьёт по креативу и большинству. Однако даже на таком фоне перевес в линии кажется чрезмерным. Подопечные Билла Питерса до выезда в Нижнекамск отдыхали 3,5 дня, так что проблем со свежестью возникнуть не должно.

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Кроме того, с «Авангардом» у екатеринбуржцев в последнее время отличные отношения. Пять побед в шести предыдущих встречах — статистика солидная. Состояние омичей вызывает вопросы, потому оттолкнёмся от гостей. На классические Х2 дают прекрасный коэффициент 1.83.

Варианты посмелее — П2 с нулевой форой за 2.49 или Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 2.27, который доезжал в пяти из шести последних случаев. Нам же больше нравится ставка «гости откроют счёт» за 2.13. Шансы на проход примерно те же, что и у Х2, зато коэффициент заметно выше.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Авангард» — «Автомобилист» 24 октября 2020 года

«Авангард» отдыхал неделю, а у гостей не будет Павла Дацюка. И всё же перевес в линии слишком высок. «Автомобилист» набирал очки в восьми из девяти предыдущих матчей, он по праву лидирует на Востоке. А главное, прекрасно чувствует себя против омичей: пять побед в шести последних случаях. Поставим на то, что уральцы откроют счёт. Коэффициент выше двойки.

Ставка: «Автомобилист» откроет счёт за 2.13.