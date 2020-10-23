«МЮ» — «Челси». Прогноз: Сульшер с Погба покажут «Краснодару», как взбесить Лэмпарда

24 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «МЮ» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех «Челси» оценён букмекерами коэффициентом 2.94. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Челси»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Юнайтед» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз матча 6-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Челси» (24.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновляются национальные чемпионаты: по одному матчу состоятся в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

«Астон Вилла» — «Лидс». Прогноз: даже Бьельса не выбьет Грилиша и Баркли из топ-3 АПЛ Бирмингемцы за четыре тура забили 12 голов, а пропустили всего два. Оба от «Ливерпуля».

Топ-клубы вернутся в дело в выходные. В английской Премьер-лиге пришло время шестого тура. На субботу, 24 октября, запланированы четыре встречи. В Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» будет выяснять отношения с «Челси», начало — в 19:30 мск. Естественно, это центральная игра всего тура.



Между соперниками достаточно общего. Во-первых, старт сезона получился неудачным, сейчас обе команды располагаются в середине турнирной таблицы. Во-вторых, в середине недели они провели тяжелейшие гостевые встречи в Лиге чемпионов. И добились неплохих результатов.



В АПЛ у манкунианцев совсем не клеится: два поражения в четырёх турах, хотя вполне могло оказаться и больше. «Кристал Пэлас» (1:3) и «Тоттенхэму» (1:6) уступили по делу, с «Брайтоном» (3:2) невероятно повезло. Победа над «Ньюкаслом» (4:1) получилась уверенной только по счёту. Пришлось сильно понервничать, три гола пришли после 86-й минуты, когда вышел Донни ван де Бек.

«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз: Мойес навредил Роджерсу и Моуринью. Держись, Пеп! «Горожане» сейчас не блещут, а лондонцы забили 11 голов в четырёх последних матчах АПЛ.

Зато в Кубке английской лиги и Лиге чемпионов всё замечательно. В первом из этих турниров успели выйти в четвертьфинал, а во втором успели хлопнуть на выезде «ПСЖ». Что самое занятное — абсолютно по делу (2:1). Даже единственный мяч в свои ворота забили сами — Антони Марсьяль шокировал Давида де Хеа неловкой срезкой.



Испанский вратарь совершил несколько классных спасений, однако по факту парижане смотрелись хуже. Дипломатичный Томас Тухель после финального свистка напрямую заявил, что первый тайм выдался худшим за всё время под его руководством. Всё же с большими матчами у Сульшера порядок.



«Челси» вроде бы в пяти турах АПЛ уступил лишь раз, да и то «Ливерпулю» на «Энфилде» (0:2) с удалением и нереализованным пенальти. Вот только по качеству футбола всё совсем грустно. Сильно повезло с «Брайтоном» (3:1), отскочили с «Вест Бромвичем» (3:3), пропустили три мяча на «Стэмфорд Бридж» от «Саутгемптона» (3:3). Проблем не возникло только с «Кристал Пэлас» (4:0).

«Штутгарт» — «Кёльн». Прогноз: ай да новичок! Дидави и Кастро войдут в зону Лиги чемпионов Больше «Штутгарта» за четыре тура забили лишь «РБ Лейпциг» и «Бавария».

С «орлами» последний рубеж занял Эдуар Менди. Он же вернулся в ворота с «Севильей» в Лиге чемпионов (0:0), залечив повреждение. Отметим очевидное: с ним защита действует гораздо увереннее. Свои моменты испанский клуб всё равно создавал и, пожалуй, оказался ближе к победе. И всё же на фоне недавних чудачеств оборона синих выглядела более чем достойно.



На «Олд Траффорд» это качество пригодится. Понятно, что без ротации тут не обойтись, весь уже через пару-тройку дней предстоит второй тур Лиги чемпионов. Нужно отметить несколько факторов. Во-первых, «дьяволы» отыграли на день раньше. Они победили в Париже во вторник, а лондонцы принимали красно-белых в среду.



Во-вторых, в последние годы манкунианцы чертовски хорошо играют с синими. Всего одно поражение в семи предыдущих очных встречах, было это в полуфинале Кубка английской лиги (1:3) в июле. Ну и третье — подопечные Уле-Гуннара Сульшера гораздо стабильнее проводят большие матчи. Провалы случаются крайне редко, а забивать удаётся практически всегда.

«Ренн» — «Анже». Прогноз: сюрприз от «Краснодара» не выбьет Камавинга и Ругани из колеи В трёх последних домашних играх в Лиге 1 красно-чёрные забивали по два мяча.

И последнее — фактор своего поля, его тоже нельзя отбрасывать. В общем, мы бы выбирали между П1 с нулевой форой за 1.86 и комбинированной ставкой 1Х + обе забьют за 2.17. Проблемы в обороне наблюдаются с обеих сторон, по голу соперники наверняка найдут. Мы бы ожидали тут чего-то вроде 1:1 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура АПЛ «МЮ» — «Челси» 24 октября 2020 года

Соперники начали сезон далеко не лучшим образом, зато старт в Лиге чемпионов им удался. «МЮ» провёл предыдущий матч на сутки раньше, будет играть на своём поле, а главное — в семи последних очных встречах уступил лишь однажды. У синих по-прежнему проблемы в обороне, так что П1 с нулевой форой за 1.86 смотрится довольно надёжно. Без очков подопечные Сульшера вряд ли останутся.



Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с нулевой форой за 1.86.