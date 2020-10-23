«Ливерпуль» — «Шеффилд». Прогноз: Клоппу нужен валидол, без ван Дейка и Алисона будет туго

24 октября состоится матч 6-го тура чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.26. Успех «Шеффилда» оценён букмекерами коэффициентом 12.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Ливерпуль» — «Шеффилд»

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.88. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.99.

Анализ и прогноз матча 6-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд Юнайтед» (24.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. В пятницу возобновились национальные чемпионаты: по одному матчу состоялись в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

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Топ-клубы вернутся в дело в выходные. В английской Премьер-лиге пришло время шестого тура. На субботу, 24 октября, запланированы четыре встречи. Самая поздняя из них стартует в 22:00 мск в Ливерпуле, где местный одноимённый клуб на легендарном «Энфилде» будет принимать «Шеффилд Юнайтед».



Мерсисайдцы начали с трёх побед в АПЛ над очень крепкими соперниками. Дожали «Лидс Юнайтед» (4:3), воспользовались ошибками «Челси» (2:0) и по делу разобрались с «Арсеналом» (3:1). Вылет из Кубка английской лиги от рук тех же «канониров» проблемой не стал: на поле вышли резервисты, смотрелись заметно лучше, однако Бернд Лено много выручал. По пенальти соперник прошёл дальше. Бывает.

Быстрый вылет из второстепенного кубка в невероятно плотный сезон — вполне нормальный расклад. Настоящие трудности посыпались дальше. Перед международной паузой подопечные Юргена Клоппа поймали жуткие 2:7 в Бирмингеме. Причём «Астон Вилла» могла забивать больше: оборона чемпиона развалилась, а Адриан привычно чудил.

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После перерыва состоялось дерби с «Эвертоном» (2:2), в котором ничего хорошего вообще не было. Во-первых, потеряли очки, пусть и благодаря откровенно сомнительному судейству. Во-вторых (и в главных), остались без Вирджила ван Дейка. Причём надолго. А вот это уже очень серьёзно.



Джо Гомес не просто разочаровывает, а смотрится кошмарно. Матип слишком часто получает повреждения, для Фабиньо центр обороны — не родная позиция, Ловрен перебрался в «Зенит». Ну и проблемы на последнем рубеже: Алисон все ещё травмирован, а Адриан заметно деградировал.



На таком фоне сухая победа над «Аяксом» в Лиге чемпионов (1:0) — почти чудо. Строго говоря, хозяева создали достаточно и при нормальной реализации забили бы не меньше двух-трёх мячей. Сильно не везло: то промах из убойной позиции, то штанга. Адриан нервничал и в нескольких эпизодах действовал неубедительно — не разобрался с защитником при простом мяче в дебюте, неловко сыграл на выходе в концовке.

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Правда, у «Шеффилда» сейчас всё совсем плохо. Главное открытие минувшего сезона АПЛ сейчас находится на дне турнирной таблицы напару с «Фулхэмом» и «Бёрнли». У «кларетных» хотя бы есть игра в запасе, а лондонцы банально не готовы к элитному дивизиону. А вот провал «клинков» удивляет.



Строго говоря, они явно заслуживали большего, но категорически не везёт. То быстрое удаление и нереализованный пенальти, то пропущенный мяч в концовке, то слабая реализация. В сухом остатке — четыре поражения (три из них — в один гол, а также 0:2 от «Вулверхэмптона») и ничья. С тем самым «Фулхэмом», да ещё и на своём поле.



Вроде бы линия букмекеров выглядит логично. Хозяева явно сильнее, тем более на «Энфилде». Однако невезение подопечных Криса Уилдера в какой-то момент должно закончиться. На их стороне несколько факторов. Первый — свежесть. Готовились в недельном цикле, тогда как мерсисайдцы в среду сражались в Амстердаме, а уже во вторник будут принимать «Мидтьюлланн».

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И второй — история противостояния. В прошлом сезоне красные добыли две победы. Обе — по делу, но с большим трудом (1:0 и 2:0). Ротация на фоне плотного графика неизбежна, плюс проблемный центр обороны и неосновной вратарь. Думается, вероятность разгрома тут невелика.



Потому мы бы выбирали между П2 с форой (+2) за 1.76 и П1 с разницей в 1-2 мяча за 2.35. Альтернатива — «гости забьют» за 1.88. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 1.70. Нехватка сыгранности бросается в глаза, так что два-три хороших момента «Шеффилд» наверняка получит.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура АПЛ «Ливерпуль» — «Шеффилд» 24 октября 2020 года

«Клинки» находятся на дне турнирной таблице АПЛ. Играют не так плохо, но катастрофически не везёт. Почти все поражения в один мяч, слабая реализация, удаления и голы в концовках. Красные в прошлом году в обоих случаях одолели «Шеффилд» с большим трудом, а при плотном графике наверняка будут использовать ротацию. Центр обороны осиротел без ван Дейка и Матипа, Адриан в воротах доверия не внушает. Возьмём гол гостей за 1.88



Ставка: «Шеффилд Юнайтед» забьёт за 1.88.