«Урал» — «Тамбов». Прогноз: хет-трик вдохновит Бикфалви на подвиги, Погребняк поддержит

25 октября «Урал» и «Тамбов» сыграют в матче 12-го тура РПЛ. Начало встречи — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Урала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех «Тамбова» оценён букмекерами коэффициентом 3.84. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.42.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Урал» — «Тамбов» 25 октября 2020

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Урал» — «Тамбов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.64. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 2.13.

Анализ и прогноз матча 12-го тура РПЛ «Урал» Екатеринбург — «Тамбов» (25.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Ещё в пятницу возобновились национальные чемпионаты: по одному матчу состоялись в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

«Зенит» — «Рубин». Прогноз: Семака ждёт «Боруссия Д» в Лиге чемпионов. Шанс для Слуцкого! В 9 из 10 очных встреч в Санкт-Петербурге заходила ставка «обе забьют».

В Российской Премьер-Лиге пришло время 12-го тура. Программа продолжится в воскресенье, 25 октября, сразу тремя матчами. Наиболее ранний из них стартует в 14:00 мск в Екатеринбурге, где местный «Урал» будет выяснять отношения с «Тамбовом». Это битва прямых конкурентов.



Собственно, они даже в турнирной таблице находятся рядышком. У «волков» 11 очков и 12-е место, у «шмелей» 10 баллов и 13-я строчка. Положение довольно устойчивое, поскольку трио аутсайдеров имеет в активе от трёх до шести очков. И всё же нахождение в зоне стыков хозяев явно не устраивает.



Сезон начинался хорошо, а вот дальше последовал спад. Геройская ничья с «Зенитом» (1:1) сменилась тремя поражениями подряд, хотя во всех случаях шансы зацепиться имелись. В Грозном (0:2) помешало удаление Страндберга в первом тайме и два пенальти, с ЦСКА (0:2) умудрились пропустить два мяча в численном большинстве.

«Динамо» — «Сочи». Прогноз: Шунин и Комличенко не станут портить Шварцу дебют в России За шесть последних домашних матчей в РПЛ «Динамо» пропустило всего один гол.

А уже после международной паузы в гостях проиграли тульскому «Арсеналу» (0:1). Строго говоря, как минимум на ничью екатеринбуржцы наиграли, ведь «канониры» забили единственным попаданием в створ ворот. «Урал» отличился дважды, но оба гола отменили из-за положения «вне игры».



В сухом остатке у подопечных Юрия Матвеева три поражения с общим счётом 0:5. Правда, в среду получилось поднять настроение яркой победой над «Велесом» в Кубке России (3:1), которая принесла проход в следующий раунд. Эрик Бикфалви оформил хет-трик за восемь минут.



Впереди «Тамбов». Он вроде бы на ходу, но не всё так просто. Ничью с тульским «Арсеналом» (1:1) вырвали в концовке благодаря пенальти, да и победа над «Ротором» (2:0) оставила много вопросов. Волгоградцы смотрелись гораздо лучше, обстучали каркас ворот, не забили пенальти. Плюс великолепно действовал Сергей Рыжиков, исправившийся за кошмарную ошибку с «канонирами».

«МЮ» — «Челси». Прогноз: Сульшер с Погба покажут «Краснодару», как взбесить Лэмпарда В восьми предыдущих очных встречах манкунианцы проиграли всего один раз.

Сергей Первушин проделывает отличную работу, но состав у «Урала» всё же посильнее. Плюс своё поле. Пожалуй, линия выглядит вполне логично. Удивляет другое: букмекеры категорически не ждут голов, хотя обе предыдущие очные встречи завершились со счётом 2:1 в пользу «шмелей».



Забивают «волки» по меркам аутсайдера довольно часто, а в пяти из шести предыдущих матчей РПЛ с их участием было не меньше двух мячей. Хозяевам же по умолчанию придётся лезть вперёд: положение в таблице непростое, а тут своё поле и скромный соперник. Надо выжимать максимум.



Словом, мы бы выбирали между классической ставкой «обе забьют» за 2.13 и тоталом больше 2 гола за 1.77. В защите у обеих команд в последнее время проблемы, так что на парочку мячей мы вправе рассчитывать. Альтернатива — 1Х + тотал больше 1.5 гола за 1.84.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Урал» — «Тамбов» 25 октября 2020 года

Соперники соседствуют в турнирной таблице: «Урал» находится в зоне стыков, «Тамбов» на одну строчку выше. Оборона у обеих команд в последнее время много ошибается, а две очные встречи в прошлом сезоне завершились со счётом 2:1 в пользу «шмелей». Отступать хозяевам некуда — своё поле, скромный соперник. Надо идти вперёд. А «волки» хороши на контратаках. Ждём пару-тройку мячей.



Ставка: тотал больше 2 гола за 1.77.