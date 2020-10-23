Хабиб мог бы увеличить свой гонорар за бой с Гэтжи в 1000 раз! Все благодаря Конору

24 октября в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Начало поединка — не ранее 23:00 мск. Турнир UFC 254 пройдёт на «Бойцовской острове» в Абу-Даби. Смотреть онлайн прямой эфир всех событий вечера можно будет на Wink, UFC Fight Pass, more.tv и UFC TB. Главные бои бесплатно покажет телеканал «Рен-ТВ». Начало трансляции — 22:30 мск.

Букмекеры считают Хабиба явным фаворитом боя с Гэтжи. Ставки на победу Нурмагомедова принимаются с коэффициентом 1.26. Это соответствует 75% вероятности. Выигрыш Гэтжи оценивается котировкой 4.10 (23%), а ничья доступна за 55.00 (2%).

Как и перед любым крупным спортивным событием, букмекеры не ограничиваются обычной росписью на победу того или иного бойца. Компании предлагают ряд специальных ставок на необычные исходы боя или поведение бойцов перед поединком и во время его.

Конечно, ни сами бойцы, ни члены их команды не могут делать ставки на бой. Это строго запрещено и грозит дисквалификацией. Понятно и то, что нельзя составить экспресс из исходов одного события. Ну и максимальная сумма ставки будет жестко ограничена. Но если на минутку представить, что никаких ограничений нет, то можно прийти к выводу, что на одном своем бое Хабиб мог бы сорвать куш куда больше гонорара, который он получит по итогам поединка. При этом, заметьте, исход боя вторичен.

К примеру, букмекеры предлагают ставки на то, что Хабиб при выходе в октагон каким-то образом упомянет ирландского бойца Конора Макгрегора. Напомним, в 2018 году Хабиб победил Конора удушающим приемом.



Так вот, если Хабиб вдруг решит спародировать фирменную походку Макгрегора, сыграет ставка с коэффициентом 25.00. Если же вдруг на майке, в которой Нурмагомедов выйдет в октагон, окажется портрет Макгрегора, то зайдет еще более высокий коэффициент 50.00. Теперь представьте, что Хабиб или кто-то из его окружения собрал бы два этих события в экспресс и поставил бы миллион на этот комбинированный исход. Майка + походка принесли бы коэффициент 1250.00. При ставке в миллион выигрыш бы составил 1.25 млрд, а в какой валюте – это уже вопрос фантазии.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254 Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.

Теоретически к подобному приему мог прибегнуть и Джастин Гэтжи. Правда, коэффициент на то, что походку Конора будет пародировать он, заметно ниже – «всего» 13.00.

Какие еще интересные ставки предлагают букмекеры? Ну вот, к примеру, на то, что все закончится быстро и мощно. Если поединок завершится к тому моменту, когда соперники нанесут друг другу менее 10 значимых ударов, сыграет коэффициент 25.00.

За 15.00 можно сделать ставку на то, что после боя судьи откажутся поднимать руку победителю. Сложно, правда, представить ситуацию, при которой это возможно. Разве что если поединок Хабиба и Гэтжи завершится ударом в пах. Коэффициент на такое событие – 5.50.

Представить то, что Хабиба кто-то может победить удушающим приемом, тоже довольно сложно. Однако если вдруг Джастин Гэтжи переведет Нурмагомедова в партер и победит удушающим приемом, сыграет ставка с коэффициентом 25.00.

Если вдруг Хабиб выпрыгнет из боя после октагона, то шампанское могут открывать те игроки, которые сделали ставку на это с коэффициентом 15.00.

Ну а ставку на одно из событий, думается, с удовольствием бы сделали все любители единоборств Дагестана. Коэффициентом 13.00 букмекеры оценили вероятность того, что Хабиб после боя с Гэтжи предложит UFC провести один из турниров в Махачкале. Разумеется, бой Нурмагомедова должен стать кульминацией такого вечера.

Конечно, ставки в исполнении Хабиба – это шутка, вымысел, но события и коэффициенты вполне реальные! Если вы сделать ставку на одно из этих нетривиальных событий – желаем удачи!