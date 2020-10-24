«Ростов» — «Химки». Прогноз: Казарцев возвращается! Карпину и Черевченко стоит напрячься

25 октября «Ростов» и «Химки» сыграют в матче 12-го тура РПЛ. Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ростова» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 5.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ростов» — «Химки» 25 октября

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ростов» — «Химки» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз матча 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Химки» (25.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Ещё в пятницу возобновились национальные чемпионаты: по одному матчу состоялись в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

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В Российской Премьер-Лиге пришло время 12-го тура. Программа продолжится в воскресенье, 25 октября, сразу тремя матчами. В 16:30 мск в Ростове-на-Дону местный «Ростов» начнёт выяснять отношения с «Химками». К работе возвращается Василий Казарцев: судью отстранили после игры «Спартака» с «Сочи», а тут назначили главным арбитром.



У жёлто-синих в национальном первенстве дела потихоньку выправились. В восьми предыдущих поединках добыто пять побед (одна, правда, техническая) при двух ничьих. Единственное поражение трудно рассматривать в отрыве от откровенно сомнительного судейства. На выезде уступили «Сочи» (2:4).



В остальном подопечные Валерия Карпина набрали серьёзный ход. График выработался: победы над середняками и аутсайдерами («Уфа», «Урал», «Ротор», «Арсенал» и «Ахмат»), ничьи с грандами («Краснодар» и «Локомотив»). Особенно радуется вернувшаяся на высокий уровень результативность.

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Вот уже три встречи подряд «Ростов» забивает не меньше двух мячей, хотя на старте сезона испытывал колоссальные проблемы в завершающей стадии. Пока уход Эльдора Шомуродова проходит абсолютно безболезненно, зато номинальный опорник Кэнто Хасимото успел забить пять раз за 512 минут на поле.



После 11 туров дончане располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 очками. До лидеров совсем недалеко, ведь плотность солидная. «Локомотив» ушёл на один балл, ЦСКА — на два. До «Зенита» и «Спартака» по четыре, но у них соперники в ближайшем туре довольно крепкие.



«Химки» продолжают барахтаться на дне турнирной таблицы. Всего шесть очков в 11 турах и 14-е место. «Уфа» ниже только по дополнительным показателям, а схвативший несколько «технарей» из-за коронавируса «Ротор» набрал всего три балла. Поводов для радости минимум, все остальные имеют в активе как минимум 10-11 очков.

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При этом после назначения Игоря Черевченко положительные сдвиги наметились. Собственно, слабые результаты в последнее время нельзя оценивать в отрыве от календаря. 2:7 от «Химок» случились ещё при Гунько, дальше — «Динамо» (1:0), «Локомотив» (1:2) и «Спартак» (2:3). Три очка при таких оппонентах следует считать неплохим результатом.



При доле удачи могли зацепиться как с «железнодорожниками», так и с красно-белыми. То есть «обе забьют» за 1.95 и П2 с форой (+1) за 1.64 имеют право на жизнь. Оборона у «Ростова» сейчас не блещет. Напрягает только жуткая защита при стандартных положениях, доставшаяся Черевченко в наследство.



Жёлто-синие как раз часто создают остроту после угловых и штрафных. Подавать и бить тут есть кому, побороться на втором этаже — тем более, а тот же Хасимото регулярно умудряется освобождаться в чужой штрафной. Отыграть на «ноль» гостям будет крайне сложно. Мы бы выбирали между 1Х + обе забьют за 2.22 и голом в каждом тайме за 1.79. Скучно тут быть не должно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ростов» — «Химки» 25 октября 2020 года

«Химки» приободрились при Игоре Черевченко: победили «Динамо», едва не зацепили очки с «Локомотивом» и «Спартаком». Однако подбор исполнителей у «Ростова» лучше, плюс своё поле. А главное — у гостей ужасная оборона при стандартных положениях, а подопечные Валерия Карпина в последнее время часто создают остроту после штрафных и угловых. Голы тут должны быть, а жёлто-синие наверняка зацепятся за очки.



Ставка: «Ростов» не проиграет + обе забьют за 2.22.