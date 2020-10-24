«Саутгемптон» — «Эвертон». Прогноз: без Хамеса внезапный лидер АПЛ допустит осечку

25 октября «Саутгемптон» примет «Эвертон» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.90. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.58.

Букмекерские коэффициенты на матч 6-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Эвертон» 25 октября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Саутгемптон» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.28. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Саутгемптон» — «Эвертон» (25.10.2020)

Первый тур еврокубков завершился, пора возвращаться к национальным первенствам. В английской Премьер-лиге уже стартовал шестой тур, программа продолжится 25 октября тремя поединками. Среди прочих «Саутгемптон» сыграет с «Эвертоном» на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне.

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«Святые» после нервного старта проводят неплохой отрезок. Они не проигрывают уже три игры подряд, набрав семь из девяти возможных очков. Отрыв от зоны вылета составляет шесть пунктов, а из-за высокой плотности таблицы до пятёрки лидеров рукой подать – всего два пункта.



Единственная ничья на этом отрезке случилась в матче прошлого тура с «Челси». Подопечные Ральфа Хазенхюттля гостили в Лондоне и сумели вырвать очки в самой концовке (3:3). Без курьёзов голкипера и обороны лондонцев не обошлось, но отдать должное гостям стоит.



«Эвертон» – внезапный лидер АПЛ. За пять сыгранных матчей он набрал 13 из 15 возможных очков. Однако положение шаткое, ближайший преследователь «Астон Вилла» отстаёт всего лишь на один пункт. Зато он уже успел оступиться в шестом туре.

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В предыдущем туре команда Карло Анчелотти принимала действующего чемпиона Англии «Ливерпуль». Мерсисайдское дерби удалось на славу. Тут и четыре гола на двоих, и даже удаление Ришарлисона. Бригада Юргена Клоппа владела инициативой и периодически давила, но хозяева нередко отвечали острыми контратаками и в итоге наиграли на ничью (2:2). Пусть и при сомнительном судействе.



Вообще, работа опытнейшего итальянского специалиста даёт о себе знать. «Ириски» в пяти матчах наколотили 14 голов, что является лучшим показателем в чемпионате Англии. Здорово себя проявляют новички: у того же Хамеса Родригеса по системе гол+пас уже шесть очков в пяти играх.



Однако с обороной дела обстоят не так радужно. В текущем сезоне «Эвертон» пока что не пропускал только от «Тоттенхэма». В остальном же мы имеем гол от «Кристал Пэлас» и по два от «Вест Бромвича», «Брайтона» и «Ливерпуля». К последнему вопросов нет, но остальных едва можно назвать атакующими командами.

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Уехать из Саутгемптона с очками ливерпульцы вполне могут. Они сейчас находятся на подъёме, особенно после ничьи в дерби. Но доставить им проблем «святые» определённо в состоянии. Тем более что ни Ришарлисон (дисквалификация), ни Хамес Родригес (травма) помочь «ирискам» не смогут. А это весомые потери.



Также стоит отметить, что в предыдущих четырёх очных встречах у себя дома «Саутгемптон» забил целых восемь мячей. Недооценивать его нельзя. Проверим ставку Х2 + тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 1.80. Ждём упорной борьбы минимум с двумя голами.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура АПЛ «Саутгемптон» — «Эвертон» 25 октября 2020 года

«Эвертон» сейчас на высоте, особенно после ничьи с «Ливерпулем». В команде новые лидеры, которые уже успели заявить о себе. Набрать очки в Саутгемптоне Карло Анчелотти, на наш взгляд, сумеет, но недооценивать команду из одноименного города нельзя. Статистика личных встреч тому подтверждение.



Ставка: «Эвертон» не проиграет + тотал больше 1.5 мяча за 1.80.