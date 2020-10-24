«Ахмат» — «Уфа». Прогноз: Талалаев, Мелкадзе и Пуцко отправят Рахимова на дно РПЛ

25 октября «Ахмат» и «Уфа» сыграют в матче 12-го тура РПЛ. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу «Ахмата» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.90. Успех «Уфы» оценён букмекерами коэффициентом 4.40. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.74.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Ахмат» — «Уфа» 25 октября 2020
Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Ахмат» — «Уфа» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.43, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.24. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.
Анализ и прогноз матча 12-го тура РПЛ «Ахмат» Грозный — «Уфа» (25.10.2020)
Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Ещё в пятницу возобновились национальные чемпионаты: по одному матчу состоялись в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.
В Российской Премьер-Лиге пришло время 12-го тура. Программа продолжится в воскресенье, 25 октября, сразу тремя матчами. Самый поздний из них стартует в 19:00 мск в Грозном, где местный «Ахмат» будет выяснять отношения с «Уфой». Соперники находятся в нижней части таблицы, хотя разница всё же заметна.
Подопечные Андрея Талалаева вроде бы показывают неплохой футбол, вот только качественного скачка вперёд по результатам не произошло. Не хватает стабильности: слабая реализация и ошибки в обороне регулярно приводят к недобору очков. 15 пропущенных мячей в 11 турах — больше только у четырёх клубов.
Шутка ли — в четырёх последних поединках набрано всего четыре очка. Одолели «Урал» со счётом 2:0 (пробили два пенальти, остались в большинстве ещё в первом тайме) и скатали ничью с «Рубином» (1:1). Всё остальное — сплошь поражения всухую. По 0:3 от «Ростова» и ЦСКА, по 0:1 от «Сочи» и «Динамо».
Впрочем, дело тут не только в невезении, но и в календаре. Лишь четыре матча из 11 состоялись в Грозном, а «Ахмат» на своём поле традиционно выступает лучше. Ну а пока гордиться абсолютно нечем: 14 очков и 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Впрочем, до зоны еврокубков недалеко, надо только поскорее нащупать баланс.
Теперь предстоит принимать «Уфу», недавно сменившую тренера. Новый рулевой прекрасно знаком с Грозным: Рашид Рахимов работал тут с 2013 по 2019 год, пусть и с небольшой паузой. Первый блин в новой команде получился комом, неделю назад уступили «Локомотиву» со счётом 0:1.
За 90 минут сподобились на два удара по воротам, оба прошли мимо. Состав по-прежнему крайне скромный, хотя руководство клуба обещает зимой усиление. Пока же — беспробудная тоска. Всего шесть очков в 11 поединках и 14-я позиция. «Химки» уступают только по дополнительным показателям, «Ротор» отстаёт на три пункта. Все остальные набрали как минимум 10-11 баллов.
История противостояния таит много интересного. Во-первых, три предыдущих матча неизменно завершались со счётом 0:1. Всякий раз в пользу команды, которая выступала на чужом поле. Если же увеличить выборку до семи игр, получится, что во всех случаях кто-то побеждал с разницей строго в один гол.
Состав у «Ахмата» крепче, плюс своё поле. Мы бы выбирали между П1 за 1.90 и ставкой «Уфа» не забьёт за 2.24. Вариант посмелее — П1 всухую за 2.90. Ждём тут чего-то вроде 2:0 или 1:0 в пользу грозненцев. У гостей на данный момент просто недостаточно ресурсов.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ахмат» — «Уфа» 25 октября 2020 года
Обе команды в последнее время выступают слабо, но по качеству футбола грозненцы смотрятся заметно лучше. Состав у «Ахмата» сильнее, плюс своё поле. Рашид Рахимов долго работал в Грозном, но нехватка исполнительского мастерства должна сказаться. П1 всухую за 2.90 смотрится интересно, голы даются «горожанам» с огромным трудом.
Ставка: победа «Ахмата» всухую за 2.90.
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