«Брайтон» — «Вест Бромвич». Прогноз: Бано, это не «Зенит»! Иванович останется на дне АПЛ

26 октября «Брайтон энд Хоув Альбион» примет «Вест Бромвич Альбион» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.80. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.75. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.05.

Букмекерские коэффициенты на матч 6-го тура АПЛ «Брайтон» — «Вест Бромвич» 26 октября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Брайтон» — «Вест Бромвич» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.51.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Брайтон» — «Вест Бромвич» (26.10.2020)

Старт еврокубков наконец-то состоялся, на финишную прямую выходят очередные туры национальных первенства. В английской Премьер-лиге на повестке дня шестой тур, программа завершится 26 октября двумя поединками. В одном из них «Брайтон энд Хоув Альбион» на стадионе «Фалмер» примет «Вест Бромвич Альбион».

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«Брайтон» в новом сезоне пока не сильно радует разультатами. Всего четыре балла из 15 возможных за пять сыгранных матчей. Едва ли главный тренер Грэм Поттер может быть доволен 16-м местом и трёхочковым отрывом от зоны вылета. Английский специалист работает с «чайками» второй сезон подряд.

В межсезонье клуб немного укрепился и сейчас показывает достаточно неплохую игру. Однако постоянно чего-то не хватает, чтобы зацепиться за победу. Контроль мяча есть, моменты создаются. Вот только реализация стабильно подводит, а защита не отличалась надёжностью и прежде.



Например, в прошлом туре «Брайтон энд Хоув Альбион» гостил у «Кристал Пэлас» в Лондоне и сыграл вничью (1:1). Отметить тут стоит сумасшедшее преимущество гостей на протяжении всего поединка: соотношение по ударам 20:1, по угловым 5:2 и по проценту владения мячом 66:34, всё в их пользу. Но в итоге пришлось довольствоваться лишь одним баллом.

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При этом красную карточку в концовке получил Льюис Данк. Он перестарался в атаке и грубо нарушил правила в штрафной соперника. Помочь своей команде в предстоящем поединке центральный защитник, разумеется, не сможет. И без проблемная оборона получает ещё один удар.



Впрочем, дела «Вест Бромвич Альбион» обстоят ещё хуже. За пять туров вернувшийся из Чемпионшипа клуб сумел набрать лишь два балла. На данный момент он находится в зоне вылета английской Премьер-лиги. Соперники были довольно крепкие, но качество игры не впечатляет.



Одна из двух ничьих случилась в матче прошлого тура. «Дрозды» принимали соседа по зоне вылета «Бёрнли» (0:0). Они имели небольшое преимущество, но конвертировать его в забитые мячи не вышло. Зато удалось не пропустить. Надёжности добавил экс-защитник «Челси» и «Зенита» Бранислав Иванович, который вышел с первых минут.

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И всё же навязать борьбу «Брайтону» на его поле будет тяжеловато. Команда Грэма Поттера забила уже девять голов в пяти играх, причём пять из них в ворота «Челси» (1:3), «Манчестер Юнайтед» (2:3) и «Эвертона» (2:4). С результативностью у неё проблем нет. Свою парочку мячей «чайки» наверняка оформят.



«Вест Бромвич» же не смог забить в трёх из пяти игр в АПЛ, а пропустил целых 13 голов. Больше него никто пока не пропустил. При таких раскладах вполне можно подумать над лобовой победой «Брайтона» за коэффициент 1.80. Проверять П1 всухую не рискнём из-за очевидных проблем хозяев в защите.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Брайтон» — «Вест Бромвич» 26 октября 2020 года

«Брайтон» выглядит здорово и показывает крайне симпатичный футбол, хотя с результатами пока не задалось. Зато с результативностью проблем нет. У «Вест Бромвича» же одна из худших оборон АПЛ на данный момент, а забивает он редко. На наш взгляд, «чайки» на своём поле смогут добыть победу.



Ставка: победа «Брайтона» за 1.80.