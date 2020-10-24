«Беневенто» — «Наполи». Прогноз: Гаттузо, Бакайоко и Мертенс не по зубам Филиппо Индзаги

25 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Беневенто» — «Наполи». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество гостям: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.35. Успех «Беневенто» оценён букмекерами коэффициентом 8.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.90.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Наполи» 25 октября

Букмекеры считают, что матч Серии А «Беневенто» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.42, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.58. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.04. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча 5-го тура Серии А «Беневенто» — «Наполи» (25.10.2020)

Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Ещё в пятницу возобновились национальные чемпионаты: по одному матчу состоялись в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.

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В Серии А пришло время пятого тура. На воскресенье, 25 октября, запланированы пять игр. В 17:00 мск в Беневенто местный одноимённый клуб на стадионе «Чиро Вигорито» начнёт выяснять отношения с «Наполи». Пока соперники категорически избегают мирных исходов — только победы и поражения.



Прошлый заход «ведьм» в элитный дивизион получился кошмарным и обернулся последним местом в турнирной таблице. Теперь идут с существенным опережением графика: за четыре тура успели добыть две победы. Показали характер с «Сампдорией» (превратили 0:2 в 3:2), а затем выстояли с «Болоньей» (1:0).



Также были два поражения, но это абсолютно нормально. Слишком уж сильными оказались соперники — «Интер» и «Рома» повесили подопечным Филиппо Индзаги по 5:2. Правда, если с нерадзурри интрига умерла уже к перерыву, то в Риме получилось гораздо интереснее. Вплоть до середины второго тайма сохранялась ничья, однако гости всё же дотерпели.

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В сухом остатке — шесть очков и уверенное нахождение в середине турнирной таблицы. Оборона у «Беневенто» отсутствует как класс, допускает новичок Серии А очень много. А ближайший оппонент очень опасен — это «Наполи», который не стесняется отгружать полную авоську в случае необходимости.



У «партенопейцев» девять очков, три победы и поражение. Да и то техническое от «Ювентуса», когда команда не смогла прибыть в Турин. Во всех остальных случаях уверенно брали три очка: 2:0 с «Пармой», 6:0 с «Дженоа» и даже 4:1 с «Аталантой». Такой слабой «богини», как в первом тайме в Неаполе, не видели уже давненько.



В четверг подопечные Дженнаро Гаттузо умудрились проиграть в родных стенах АЗ (0:1), испытывающему серьёзные кадровые проблемы из-за коронавируса. Но это скорее несчастный случай: играли полуторным составом, имели колоссальное преимущество. 20:5 по ударам, 6:2 по попаданиям в створ, 72:27 по проценту владения и 7:2 по угловым.

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Реализация оказалась кошмарной, а ведь моменты имелись. Обидно, но бывает. Шансы исправить положение ещё предоставятся. Благо что «Беневенто» сильно уступает по уровню исполнителей. Такой соперник — прекрасная возможность снова обрести уверенность и быстро вернуться в победную колею.



Три года назад обе личные встречи остались за неаполитанцами с общим счётом 8:0. Брать П2 всухую за 2.70 не рискнём, «ведьмы» выжимают из небольшого количества остроты максимум. А вот свои три-четыре мяча фаворит наверняка забьёт. Мы бы выбирали между ИТБ 2.5 гола «Наполи» за 2.00 и Х2 + обе забьют за 1.90.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Беневенто» — «Наполи» 25 октября 2020 года

«Беневенто» — бойкий новичок элитного дивизиона, который достаточно забивает, но пропускает ещё больше. Защита тут фактически отсутствует как класс, а подбор исполнителей крайне скромный. «Наполи» тем временем забил 12 мячей в трёх матчах Серии А. Думается, свои три-четыре гола «партенопейцы» найдут.



Ставка: ИТБ 2.5 гола «Наполи» за 2.00.