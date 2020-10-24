Хабиб – Гэтжи на UFC 254. Обзор прогнозов экспертов на главный бой года

Футболисты все за Хабиба. Но есть и верящие в сенсацию!

24 октября в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе сойдутся Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи. Начало поединка — не ранее 23:00 мск. Турнир UFC 254 пройдёт на «Бойцовской острове» в Абу-Даби. Смотреть онлайн прямой эфир всех событий вечера можно будет на Wink, UFC Fight Pass, more.tv и UFC TB. Главные бои бесплатно покажет телеканал «Рен-ТВ». Начало трансляции — 22:30 мск.

Прогноз на этот бой дали практически все. Те, кто связан с миром единоборств и те, кто просто увлекается ими. Давайте разберемся, чего ждут от боя эксперты.

Футболисты – поголовно за Хабиба

Футбольный мир высказался единогласно – все ставят на победу Нурмагомедова. Во главе этого списка, на минутку, Криштиану Роналду.

«Хабиб победит, он мой брат, иншааллах», — сказал Роналду во время одного из своих прямых эфиров в Instagram.

«Думаю, небольшое преимущество на стороне Хабиба. Как он дерётся – супер. Такого бойца нет ни в России, ни в мире. Но как закончится бой, посмотрим. Он будет для него очень сложным. Победить можно будет только за счёт характера, уровня готовности. Ему надо делать акцент на свои лучшие качества – на борьбу и удушающие приёмы», — это слова известного российского футбольного тренера, земляка Нурмагомедова Гаджи Гаджиева.

Полузащитник сборной России и «Зенита» Магомед Оздоев считает, что все завершится во 2-м раунде.

«Совсем скоро состоится турнир UFC 254, где будут драться Хабиб и Джастин Гейджи. Мой прогноз — Хабиб выиграет во втором раунде сабмишеном. Хотел бы пожелать удачи Хабибу и всем нашим бойцам. Остров наш!» — сказал Оздоев.

Полузащитник «Чайки» Али Гаджибеков дает Гэтжи на один раунд больше.



«В первом раунде все выходят с опаской. Тем более против ударников, которые, пока есть силы, могут хорошо попасть. Поэтому первые два раунда соперники будут присматриваться друг к другу, а потом Хабиб перейдёт к действиям и попытается закончить бой досрочно. Я бы ставил даже не на второй, а на третий раунд. Именно тогда бойцы начнут показывать максимум», — заявил Гаджибеков.

А нападающий «Ахмата» Владимир Ильин уверен в победе россиянина сабмишном.

«Полагаю, бой закончится в четвертом-пятом раунде, потому Гейджи — серьезный противник, он постарается продержаться в октагоне как можно дольше. И Хабиб закончит бой удушающим приемом», — отметил Ильин.

Такой же точки зрения придерживается Александр Самедов.

«Может быть, Хабиб измотает Гэтжи в борьбе и сможет победить удушающим приёмом. Но я никогда не видел, чтобы Гэтжи дрался с таким бойцом, как Хабиб. Видел бои с Тони и поражение от Дастина Порье. При этом говорят, что он неплохо ведёт себя в борьбе. Так что посмотрим, как всё будет», — сказал Самедов.

В этой команде и Александр Мостовой.

«Не могу предположить, сколько продлится бой. Нужно понимать, что в нынешнее время весь спорт стал вдвойне непредсказуемым. Столько странных результатов во всех видах спорта. В Лиге чемпионов той же такие истории, которые невозможно объяснить.Но фаворит всё-таки Хабиб. И жду его победы в излюбленном стиле — удушающим приёмом», — сказал Мостовой.

Василий Уткин хоть и подчеркнул, что не специалист в UFC, выбрал амбициозную ставку с коэффициентом 11.00.

«Хабиб имеет выдающийся результат в UFC. Нурмагомедов всегда раскрывает свой гейм-план перед боем. Он говорит, что положит Гэтжи в четвертом, так как раньше он попросту не будет к этому стремится. Именно так я его понял.

Я выбираю ставку на то, что гейм-план Хабиба сработает. Нурмагомедов сумеет победить Джастина в четвертом раунде. На это коэффициент 11.0. Эта игра стоит свеч, иначе в этой буре информации и эмоций мне сложно разобраться», — заявил Уткин.

Гэтжи хвалят, но ставят на него немногие

Джастин Гэтжи удостоился похвалы многих экспертов, но ставки на него сделали немногие. В их числе тренер Эла Яквинты Рэй Лонго.

«Если Гэтжи сумеет выбираться и заставит Хабиба вымотаться, то в стойке с его боксом и лоу-киками… Даже не знаю, кого выбрать. Я хочу выбрать Гэтжи, но его соперник не знал поражений не просто так, он всегда находит способ победить. В этом и проблема. Сложно ставить против него.

Думаю, что тренировки с Усманом должны принести плоды. Это выдающийся борец из 170 фунтов. И из-за этого я склоняюсь в пользу Гэтжи», — сказал Лонго.

На победу Гэтжи неожиданно поставил и Александр Емельяненко.

«Даже может быть такое, что Хабиб недооценит Гэтжи, ведь до этого он всегда всех побеждал в одинаковом стиле и не выдумывал ничего нового. Но вырваться из контроля в партере и подняться на ноги, на мой взгляд, американец может. Да и раньше еще никто не тряс Хабиба в стойке, поэтому подбородок у него «зеленый», и он даже от одного хорошего удара может поплыть.

Конечно, буду болеть за Хабиба и держать за него кулаки. Но если рассуждать объективно, то вижу хорошие шансы у Гэтжи в этом поединке. Еще раз повторюсь, что это самый сложный оппонент для Хабиба. И он подобрался к нему в самое неподходящее время, когда в моральном плане Нурмагомедову очень тяжело», — отметил Емельяненко.

Величие Хабиба преувеличено. У него не было ни одного сильного соперника У хейтеров Хабиба появилась новая отмазка. Неожиданно помогли букмекеры.

Тренер Конора Макгрегора по ударной технике Оуэн Родди считает, что Гэтжи победит во второй половине боя.

«Если он сможет выдержать напор Хабиба, то он способен потрясти его и в итоге вырубить. Я поставлю на Гэтжи. Думаю, он сможет победить досрочно во второй половине боя», — подчеркнул Родди.

Боец ММА Марлон Вера думает, что если не Джастин, то Хабиба не сможет победить никто.

«Если кто и может победить Хабиба, так это Гэтжи. Мне кажется, Хабиб не сможет повалить Джастина, потому что у Гэтжи отличная борьба — взрывная, но с элементами защиты. И он не устаёт. Плюс я не думаю, что он боится оказаться в партере», — сказал Вера.

А Кертис Блейдс даже назвал раунд. Он считает, что Джастин победит Хабиба в четвертом раунде.

«Для такого парня, как Гэтжи, достаточно одной ошибки соперника, это может изменить весь бой. Я думаю, он усыпит бдительность Хабиба и победит его в четвёртом раунде», — сказал Блейдс.

Полный бой. Или все-таки нет?

Часть экспертов сделала ставки не на победу одного из бойцов, а на то, будет ли бой полным. Так, чемпион командного первенства мира по версии M-1 Challenge Михаил Малютин считает, что все завершится досрочно.

«Сложно дать конкретный прогноз. Хотя бы потому что я предвзят. Ведь Хабиб мой друг. Знаю, что он выиграет и, возможно, досрочно. Но у нас очень опасный вид спорта, один удар может поменять все. Вообще по своему уровню Хабиб сильнее. Системно он лучше Гэтжи. Поэтому шансов у него больше. Если, конечно, убрать «лаки-панчи», — подчеркнул Малютин.

Хабиб — Гэтжи. Прогноз букмекеров: очередная досрочная победа Нурмагомедова на UFC 254 Долгожданный бой Хабиба совсем скоро! Есть ли шансы у Джастина Гэтжи? Изучаем ставки и прогнозы букмекеров на поединок.

С ним согласен Сергей Харитонов.

«Гэтжи и Чендлер – это подарки для Хабиба. Конечно, в бою может случится всё что угодно, но это моё мнение. Вряд ли будет пять раундов. Хабиб не даст. Хотя это спорт, где всё может быть. Но Хабиб вряд ли позволит этому случиться. Думаю, всё завершится быстрее», — сказал Харитонов.

А вот ведущий программы Sport Hub на «Мегаполис ФМ», обладатель 1-го дана по карате киокусинкай и главный редактор телеканала «СИЛА» Игорь Рязанцев ждет все 5 раундов.

«Скорее всего, бой продлится не меньше трёх раундов, но мне думается, что будет пройдена вся дистанция – все пять раундов.

Не будет обострения ни со стороны Хабиба, ни со стороны Гэтжи. Я имею в виду какие-то рискованные шаги, какие-то авантюрные решения. Большая вероятность того, что мы увидим все пять раундов», — сказал Рязанцев.

И все-таки выиграет Хабиб

Большинство экспертов так или иначе на стороне Хабиба. Даже Конор Макгрегор склоняется к его победе. Правда, не без оговорок.

«Хабиб будет отступать и дрожать, как он обычно это делает. Гейджи это сразу заметит и подстроится под его джэб и позицию. У Гейджи свой стиль — «нырки», которые помогут предотвратить джэбы Хабиба.

Кроме того, Хабиб всегда высоко держит голову и Гейджи в любой момент может попасть и вырубить его. У Гейджи хороший рестлинг, но плохой грэпплинг. Если Хабиб его уложит, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб, скорее всего, победит, но если Гейджи попадёт, он его вырубит», — сказал Макгрегор.

Чемпион UFC Петр Ян дает шансы 60 на 40 в пользу Хабиба.

«Шансы 60 на 40 в пользу Хабиба. Думаю, что он передышит именно в функциональном аспекте. И после двух раундов уже будет видно. Даже, наверное, после первого раунда», — отметил Ян.

Бывший чемпион Bellator в лёгком весе Майкл Чендлер тоже ждет победы россиянина.

«Безумие ставить на то, что Хабиб не сможет перевести Джастина и что Джастин сможет выбрасывать комбинации, как в бою с Тони Фергюсоном. Тони был стоячей мишенью, он принимал удары и выбрасывал удары. Хабиб не такой – он будет сокращать дистанцию, что ему будет довольно легко сделать, потому что Джастин предпочитает идти вперёд.

Я не скажу, что мы увидим доминирующую победу Хабиба, но это будет победа в его стиле, разве что менее доминирующая», — сказал Чендлер.

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев не сомневается в победе Хабиба.

«Думаю, Хабиб заберёт этот бой. Потому что Хабиб слишком сильный, выносливый, с характером. Гэтжи также не промах, с характером. Такой отбитый парень в голове. Хабиб затащит. 70 на 30 у меня в его пользу», — сказал Чимаев.

Спарринг-партнер россиянина Мовлид Хайбуллаев расписал, как именно Нурмагомедов победит Гэтжи.

«У Гэтжи ничего сверхъестественного нет. Единственное, что он умеет, — это расслаблять соперника, пропуская много ударов, а потом наносить встречный удар. Он пропускает, а потом навстречу наносит удар. Это его основная работа. Только на это он может надеяться в бою с Хабибом. В остальном я не вижу, чем он может удивить Хабиба и создать ему проблемы.

10–15 лет я ходил на вольную борьбу, но я не могу остановить Хабиба. Он может меня перевести тогда, когда этого захочет. С Гэтджи не будет трудностей. Когда захочет, тогда и переведёт его в партер. Думаю, Джастин в плане борьбы даже слабее Дастина Порье.Как завершится бой? Скоро увидим. Думаю, досрочно, все пять раундов не продлится. Удушающий. Так же, как он задушил предыдущих соперников», — заявил Хайбуллаев.

Ну а Виталий Минаков считает, что бой закончится во втором раунде.

«От Хабиба я не стал бы ждать ничего нового. Он использует свои лучшие качества, не станет ничего придумывать. Он доминирует, выше на две головы. Так что победить может в своём стиле: удушающим или просто забить в партере. Плюс думаю, бой закончится во втором раунде. Обычно говорят, что первый – это разведка. Если затягивается до третьего и больше, то это считается уже конкурентным поединком. Поэтому все стараются закончить именно во втором», — подчеркнул Минаков.

До боя еще есть несколько часов. Самое время изучить прогнозы и сделать свою, самую правильную ставку. Удачи!