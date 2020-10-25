«Бёрнли» — «Тоттенхэм». Прогноз: Сон и Бэйл навели шороху в Лиге Европы. АПЛ — время Кейна

26 октября «Бёрнли» примет «Тоттенхэм» в матче 6-го тура чемпионата Англии. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 5.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.20.

Букмекерские коэффициенты на матч 6-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» 26 октября

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.60. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13.

Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Бёрнли» — «Тоттенхэм» (26.10.2020)

Первый тур еврокубков завершился, пришлось возвращаться к национальным первенствам. В английской Премьер-лиге на повестке дня шестой тур, программа завершится 26 октября двумя поединками. В самом позднем из них «Бёрнли» на стадионе «Терф Мур» примет «Тоттенхэм Хотспур».

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«Тоттенхэм» в четверг, а именно 22 октября, играл в Лиге Европы. На своём поле лондонский клуб принимал бойкий австрийский ЛАСК и добился разгромной победы (3:0). Хотя лёгкой её назвать нельзя, поскольку гости достойно сопротивлялись. Впрочем, результат на табло.



Теперь во втором туре турнира подопечным Жозе Моуринью предстоит выезд к бельгийскому «Антверпену». Группа им досталась вполне проходимая, а потому именитый португальский специалист может использовать ротацию как в еврокубке, так и в чемпионате Англии. При высокой плотности графика это огромный плюс.



К слову, в АПЛ «шпоры» идут весьма неплохо. Одно-единственное поражение случилось ещё в первом туре. За следующие четыре игры они сумели набрать восемь из 12 возможных очков и забить целых 15 голов. И это ещё в паре случаев откровенно не повезло: смотрелись лучше, пропускали глупые мячи в концовках.

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«Бёрнли» начал очень слабо, кризис набирает обороты. За четыре тура набран всего лишь один балл, для крепкого середняка АПЛ это плохой результат. Есть ещё игра в запасе против «Манчестер Юнайтед», который вроде как начал набирать обороты.



Единственное очко было набрано в матче прошлого тура против другого аутсайдера «Вест Бромвича». Бордовые гостили у «дроздов» и скатали с ними нулевую ничью. Причём стоит сказать, что хозяева местами смотрелись даже лучше. В общем, гордиться пока абсолютно нечем.



Зацепиться за очки с такой игрой в матче против «Тоттенхэма» даже дома будет невероятно тяжело. У Моуринью очень качественный и глубокий состав. Тем более две свои победы в АПЛ лондонцы добыли как раз в гостях. А общий счёт получился устрашающим — 11:3.

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При желании вполне можно подумать над лобовой победой «шпор». Букмекеры дают на неё сносный коэффициент 1.65. Другой вариант – ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.72. С атакой лондонский клуб сейчас не имеет никаких проблем. Сон и Бэйл покуражились в Лиге Европы, отдохнувший Гарри Кейн наверняка выстрелит в АПЛ.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура АПЛ «Бёрнли» — «Тоттенхэм» 26 октября 2020 года

«Тоттенхэм» в нынешнем сезоне выглядит очень здорово. Тут отличный подбор игроков и нет никаких проблем с результативностью. «Бёрнли» же похвастаться прошлогодней стабильностью не может – всего один балл в четырех играх. На наш взгляд, «шпоры» не потеряют очки.



Ставка: индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 мяча за 1.72.