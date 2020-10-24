«Ювентус» — «Верона». Прогноз: Роналду готовится к встрече с Месси. Дибала, выручай!

25 октября состоится матч 5-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Верона». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают преимущество хозяевам: поставить на победу «Ювентуса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.43. Успех «Вероны» оценён букмекерами коэффициентом 9.20. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.15.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Верона» 25 октября
Букмекеры считают, что матч Серии А «Ювентус» — «Верона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.81, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.77. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.
Анализ и прогноз матча 5-го тура Серии А «Ювентус» Турин — «Верона» (25.10.2020)
Вторая международная пауза завершилась, на этой неделе состоялся долгожданный старт группового этапа еврокубков. Отдыхать некогда, календарь невероятно плотный. Ещё в пятницу возобновились национальные чемпионаты: по одному матчу состоялись в Италии, Германии, Англии, Франции и Испании.
В Серии А пришло время пятого тура. На воскресенье, 25 октября, запланированы пять игр. Наиболее поздняя из них стартует в 22:45 мск в Турине, где местный «Ювентус» будет принимать «Верону». Соперники находятся совсем рядом в турнирной таблице чемпионата Италии.
У «мастифов» всё в порядке: семь очков в четырёх турах — отличный результат для крепкого середняка. Ещё больше впечатляет всего один пропущенный мяч. Сперва получили техническую победу над «Ромой» (сыграли 0:0, однако римляне напортачили с заявкой), затем выстояли под напором «Удинезе» (1:0).
Дальше пошло похуже. Пропустили на первой же минуте от «Пармы», владели мячом, но ничего толком не создали. Так и закончили — 0:1. А в понедельник скатали нулевую ничью с «Дженоа», который только недавно вышел с карантина. Вроде бы нанесли 10 ударов в створ, однако подавляющее большинство из них оказались разминкой для вратаря.
«Ювентус» успел допустить уже две осечки во внутреннем первенстве, что для действующего чемпиона Италии многовато. Больше того — одна из двух побед, над «Наполи», оказалась технической. Остаётся разгром «Сампдории» в стартовом туре (3:0), трудовая ничья с «Ромой» (2:2, едва не вырвали победу в меньшинстве) и бесславные 1:1 в Кротоне.
Там намудрил Андреа Пирло, который увлёкся ротацией состава. Ну и, конечно, отметился судья: поставил в ворота фаворита сомнительный пенальти, а на 60-й минуте ещё и удалил Федерико Кьезу. Ситуация не самая приятная: нужно возвращаться на победный путь, но при этом держать в уме битву с «Барселоной». Она состоится уже 28 октября.
С «Вероной» Криштиану Роналду точно не сыграет, даже битва против Месси под большим вопросом. Впрочем, запас в уровне исполнителей и без того солидный. Не будет только Кьеллини с де Лигтом, а также Алекса Сандро и Кьезы. Дибала, Мората и Кулусевски на месте, Артур с Куадрадо помогут. Особенно интересно выглядит статистика противостояния.
В пяти последних очных встречах доезжала ставка «обе забьют + тотал больше 2.5 мяча», сейчас на неё дают прекрасный коэффициент 2.36. Вроде бы отлично, но есть сомнения. Туринцы наверняка постараются обойтись малой кровью, а «Верона» пока катает исключительно низы. Один забитый и один пропущенный за 270 минут.
Мы бы выбирали между П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.11 и П1 всухую за 2.37. Ждём тут чего-то вроде 2:0. Тратить лишние силы перед матчем с Месси и Фати не стоит, но и третья осечка в пяти турах будет перебором.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Ювентус» — «Верона» 25 октября 2020 года
У «Ювентуса» не будет Роналду, но разница в исполнительском мастерстве всё равно весомая. «Верона» за три тура забила всего один мяч, пропустила столько же. А у туринцев впереди битва с «Барселоной» в Лиге чемпионов, которую в любом случае не получится выбросить из головы. Думается, голов будет немного, но свои три очка фаворит утащит
Ставка: победа «Ювентуса» всухую за 2.37.
- 24 октября 2020
-
23:31
-
23:22
-
23:20
-
23:17
-
23:13
-
23:07
-
22:45
-
22:40
-
22:20
-
22:15
-
22:10
-
22:05
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:35
-
21:30
-
21:25
-
21:20
-
21:15
-
21:10
-
21:05
-
21:00
-
20:55
-
20:54
-
20:50
-
20:45
-
20:40
-
20:37
-
20:30
-
20:15
-
20:05
-
20:03