«Класико» и UFC 254 отгремели, но в воскресенье тоже будет много интересного.

«Арсенал» — «Лестер», «Ростов» — «Химки» и другие матчи 25 октября: что смотреть сегодня

Европейский футбол плавно перетёк в новый сезон, в НХЛ и НБА определились чемпионы, стартовали еврокубки. Мировой спорт развернулся во всём своём великолепии. Рассказываем о самых интересных матчах для ставок, которые запланированы на воскресенье, 25 октября.

На что ставить в футболе 25 октября

Суббота получилась невероятно насыщенной: «класико», несколько бодрых матчей в чемпионате России, UFC 254. Пожалуй, это первый день после пандемии, когда от обилия интересных спортивных событий действительно разбегались глаза. В воскресенье тоже будет интересно, выбор широкий.

«Ахмат» — «Уфа». Прогноз: Талалаев, Мелкадзе и Пуцко отправят Рахимова на дно РПЛ Грозненцы одержали всего одну победу в шести последних матчах, надо исправляться.

Тремя матчами продолжится 12-й тур Российской Премьер-Лиги. Первыми на поле выйдут «Урал» и «Тамбов» (14:00 мск), а дальше с интервалом в 2,5 часа придёт время для «Ростова» с «Химками» и «Ахмата» с «Уфой». Почти все топ-клубы сыграли в субботу, а выступавший в Лиге Европы ЦСКА завершит тур в понедельник.



Ещё три игры состоятся в чемпионате Англии, здесь набирает обороты шестой тур. В 17:00 мск прозвучит свисток для «Саутгемптона» и «Эвертона». Лидер АПЛ остался без Хамеса Родригеса и Ришарлисона. В 19:30 начнут «Вулверхэмптон» и «Ньюкасл», а в 22:15 — гвоздь программы. «Арсенал» против «Лестер Сити».



В испанской Примере пройдут сразу четыре встречи седьмого тура, но вывески откровенно так себе. «Вальядолид» — «Алавес» (16:00), «Кадис» — «Вильярреал» (18:00), «Хетафе» — «Гранада» (20:30) и «Реал Сосьедад» — «Уэска» (23:00).

«Саутгемптон» — «Эвертон». Прогноз: без Хамеса внезапный лидер АПЛ допустит осечку В четырёх последних очных встречах в Саутгемптоне хозяева забили восемь голов.

Два поединка пятого тура запланированы в немецкой Бундеслиге. В 17:30 мск «Вольфсбург» начнёт выяснять отношения с «Арминией». В 20:00 придёт черёд «Вердера» и «Хоффенхайма».



Пять игр в чемпионате Италии, здесь тоже пятый тур. Два топ-клуба в деле: «Наполи» навестит «Беневенто» (17:00 мск), а «Ювентус» перед битвой с «Барселоной» на своём поле померяется силами с «Вероной» (22:45). Остальные матчи: «Кальяри» — «Кротоне» (14:30), «Парма» — «Специя» (17:00) и «Фиорентина» — «Удинезе» (20:00).



Самый широкий выбор в чемпионате Франции, тут пройдут сразу семь встреч. Наиболее интересными выглядят самые поздние. В 19:00 мск сойдутся «Ницца» и «Лилль», а в 23:00 — «Лион» и «Монако». Правда, российский полузащитник монегасков Александр Головин по-прежнему восстанавливается от травмы и точно не сыграет.

«Лион» — «Монако». Прогноз: нет Головина — нет победы. Фабрегасу не совладать с Депаем В пяти предыдущих очных встречах в Лионе в Лиге 1 хозяева добыли четыре победы.

Кроме того, будут играть в целом ряде менее рейтинговых чемпионатов: от Португалии, Турции и Украины до Австрии, Беларуси и Бельгии. Выбор действительно огромный.

Матчи по хоккею для ставок 25 октября

Регулярный чемпионат КХЛ продолжается, в воскресенье пройдут четыре матча. Самый ранний — в Хабаровске, уже в 10:00 мск на лёд выйдут «Амур» и «Трактор». Дальше подтянутся остальные.



В 17:00 начнутся поединки «Куньлунь Ред Стар» — ЦСКА и «Спартак» — ХК «Сочи», спустя 10 минут состоится стартовое вбрасывание для минского «Динамо» и «Северстали». Любители хоккейного андерграунда могут обратить внимание на ВХЛ и МХЛ.

На что ещё ставить 25 октября

В финале женского теннисного турнира в Остраве сойдутся две спортсменки из Беларуси — Виктория Азаренко и Арина Соболенко. Начало — в 16:30 мск. Любители автогонок могут обратить внимание на 12-й этап Формулы-1 Гран-при Португалии (16:10) и 11-й этап MotoGP. Гран-при Теруэля стартует в 15:00 мск.

«Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз: Руй Патрисиу, Моутинью и Траоре войдут в топ-5 АПЛ В пяти турах АПЛ у «волков» три победы всухую.

Два матча состоятся в Единой лиге ВТБ. УНИКС и «Енисей» начнут в 13:00 мск, семь часов спустя на паркет выйдут «Зелена Гура» и «Локомотив-Кубань». Также будут играть в чемпионатах Испании, Италии и Турции по баскетболу.



Наконец, в Сочи продолжится третий этап Кубка России по фигурному катанию. Зрителей ждёт короткая программа у юношей и спортивных пар, а также произвольная программа у девушек и юниорских пар.