«Салават Юлаев» — «Локомотив». Прогноз: Гранлунд и Метсола прервут чудо-серию ярославцев

У «Локомотива» восемь побед подряд, но в Уфе сложно всем.

26 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они не видят фаворита: поставить на победу «СЮ» в основное время можно с коэффициентом 2.50, успех «Локомотива» идёт за 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават» — «Локомотив» 26 октября 2020 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив» 26 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.61, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.44. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10. Гол на первой минуте идёт за 12.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Локомотив» Ярославль (26.10.2020)

Позади семь недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается, механизм выработался, все участники привыкли. В понедельник, 26 октября, выбор будет солидный. Запланированы сразу пять матчей. В 17:00 мск в Уфе местный «Салават Юлаев» начнёт выяснять отношения с «Локомотивом». Интрига в полном порядке.

Ярославцы набрали страшный ход. Лидеры давно вернулись в строй, проблемы с физической готовностью остались в прошлом. Результат превосходит все ожидания — восемь побед подряд. И ведь с характером полный порядок, поскольку четыре из них состоялись за пределами основного времени.

Среди прочих дважды пострадал «Спартак» (2:1 ОТ и 1:0 Б), по разу досталось московскому «Динамо» (3:2 ОТ) и «Йокериту» (4:2). Тут надо бы добавить, что привычные лидеры (Антон Ландер и Владимир Ткачёв, например) не штампуют очки в каждой встрече, а выстреливают строго иногда.

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И ничего — глубины состава хватает, чтобы не сбавлять оборотов. Мощный рывок позволил забраться на чистое третье место в турнирной таблице Западной конференции — 27 очков в 18 матчах. СКА (25 баллов в 20 играх) располагается выше только из-за того, что лидирует в дивизионе.

Вот только следующее испытание очень серьёзное. «Салават Юлаев» на своём льду способен одолеть кого угодно и когда угодно. Благо что ситуация у уфимцев выправилась: лидеры вышли с карантина и потихоньку набирают кондиции. В трёх предыдущих поединках добыты две победы — над «Авангардом» (4:3 Б) и «Сочи» (2:0).

Дальше уступили «Витязю» (3:4), но там откровенно не повезло в концовке. Вели 3:2, пропустили две шайбы. Решающую получили за 71 секунду до сирены, отыграться не успели. Важный момент — подопечные Томи Лямся не выходили на лёд с 21 октября, то есть имели на восстановление 4,5 дня.

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Раз так, «конёк» они проиграть не должны, а это уже большое подспорье. Ну и статистика очных встреч: в 12 предыдущих случаях уфимцы остались без очков лишь дважды, а так непременно доходили как минимум до овертайма. Пожалуй, П1 с нулевой форой за 1.96 смотрится хорошо.

Альтернатива — 1Х + тотал больше 3.5 гола за 1.88. Логика простая: у «Локомотива» сейчас полный порядок с атакой, игра даётся, уверенность в собственных силах видно невооружённым глазом. А «СЮ» по умолчанию любит весёлый и результативный хоккей. По две шайбы в обе стороны наверняка увидим.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Локомотив» 26 октября 2020 года

«Локомотив» набрал страшный ход: восемь побед подряд, четыре из них — за пределами основного времени. Пропускают мало, забивают исправно. В то же время «СЮ» постепенно набирает обороты, а главное — не выходил на лёд с 21 октября, то есть будет свежим. В 10 из 12 предыдущих очных встреч на своём льду уфимцы набирали очки. П1 с нулевой форой смотрится хорошо.

Ставка: победа «Салавата» с нулевой форой за 1.96.